Fakt 2: Dichtig­keit

Eine entschei­dende Voraus­set­zung beim smarten Stuhl­ma­nage­ment ist, die Stühle maximal dicht und konta­mi­na­ti­ons­frei abzulei­ten. Herkömm­li­che Stuhl­drai­na­gen der ersten Genera­tion ermög­li­chen zwar die Fixie­rung im Rektum, wurden aber nicht für Dichtung konstru­iert – und bieten keinen ausrei­chen­den Schutz vor Stuhlle­ckage.

Das innova­tive hygh-tec System: Das innova­tive hygh-tec System verfügt über eine hervor­ra­gend effizi­ente trans­a­nale Dichtungs­me­cha­nik: Der elastisch verform­bare Kathe­ter­schlauch aus Polyure­than (PUR) schmiegt sich spannungs­los an Rektum und Anus an. Indem sich der Schlauch selbst­stän­dig an die aktuel­len Druck­ver­hält­nisse in Rektum und Abdomen anpasst, wird eine intel­li­gente Synchro­ni­sa­tion mit dem Schließ­mus­kel erreicht.