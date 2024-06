Pflege­rat: Schul­fach für Gesund­heit und Pflege muss her!

Chris­tine Vogler, Präsi­den­tin des Deutschen Pflege­ra­tes (DPR). Bild: DPR/Reiner Freese

„Wir schaf­fen es nicht, die Probleme der altern­den Gesell­schaft zu bewäl­ti­gen, wenn die Pflege nur dann einen etwas angeht, wenn man selbst Hilfe braucht oder Angehö­rige hat, die Hilfe benöti­gen“, sagte Pflege­rats-Präsi­den­tin Chris­tine Vogler den Zeitun­gen der Funke Medien­gruppe.

„Es muss eine neue Diskus­sion über Versor­gung und Fürsorge geben.“ Die Kompe­tenz der Bevöl­ke­rung in diesem Bereich müsse gestärkt werden, etwa mit einem Schul­fach Gesund­heit und Pflege.

Gesund­heit gestal­ten und Wunden heilen Besuchen Sie am 28. Novem­ber 2024 den Inter­dis­zi­pli­nä­ren WundCon­gress (IWC) – live in Köln oder virtu­ell zuhause. Jetzt Teilnahme sichern

Pflege­rat: Aufwer­tung aller Pflege­be­rufe!

Vogler forderte außer­dem eine Aufwer­tung der Pflege­be­rufe. Es müsse selbst­ver­ständ­lich sein, den Pflege­be­ruf zu studie­ren.

„Dafür brauchen wir in den Univer­si­tä­ten mindes­tens 10.000 Plätze.“ Die Zahl der Medizin­stu­di­en­plätze stehe in keinem Verhält­nis zu den Plätzen in der Pflege­wis­sen­schaft, kriti­sierte die Präsi­den­tin des Pflege­rats.

„Wir müssen uns ehrlich machen, was wir uns das für eine gesicherte Versor­gung kosten lassen.“

Quelle: DPR