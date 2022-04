Klimawandel, Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine – viele Menschen haben aktuell das Gefühl, von einer belastenden Situation in die nächste zu steuern. Welchen Einfluss hat das auf unsere psychische Gesundheit? Und können wir Resilienz lernen?

Schon seit Beginn der Coro­na-Pan­de­mie befürch­ten Psy­cho­lo­gen eine Kri­se der men­ta­len Gesund­heit. Ein Ansatz, die eige­ne psy­chi­sche Gesund­heit zu erhal­ten, ist die soge­nann­te Resi­li­enz. Aber was ist das überhaupt?

Was ist Resilienz?

Der Begriff kommt von dem eng­li­schen Wort „resi­li­en­ce“, das bedeu­tet so viel wie Wider­stands­fä­hig­keit, Belast­bar­keit oder Spann­kraft. Bezo­gen auf die psy­chi­sche Gesund­heit beschreibt das Wort die Fähig­keit, mit belas­ten­den Ereig­nis­sen umzugehen.

Lan­ge Zeit galt Resi­li­enz als ange­bo­ren. Inzwi­schen sind Psy­cho­lo­gen aber zu der Über­zeu­gung gekom­men, dass sich die­se Fähig­keit in der Inter­ak­ti­on zwi­schen einem Men­schen und sei­ner Umwelt ent­wi­ckelt. Je mehr Kin­der dar­in bestärkt wer­den, sich selbst als hand­lungs­fä­hig wahr­zu­neh­men, des­to eher ent­wi­ckelt sich ihre Resilienz.

Das bedeu­tet, sie ler­nen, Rück­schlä­ge genau­so wie Erfol­ge als natür­li­chen Teil des Lebens zu sehen. Vor­aus­set­zung für die Ent­wick­lung von Resi­li­enz ist aber, dass die Kin­der dabei auch in ihrem Umgang mit Miss­erfol­gen lie­be­voll unter­stützt wer­den. Die Resi­li­enz eines Men­schen kann sich durch per­sön­li­che Erfah­run­gen, belas­ten­de Ereig­nis­se und Schick­sals­schlä­ge ver­än­dern. Sie ist kei­ne fes­te Größe.

Also kann man Resilienz lernen?

Es gibt auf jeden Fall Fak­to­ren, die hel­fen, mehr Resi­li­enz zu ent­wi­ckeln. Das sozia­le Netz spielt dabei eine wich­ti­ge Rol­le – dazu gehört nicht nur die Fami­lie, son­dern auch Kol­le­gen, Nach­barn und Freun­de. Im Ide­al­fall hat man in allen Berei­chen Bezugs­per­so­nen, die in schwie­ri­gen Situa­tio­nen hel­fen kön­nen. Das heißt nicht not­wen­di­ger­wei­se, dass man einen mög­lichst gro­ßen Bekann­ten­kreis haben soll­te. Wich­tig ist viel­mehr, dass man sich auf die Per­son ver­las­sen kann und den Kon­takt als wert­schät­zend und unter­stüt­zend erlebt. Also lie­ber weni­ger und dafür wert­vol­le­re Freun­de als vie­le ober­fläch­li­che Bekannte.

Wich­tig für eine hohe Resi­li­enz ist auch, wie man die eige­ne Lage bewer­tet. Die For­scher­grup­pe Veer et. al. hat die psy­cho-sozia­len Fak­to­ren unter­sucht, die mit Resi­li­enz im Zusam­men­hang ste­hen. Dabei fan­den sie her­aus, dass Men­schen, die es schaf­fen, posi­ti­ve Aspek­te an einer miss­li­chen Lage zu ent­de­cken, die Situa­ti­on als weni­ger belas­tend erle­ben. Wer sich zum Bei­spiel dar­über freut, durch den Home­of­fice-Zwang wäh­rend des coro­nabe­ding­ten Lock­downs nicht mehr täg­lich im Stau zu ste­hen, kann sich bes­ser mit sei­ner Lage arran­gie­ren als jemand, der Angst davor hat, dass Lebens­mit­tel nicht mehr ver­füg­bar sein könnten.

Die soge­nann­te Selbst­wirk­sam­keit spielt eben­falls eine Rol­le: Men­schen sind resi­li­en­ter, wenn sie dar­an glau­ben, ihr Schick­sal beein­flus­sen zu kön­nen. Natür­lich ist das in Pan­de­mie­zei­ten oder ange­sichts des Krie­ges in der Ukrai­ne nicht leicht. Aber wer sich ein­ge­steht, in einer psy­chisch belas­ten­den Zeit zu leben und ver­sucht, bewusst (zum Bei­spiel durch Sport und Medi­ta­ti­on) für die eige­ne psy­chi­sche Gesund­heit zu sor­gen, erlebt sich selbst als aktiv Han­deln­der. So wird der Umgang mit einer belas­ten­den Situa­ti­on leichter.

Kritik: Resilienz als Symptombekämpfung?

Tat­säch­lich ist das Kon­zept der Resi­li­enz nicht unum­strit­ten. Der Sozio­lo­ge Ulrich Bröck­ling kri­ti­siert, dass Resi­li­enz­pro­gram­me nicht Belas­tun­gen abbau­en, son­dern die Belast­bar­keit erhö­hen sol­len. So die­nen Resi­li­en­z­trai­nings in vie­len Unter­neh­men oder Ein­rich­tun­gen letzt­end­lich nur dazu, die kon­stan­te Über­las­tung der Mit­ar­bei­ter zu kom­pen­sie­ren, obwohl es oft nach­hal­ti­ger wäre, die Arbeits­be­din­gun­gen zu ver­bes­sern. Die Ver­ant­wor­tung für das see­li­sche Wohl­be­fin­den wird so den Ein­rich­tun­gen abge­nom­men und auf den Ein­zel­nen übertragen.

Obwohl die­se Kri­tik berech­tigt ist: Als Über­gangs­lö­sung kann Resi­li­enz uns aber tat­säch­lich hel­fen, denn sys­te­mi­sche Ver­bes­se­run­gen sind oft nicht kurz­fris­tig mach­bar. Mit Hil­fe der Resi­li­enz kön­nen wir uns unse­re Hand­lungs­fä­hig­keit in belas­ten­den Situa­tio­nen zumin­dest ein wenig län­ger erhalten.