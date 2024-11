Am Donners­tag, den 28. Novem­ber, lädt Prof. Dr. Großkopf in Koope­ra­tion mit der Unikli­nik Köln wieder zum Inter­dis­zi­pli­nä­ren WundCon­gress (IWC) in die Kölner Sartory-Säle ein!

Inter­dis­zi­pli­nä­rer WundCon­gress 2024

Es ist die 17. Auflage des IWC seit 2008, erneut erwar­ten wir wieder mehr als 1000 Kongress­gäste. Nur noch wenige Tickets sind laut unseres aktuel­len Standes für die Präsenz­ver­an­stal­tung noch verfüg­bar. Sichern Sie sich noch schnell eines davon!

Gesund­heit gestal­ten und Wunden heilen Besuchen Sie am 28. Novem­ber 2024 den Inter­dis­zi­pli­nä­ren WundCon­gress (IWC) – live in Köln oder virtu­ell zuhause. Jetzt Teilnahme sichern

„Gesund­heit gestal­ten und Wunden heilen“ lautet diesmal das Kongress­motto. Erneut steht ein facet­ten­rei­ches Programm an; unter anderem debat­tiert Prof. Dr. Volker Großkopf um 15 Uhr in der Diskus­si­ons­runde „Das Wundma­nage­ment im 21. Jahrhun­dert“ mit Protago­nis­ten aus Pflege und Medizin über die Effizi­enz und Sinnhaf­tig­keit gesetz­li­cher Maßnah­men in der Wundver­sor­gung. Sieben Satel­li­ten­sym­po­sien und Workshops in den weite­ren Sartory-Räumen und dem räumlich angeschlos­se­nen Mercure-Hotel ergän­zen den Kongress, ebenso wie unsere tradi­tio­nelle große Indus­trie­aus­stel­lung in allen Foyers des Veran­stal­tungs-Zentrums.

Indus­trie­aus­stel­lung auf dem Inter­dis­zi­pli­nä­ren WundCon­gress

Neben der klassi­schen Teilnahme vor Ort ist, gemäß der seit 2020 etablier­ten hybri­den Form des Kongres­ses, auch eine virtu­elle Teilnahme möglich. Hierfür gibt es keine Teilneh­mer-Begren­zung. Für alle Teilneh­men­den, ob in Präsenz oder online, winken 5 Fortbil­dungs­punkte bei der Initia­tive Chroni­sche Wunden (ICW) und zusätz­lich weitere 8 ICW-Punkte bei der Teilnahme am FIP-Modul „Kompres­sion“.

Workshop auf dem Inter­dis­zi­pli­nä­ren WundCon­gress

Alle detail­lier­ten Infos zum IWC 2024 erhal­ten Sie auf der Kongress-Website. Eine Online-Anmel­dung über unseren Partner Event­frog ist HIER möglich. Bis nächste Woche in Köln!