Damit war zu rechnen: Die Schutz­maß­nah­men in fast allen Berei­chen des öffent­li­chen Lebens laufen aus. Deshalb sind diese nach Ansicht des Dachver­bands unver­hält­nis­mä­ßig und Eingriffe in das Selbst­be­stim­mungs­recht von Heimbe­woh­nen­den – so argumen­tiert die BAGSO.

Angesichts der hohen Immuni­tät auch älterer Menschen durch Impfun­gen und durch­lebte Corona-Infek­tio­nen sowie der gerin­ge­ren Krank­heits­last unter den Bewoh­nen­den könnten diese Vorschrif­ten nicht mehr mit dem Schutz beson­ders vulnerabler Gruppen begrün­det werden.

Pflege­heime: Rückgang sozia­ler Kontakte

In einem Brief an die Gesund­heits­mi­nis­te­rin­nen und ‑minis­ter der Länder schreibt die BAGSO, ein Ende der Corona-Schutz­maß­nah­men in Pflege­hei­men sei „nicht nur vertret­bar, sondern auch geboten“.

Die BAGSO verweist darauf, dass Menschen in Pflege­hei­men in den vergan­ge­nen drei Jahren einen „drasti­schen Rückgang sozia­ler Kontakte“ hinneh­men mussten.

Die Häufig­keit von Besuchen habe sich aufgrund der aufge­bau­ten Hürden deutlich verrin­gert. Zudem hätte es auch erheb­li­che Einschrän­kun­gen beim Freizeit­an­ge­bot sowie bei Angebo­ten zur Gesund­heits­för­de­rung und Präven­tion gegeben.

Schutz­auf­la­gen erhöhen Risiko einer Vereinsamung

Neue Hürden entstün­den aktuell dadurch, dass kaum noch Testmög­lich­kei­ten angebo­ten werden. Die bestehen­den Schutz­auf­la­gen erhöh­ten daher das Risiko einer Verein­sa­mung, so die BAGSO weiter.

Der Sturz – eine Haftungs­falle für das Gesundheitswesen? Besuchen Sie hierzu am 11. Mai 2023 in Köln die Pflege­fort­bil­dung des Westens – JHC. Es erwar­ten Sie infor­ma­tive Vorträge und ein spannen­des Innovationsforum. Jetzt Plätze sichern

Auch erschwere die Masken­pflicht für Menschen mit kogni­ti­ven Einschrän­kun­gen die beson­ders wichtige nonver­bale Kommunikation.

Die Masken- und Testpflicht für Besuche­rin­nen und Besucher von Pflege­ein­rich­tun­gen gilt nach der aktuel­len Regelung noch bis 7. April.

Das Infek­ti­ons­schutz­ge­setz schreibt auch eine Masken­pflicht für Bewoh­nende beim Aufent­halt in Gemein­schafts­be­rei­chen vor. Diese Regelung wird jedoch nach Angaben der BAGSO häufig nicht umgesetzt.

Quelle: BAGSO