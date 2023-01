Winterakademie 2023 – Der Auftakt Die Fortbil­dung auf Gran Canaria ist gestartet!

Die Winter­aka­de­mie 2023 von G&S‑Verlag und den PWG-Semina­ren in Playa del Inglés auf Gran Canaria hat begon­nen! Es ist die 16. Auflage der einwö­chi­gen Fortbil­dung insge­samt. Mit 71 Teilneh­me­rin­nen und Teilneh­mern ist die Kulisse so groß wie noch nie. Am Anrei­se­tag gab es eine Zusam­men­kunft an der Poolbar, wo Prof. Dr. Volker Großkopf die Runde begrüßte und auf die Veran­stal­tung einstimmte.