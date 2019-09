Gesetzeskompendium geht in die 3. Auflage Gesetze und Vorschriften, die Pflegende und Ärzte kennen sollten

Die Gesetzessammlung "Vorschriften und Gesetze für das Gesundheitswesen" geht in die 3. Auflage. In diesem Videobeitrag gibt der Herausgeber Prof. Dr. Volker Großkopf einen Einblick in das umfassende Gesetzeskompendium.