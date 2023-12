Fixie­rung auf der Inten­siv­sta­tion, weil die Gefahr der Selbst­ge­fähr­dung besteht? Bild: Sudok1/Dreamstime

Verwir­rung durch Schädel-Hirn-Trauma

Ein Mann leidet an den Folgen eines schwe­ren offenen Schädel-Hirn-Traumas und liegt deshalb auf der inten­siv­me­di­zi­ni­schen Station eines Klini­kums. Nach dem ärztli­chen Gutach­ten ist er zeitweise verwirrt und ist nicht in der Lage, seine eigene Krank­heit zu erken­nen.

Außer­dem ist er in Bezug auf Entschei­dun­gen im Zusam­men­hang mit seiner Krank­heit zu keiner freien Willens­bil­dung in der Lage und versteht auch nicht, warum eine freiheits­ent­zie­hende Maßnahme in seinem Fall sinnvoll sein könnte.

Eine Fixie­rung könnte zur Abwen­dung einer erheb­li­chen Selbst­ge­fähr­dung genutzt werden. Vor allem um zu verhin­dern, dass sich der Betrof­fene lebens­not­wen­dige Versor­gungs­schläu­che und Draina­gen zieht.

Ehegat­tin stellt Antrag beim Betreu­ungs­ge­richt

Gemäß § 1358 BGB wird der Mann von seiner Ehegat­tin vertre­ten. Die beantragt beim AG Offen­burg die Fixie­rung ihres Ehemanns mittels Drei- oder Fünfpunkt. Außer­dem beantragt sie weitere freiheits­ent­zie­hende Maßnah­men durch die Anbrin­gung eines Bettsei­ten­teils und das Anbrin­gen eines Gurtes und/oder Tisch­bret­tes an der Sitzge­le­gen­heit.

Das Gericht entschei­det, dass dem Antrag der Ehefrau für alle drei Maßnah­men zu entspre­chen ist. Die Maßnah­men können aber nur unter bestimm­ten Umstän­den angewen­det werden.

Durch­füh­rung der Fixie­rung auf der Inten­siv­sta­tion

So muss sich eine Ärztin oder ein Arzt vor und während der Maßnahme von deren Unbedenk­lich­keit überzeu­gen.

Außer­dem muss während der Maßnahme eine Eins-zu-Eins-Betreu­ung durch thera­peu­ti­sches oder pflege­ri­sches Perso­nal statt­fin­den, die zu jeder Zeit die Sicher­heit für den Betrof­fe­nen gewähr­leis­ten müssen.

Die Beschrän­kung durch die freiheits­ent­zie­hende Maßnahme darf sich zudem immer nur auf das unbedingt erfor­der­li­che Maß erstre­cken.

Alle maßgeb­li­chen Gründe für die Maßnah­men, ihre Durch­füh­rung, die Dauer und Art der Überwa­chung müssen immer schrift­lich dokumen­tiert werden.

Sollte die Maßnahme nicht mehr notwen­dig sein, muss sie von der Ehefrau beendet werden. Ansons­ten endet sie mit Ablauf der entspre­chen­den Frist.

Entschei­dungs­gründe

Das Gericht hat dem Antrag der Ehefrau des betrof­fe­nen Mannes deshalb statt­ge­ge­ben, weil eine zeitweise Fixie­rung zur Abwen­dung einer gegen­wär­ti­gen erheb­li­chen Selbst­ge­fähr­dung des Betrof­fe­nen erfor­der­lich ist.

Das ergibt sich zum einen aus dem ärztli­chen Gutach­ten aber auch aus dem Eindruck, den sich das Gericht von dem Betrof­fe­nen selbst machen konnte.

Mildere Mittel, die verläss­lich vor einer Selbst­ge­fähr­dung schüt­zen würden, sind für das Gericht nicht ersicht­lich.

Dementspre­chend wird zum Wohle des Betrof­fe­nen eine einst­wei­lige Anord­nung für die freiheits­ent­zie­hen­den Maßnah­men erlas­sen. Das geschieht auf Grund­lage der § 1358, 1831 Absatz 1, 4 BGB sowie § 331, 332 FamFG.

In diesem Fall wurde darauf verzich­tet einen Verfah­rens­pfle­ger hinzu­zu­zie­hen. Verfah­rens­pfle­ger haben vor dem Betreu­ungs­ge­richt die Aufgabe, die Inter­es­sen des Betrof­fe­nen zu vertre­ten und gegebe­nen­falls Anträge zu stellen.

Davon hat das Gericht deshalb abgese­hen, weil der Schutz­be­darf des Betrof­fe­nen und die Notwen­dig­keit der freiheits­ent­zie­hen­den Maßnah­men offen­sicht­lich war.

Angesichts der gesund­heit­li­chen Verfas­sung des Betrof­fe­nen hätte sich ein Verfah­rens­pfle­ger mit ihm ohnehin nicht in ausrei­chen­dem Maß über den Sinn und Zweck der Fixie­rung austau­schen können.

Quelle: AG Offen­burg vom 5.4.2023 – 4 XVII 181/23