Dürfen entgeltliche Nebentätigkeiten durch den Hauptarbeitgeber versagt werden?

Trend in der Pflegebranche Ausgeliehen und weitergereicht – Zeitarbeit in der Pflege

Infolge des Pflegenotstands und der akuten personellen Misstände in der Pflegebranche stocken Einrichtungen und Krankenhäuser auf anderem Wege ihr Personal auf: sie "leihen" sich Fachkräfte über Vermittlungsagenturen und auch die Pflegekräfte sehen in dem Arbeitsmodell oft mehr Vorteile als in einer Festanstellung.