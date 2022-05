Die Anzahl der rau­chen­den Men­schen sta­gniert in Deutsch­land auf hohem Niveau Bild: Pixabay

Lebens­er­war­tung im Fokus: Ein­schlä­gi­ge Kam­pa­gnen der Bun­des­zen­tra­le für gesund­heit­li­che Auf­klä­rung (BZgA) zur Redu­zie­rung des Rau­cher­quo­te schei­nen die Moti­va­ti­on zum Ver­zicht aus das Ziga­ret­ten­rau­chen nicht nach­hal­tig zu erhö­hen. Die Öffent­lich­keits­ar­beit fokus­siert sich dabei seit vie­len Jah­ren auf zwei Säu­len: das Ver­hin­dern des Ein­stiegs in das Rau­chen einer­seits und der Auf­ruf zum kom­plet­ten Rauch­stopp andererseits.

Die seit eini­gen Jah­ren im Markt erhält­li­chen Alter­na­ti­ven, die ohne Tabak­ver­bren­nung aus­kom­men und daher schad­stoff­re­du­ziert sind, dar­un­ter E‑Zigaretten und Tabak­er­hit­zer, spie­len heu­te noch kei­ne gro­ße Rol­le als mög­li­che drit­te Säu­le zur Ver­rin­ge­rung der gesund­heit­li­chen Fol­gen des Rau­chens. Einen inter­es­san­ten Bei­trag zur Debat­te lie­fert nun eine For­scher­grup­pe rund um die Schwei­zer Ana­lys­tin Roma­na Ryt­sar vom For­schungs­zen­trum von Phil­ip Mor­ris International.

Das inter­dis­zi­pli­nä­re Team hat mit­hil­fe eines kom­ple­xen Algo­rith­mus model­liert, wel­che gesund­heit­li­chen Aus­wir­kun­gen durch den Aus­stieg via Rauch­stopp oder einen Umstieg von der Ziga­ret­te zu schad­stoff­re­du­zier­ten Alter­na­tiv­pro­duk­ten zu erwar­ten gewe­sen wären.

Lebenserwartung: Bewertung der Zigarettenalternativen

Es steht außer Zwei­fel, dass der Rauch­stopp aus der medi­zi­ni­schen Per­spek­ti­ve die Ide­al­lö­sung zur Mini­mie­rung der mit dem Rau­chen asso­zi­ier­ten Erkran­kun­gen auf­weist. Dane­ben konn­te nun­mehr aber auch nach­voll­zieh­bar gemacht wer­den, dass auch der Umstieg auf schad­stoff­re­du­zier­te Alter­na­ti­ven – zwar in gerin­ge­rem Grad, aber immer noch erheb­lich – zur Ver­rin­ge­rung der gesund­heit­li­chen Fol­gen des Rau­chens bei­tra­gen kann.

Auf vali­dier­ter epi­de­mio­lo­gi­scher Daten­ba­sis wur­de der Effekt einer hypo­the­ti­schen Ein­füh­rung von Alter­na­tiv­pro­duk­ten auf die Mor­ta­li­tät bei 30- bis 79-Jäh­ri­gen durch vier durch das Rau­chen ver­ur­sach­te Krank­hei­ten (Lun­gen­krebs, COPD, Herz­in­farkt, Schlag­an­fall) berech­net. Die Berech­nun­gen haben sich auf den zwan­zig­jäh­ri­gen Zeit­raum von 1995 bis 2015 bezo­gen. Aus­ge­wer­tet wur­den zwei Mess­grö­ßen: Reduk­ti­on in Mor­ta­li­tät und, davon abge­lei­tet, wie­der­ge­won­ne­ne Lebensjahre.

Aus­ge­hend von der Annah­me, dass schad­stoff­re­du­zier­te Pro­duk­te im betrach­te­ten Zeit­raum nicht ein­ge­führt waren – wur­de zunächst die Anzahl der Todes­fäl­le durch Ziga­ret­ten­rau­chen zwi­schen 1995 und 2015 auf 852000, und die der ver­lo­re­nen Lebens­jah­re auf 8,61 Mil­lio­nen geschätzt. Dr. Alex­an­der Nuss­baum, Mit­glied des For­scher­teams und Head of Sci­en­ti­fic & Medi­cal Affairs bei der Phil­ip Mor­ris GmbH ergänzt: „Hät­ten im Lau­fe des Jah­res 1995 alle Raucher:innen den Tabak- und Niko­tin­kon­sum kom­plett ein­ge­stellt, wäre die Zahl der Todes­fäl­le über zwan­zig Jah­re um 217000 zurückgegangen.

2,88 Mil­lio­nen Lebens­jah­re hät­ten somit gewon­nen wer­den kön­nen. Neben Aus­sa­gen über die­ses Ide­al­sze­na­rio lie­fert die vor­lie­gen­de Model­lie­rung aber erst­ma­lig auch Erkennt­nis­se dar­über, wie sich Alter­na­ti­ven mit Poten­zi­al zur Scha­dens­min­de­rung (Harm Reduc­tion) aus­wir­ken könnten.“

Umstieg auf verbrennungslose Produkte ist mit geringerem Risiko behaftet

Die bei der Tabak­ver­bren­nung ent­ste­hen­den toxi­schen Schad­stof­fe sind die Haupt­ur­sa­che für die Gesund­heits­ge­fähr­dung durch das Ziga­ret­ten­rau­chen. Für den Umstieg von her­kömm­li­chen Ziga­ret­ten auf ver­bren­nungs­freie Alter­na­ti­ven wird inzwi­schen in Stu­di­en eine signi­fi­kan­te Redu­zie­rung der poten­zi­ell schäd­li­chen Che­mi­ka­li­en gemessen.

Das For­scher­team nahm für sei­ne Berech­nun­gen inso­fern eine Scha­den­re­duk­ti­on gegen­über dem Wei­ter­rau­chen von 80 bzw. 95 Pro­zent für Tabak­er­hit­zer bzw. E‑Zigaretten an. Neben dem Ide­al­sze­na­rio Rauch­stopp fußen die Berech­nun­gen auf vier Umstiegs­sze­na­ri­en, die unter­schied­li­che Annah­men über die Dyna­mik und Voll­stän­dig­keit des Wech­sels zu E‑Zigaretten und Tabak­er­hit­zern berücksichtigen.

In den Sze­na­ri­en mit einem gra­du­el­le­ren Umstieg lag die geschätz­te Abnah­me der Todes­fäl­le zwi­schen 39.800 und 81.000. Die geschätz­te Zunah­me an Lebens­jah­ren im Ver­gleich zum Wei­ter­rau­chen lag bei 0,50 bis 1,05 Mil­lio­nen Jah­ren, was 17,5 bis 37,5 Pro­zent des Effekts des sofor­ti­gen Rauch­stopps im Jahr 1995 entspricht.

Sozioökonomischer Status und die Rauchquote

Ver­schie­de­ne Stu­di­en brach­ten in der Ver­gan­gen­heit her­vor, dass die Rau­cher­quo­te in Abhän­gig­keit von der sozia­len Bevöl­ke­rungs­grup­pe stark vari­ie­ren. Nach einer im Jahr 2018 ver­öf­fent­lich­ten Unter­su­chung der Uni­ver­si­tät Düs­sel­dorf, die im regel­mä­ßi­gen Rhyth­mus der „Deut­schen Befra­gung zum Rauch­ver­hal­ten“ (DEBRA) statt­fand, kor­re­liert die Rau­cher­quo­te mit der Ein­kom­mens­klas­se: Je nied­ri­ger das im Haus­halt ver­füg­ba­re Net­to­ein­kom­men war, des­to grö­ßer ist der Rau­cher­an­teil ausgefallen.

Gleich­zei­tig steht aber auch die Lebens­er­war­tung in einem unmit­tel­ba­ren Zusam­men­hang mit dem Rau­cher­sta­tus. Dies führt zu ver­stärk­ten gesund­heits­be­zo­ge­nen Ungleich­hei­ten in der Gesell­schaft. Zudem nimmt die Moti­va­ti­on für den Aus­stieg aus dem Tabak­kon­sum mit der gerin­ge­ren Gra­du­ie­rung des sozio­öko­no­mi­schem Sta­tus ab. So gaben in der Stu­die „Bar­rie­ren des Rauch­stopps“ 43 Pro­zent der Rau­che­rin­nen und Rau­cher mit gerin­ge­rem Ein­kom­men an, noch nie einen ernst­haf­ten Rauch­stopp­ver­such unter­nom­men zu haben.

Bei Rau­che­rin­nen und Rau­chern mit hohem Ein­kom­men waren es hin­ge­gen nur 16 Pro­zent. Die­ser Erkennt­nis fol­gend teil­te das Team rund um Roma­na Ryt­sar die Indi­vi­du­en in der Model­lie­rungs­stu­die in zwei Grup­pen mit unter­schied­li­chen Ein­kom­mens- und Bil­dungs­ver­hält­nis­sen ein. Unter­stellt, dass alle Rau­che­rin­nen und Rau­cher im Jahr 1995 auf Tabak­er­hit­zer oder E‑Zigaretten umge­stie­gen wären, hät­ten die Rück­gän­ge der Todes­fäl­le in der höhe­ren sozio­öko­no­mi­schen Grup­pe schät­zungs­wei­se bei 60000 und in der nied­ri­ge­ren sozio­öko­no­mi­schen Grup­pe bei 122000 gelegen.

Bei einem gra­du­el­le­ren Umstieg hät­ten sich in der ers­ten Grup­pe die Todes­fäl­le um 26000 redu­ziert, in der zwei­ten um 53000. Die Rück­gän­ge der Todes­fäl­le bzw. die gewon­ne­nen Lebens­jah­re wären in der nied­ri­ge­ren sozio­öko­no­mi­schen Grup­pe etwa 2- bzw. 1,5‑mal höher gewe­sen, auf­grund der Grö­ße, des höhe­ren Durch­schnitts­al­ters und der höhe­ren Rau­cher­prä­va­lenz die­ser Grup­pe.

Ausblick

Neben der Ide­al­lö­sung des Rauch­stopps sind die ver­bren­nungs­frei­en Alter­na­ti­ven als Werk­zeu­ge zur Ver­rin­ge­rung der Aus­wir­kun­gen durch das Rau­chen für die indi­vi­du­el­le und öffent­li­che Gesund­heit in Betracht zu zie­hen. Auf der Basis der rück­wärts­ge­rech­ne­ten Model­lie­rung hät­te in dem kal­ku­lier­ten Zwan­zig­jah­res-Zeit­raum ins­ge­samt bis zu einer Mil­li­on der durch die Fol­gen des Rau­chens ver­lo­re­nen Lebens­jah­re, wei­ter erlebt wer­den können.

Vor dem Hin­ter­grund die­ses gewal­ti­gen Volu­mens an poten­zi­el­lem Lebens­zeit­wie­der­ge­winn soll­ten die Kam­pa­gnen zur Auf­klä­rung über die Risi­ken des Ziga­ret­ten­rau­chens und zur Ände­rung des Rauch­ver­hal­ten zukünf­tig zusätz­lich auch Infor­ma­tio­nen über die schad­stoff­re­du­zier­ten Alter­na­tiv­pro­duk­te beinhal­ten. „Unse­re Model­lie­rung lie­fert einen neu­en Bei­trag zur Bewer­tung einer mög­li­chen Rol­le von Scha­dens­min­de­rung beim Rau­chen in Deutsch­land“, so Dr. Alex­an­der Nussbaum.

„Zudem kön­nen die Berech­nun­gen den deut­schen Gesund­heits- und Regu­lie­rungs­be­hör­den als Grund­la­ge für Kos­ten-Nut­zen-Bewer­tun­gen von Maß­nah­men zur Ver­rin­ge­rung der gesund­heit­li­chen Aus­wir­kun­gen des Rau­chens dienen.“