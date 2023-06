Leihar­beit in der Pflege Kommt das Verbot für Leihar­beit in der Pflege?

Bundes­ge­sund­heits­mi­nis­ter Karl Lauter­bach (SPD) will Grenzen für die Leihar­beit in der Pflege eindäm­men. In einem überar­bei­te­ten Gesetz­ent­wurf für die Pflege­re­form, der dem Redak­ti­ons­netz­werk Deutsch­land (RND) vorliegt, werden die Rahmen­be­din­gun­gen hierfür definiert.