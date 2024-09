Prof. Dr. Med. Helmut Frohn­ho­fen im Video­in­ter­view „Wann sind Patien­ten einwil­li­gungs­fä­hig?“

Die Einwil­li­gungs­fä­hig­keit des Patien­ten wird benötigt, um medizi­ni­sche oder pflege­ri­sche Handlung ausüben zu dürfen. Die große Frage hier ist: Wann ist der Patient eigent­lich einwil­li­gungs­fä­hig? Was in der Theorie sehr einfach zu beurtei­len scheint, ist in der Praxis für den Medizi­ner vor Ort oft schwer zu definie­ren. Vor allem in solchen Fällen, wo z.b. durch eine begin­nende Demenz oder psychi­sche Erkran­kun­gen (Depres­sion etc.) die geisti­gen Fähig­kei­ten getrübt oder im Abbau zu sein schei­nen. Antwor­ten hierzu von einem der bekann­tes­ten Arzt der Geria­trie, Prof Dr. Med. Helmut Frohn­ho­fen von der Unikli­nik Düssel­dorf. Wie stelle ich eine Einsichts­fä­hig­keit fest?