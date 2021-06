Haften Ärzte für seelisches Leid naher Angehöriger aufgrund eines Behandlungsfehlers? Im Falle eines Patienten, der nach einer Koloskopie in Lebensgefahr schwebte, ging das Revisionsverfahren zu Gunsten der Kläger aus. Die in der Rechtssprechung entwickelten Grundsätze bei Schockschaden seien anwendbar.

Leitsatz

Die zum „Schock­scha­den“ ent­wi­ckel­ten Grund­sät­ze sind auch in dem Fall einer feh­ler­haf­ten ärzt­li­chen Behand­lung anzu­wen­den. Eine Recht­fer­ti­gung dafür, die Ersatz­fä­hig­keit von „Schock­schä­den“ im Fal­le ärzt­li­cher Behand­lungs­feh­ler wei­ter ein­zu­schrän­ken als im Fal­le von Unfall­ereig­nis­sen, besteht grund­sätz­lich nicht.

BGH vom 21.5.2019 – VI ZR 299/17

Sachverhalt

Die Klä­ge­rin nimmt die Beklag­te nach einer ärzt­li­chen Behand­lung ihres inzwi­schen ver­stor­be­nen Ehe­man­nes (im Fol­gen­den: Pati­ent) aus ori­gi­när eige­nem Recht auf Scha­dens­er­satz in Anspruch. Der Pati­ent ließ am 27.4.2012 in dem von der Beklag­ten betrie­be­nen Kran­ken­haus eine Kolo­sko­pie mit Poly­pek­to­mie durchführen. Am 28.4. wur­de eine Darm­per­fo­ra­ti­on fest­ge­stellt; in der Fol­ge­zeit kam es zu einer Peri­to­ni­tis. Nach einem zunächst kon­ser­va­ti­ven The­ra­pie­ver­such wur­de am 30.4. eine Laparo­sko­pie und am 3.5. eine Laparo­to­mie durchgeführt.

Im Jahr 2014 kam ein vom Pati­en­ten in Auf­trag gege­be­nes Pri­vat­gut­ach­ten zum Ergeb­nis, dass es sich zwar bei der Per­fo­ra­ti­on des Dar­mes um eine schick­sal­haf­te Kom­pli­ka­ti­on der Kolo­sko­pie han­de­le. Grob feh­ler­haft sei es aber gewe­sen, den Darm­wand­de­fekt drei Tage nach der Per­fo­ra­ti­on im Sta­di­um der Entzündung laparo­sko­pisch zu übernähen. Ein wei­te­res, für die Kran­ken­kas­se erstell­tes Gut­ach­ten stell­te eben­falls Behand­lungs­feh­ler fest. Die Ope­ra­ti­on sei – so die­ses Gut­ach­ten – ver­spä­tet und unter Anwen­dung einer feh­ler­haf­ten OP-Tech­nik durchgeführt wor­den. Der Pati­ent einig­te sich schließ­lich mit dem Haft­pflicht­ver­si­che­rer der Beklag­ten auf eine Abfin­dungs­zah­lung in Höhe von 90.000 Euro.

Die Klä­ge­rin nimmt die Beklag­te auf mate­ri­el­len und imma­te­ri­el­len Scha­dens­er­satz in Anspruch. Im Wesent­li­chen stützt sie die­se Ansprü­che auf die Behaup­tung, der Pati­ent sei in dem von der Beklag­ten betrie­be­nen Kran­ken­haus grob feh­ler­haft behan­delt wor­den, habe des­halb meh­re­re Wochen in aku­ter Lebens­ge­fahr geschwebt, wes­halb sie (die Klä­ge­rin) mas­si­ve psy­chi­sche Beein­träch­ti­gun­gen in Form eines depres­si­ven Syn­droms mit aus­ge­präg­ten psy­cho­so­ma­ti­schen Beschwer­den und Angst­zu­stän­den erlit­ten habe, nimmt. Das LG Köln hat die Kla­ge abge­wie­sen, die dage­gen gerich­te­te Beru­fung vor dem OLG Köln wur­de zurückgewiesen. Mit ihrer vom erken­nen­den Senat zuge­las­se­nen Revi­si­on ver­folgt die Klä­ge­rin ihr Kla­ge­be­geh­ren weiter.

Entscheidung

Die Revi­si­on ist begründet. Das Urteil des OLG Köln wird auf­ge­ho­ben und zur neu­en Ver­hand­lung dort­hin zurückgewiesen. Das OLG hat rechts­feh­ler­haft ange­nom­men, dass ein Anspruch der Klä­ge­rin gegen die Beklag­te zu ver­nei­nen sei, weil die Erkran­kung der Klä­ge­rin – auch bei unter­stell­ter Kau­sa­li­tät der behand­lungs­feh­ler­be­ding­ten Ver­schlech­te­rung des Gesund­heits­zu­stan­des des Pati­en­ten für die von der Klä­ge­rin behaup­te­te (psy­chi­sche) Gesund­heits­ver­let­zung – nicht vom Schutz­zweck der ver­letz­ten Nor­men umfasst wer­de und sich in der Erkran­kung der Klä­ge­rin des­halb ledig­lich das all­ge­mei­ne Lebens­ri­si­ko ver­wirk­licht habe. Frei­lich bedarf der Zurech­nungs­zu­sam­men­hang gera­de in Fäl­len psy­chi­scher Gesund­heits­be­ein­träch­ti­gun­gen einer geson­der­ten Prüfung.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Scha­dens­er­satz­pflicht durch den Schutz­zweck der ver­letz­ten Norm begrenzt wird. Eine Scha­dens­er­satz­pflicht besteht nur, wenn die Tat­fol­gen, für die Ersatz begehrt wird, aus dem Bereich der Gefah­ren stam­men, zu deren Abwen­dung die ver­letz­te Norm erlas­sen wor­den ist. Hierfür muss die Norm den Schutz des Rechts­guts gera­de gegen die vor­lie­gen­de Schä­di­gungs­art bezwe­cken. Die gel­tend gemach­te Rechts­guts­ver­let­zung bzw. der gel­tend gemach­te Scha­den muss also auch nach Art und Ent­ste­hungs­wei­se unter den Schutz­zweck der ver­letz­ten Norm fallen.

Dar­an fehlt es in der Regel, wenn sich eine Gefahr rea­li­siert hat, die dem all­ge­mei­nen Lebens­ri­si­ko und damit dem Risi­ko­be­reich des Geschä­dig­ten zuzu­rech­nen ist. Der Schä­di­ger kann nicht für sol­che Ver­let­zun­gen oder Schä­den haft­bar gemacht wer­den, die der Betrof­fe­ne in sei­nem Leben auch sonst üblicherweise zu gewär­ti­gen hat. Inso­weit ist eine wer­ten­de Betrach­tung geboten.

Für den im Streit­fall betrof­fe­nen Bereich der sog. „Schock­schä­den“ ist aner­kannt, dass es an dem für eine Scha­dens­er­satz­pflicht erfor­der­li­chen Schutz­zweck­zu­sam­men­hang fehlt, wenn der Drit­te, auf des­sen Tod oder schwe­re Ver­let­zung die psy­chi­schen Beein­träch­ti­gun­gen des Betrof­fe­nen zurückgehen, die­sem nicht per­sön­lich nahe­steht; auch inso­weit ver­wirk­licht sich allein ein – dem Schä­di­ger nicht zure­chen­ba­res – all­ge­mei­nes Lebensrisiko.

Auf der Grund­la­ge der bis­lang getrof­fe­nen Fest­stel­lun­gen kann nicht davon aus­ge­gan­gen wer­den, in der von der Klä­ge­rin behaup­te­ten psy­chi­schen Gesund­heits­ver­let­zung habe sich ledig­lich das all­ge­mei­ne Lebens­ri­si­ko ver­wirk­licht. Weder kann die vor­lie­gend zu beur­tei­len­de Fall­kon­stel­la­ti­on einer aner­kann­ten Fall­grup­pe zuge­ord­net wer­den noch ist es bei wer­ten­der Betrach­tung gerecht­fer­tigt, das Risi­ko, das sich im Streit­fall bei der Klä­ge­rin ver­wirk­licht hat, allein ihrer Sphä­re zuzurechnen.

Die Peri­to­ni­tis und der mit ihr ein­her­ge­hen­de akut lebens­be­droh­li­che Zustand des Pati­en­ten war (jeden­falls auch) Fol­ge eines ärzt­li­chen Behand­lungs­feh­lers im Hau­se der Beklag­ten. Der Behand­lungs­feh­ler war damit nicht nur adäquat kau­sal für die Lebens­ge­fahr des Pati­en­ten; viel­mehr rea­li­sier­te sich für den Pati­en­ten in sei­ner lebens­be­droh­li­chen Erkran­kung auch das dem Behand­lungs­feh­ler inne­woh­nen­de Risiko.

Für die Gesund­heits­ver­let­zung der Klä­ge­rin gilt im Ergeb­nis nichts ande­res. Ob der behand­lungs­feh­ler­be­dingt akut lebens­ge­fähr­li­che Zustand des Pati­en­ten für die Gesund­heits­ver­let­zung der Klä­ge­rin kau­sal war, hat das Beru­fungs­ge­richt – trotz geäu­ßer­ter Zwei­fel – offen­ge­las­sen. Im Revi­si­ons­ver­fah­ren ist die von der Klä­ge­rin behaup­te­te Kau­sa­li­tät des­halb zu unter­stel­len. Auf die­ser Grund­la­ge ist dann aber auch der für eine Haf­tung der Beklag­ten gegenüber der Klä­ge­rin erfor­der­li­che Zurech­nungs­zu­sam­men­hang zu beja­hen. Zwar erfasst der – ohne Wei­te­res gege­be­ne – Zurech­nungs­zu­sam­men­hang zwi­schen dem Behand­lungs­feh­ler und der akut lebens­ge­fähr­li­chen Erkran­kung des Pati­en­ten nur einen Teil­aspekt des für eine Haf­tung der Beklag­ten gegenüber der Klä­ge­rin erfor­der­li­chen Zurech­nungs­zu­sam­men­hangs zwi­schen Behand­lungs­feh­ler einer­seits und psy­chi­scher Gesund­heits­ver­let­zung der Klä­ge­rin andererseits.

Die danach noch bestehen­de „Lücke“ zwi­schen der Rechts­guts­ver­let­zung beim Pati­en­ten und der Gesund­heits­ver­let­zung der Klä­ge­rin wird durch die Grund­sät­ze der sog. „Schock­scha­den-Recht­spre­chung“ geschlos­sen. Ins­be­son­de­re bestand zwi­schen dem Pati­en­ten und der Klä­ge­rin als sei­ner Ehe­frau die danach erfor­der­li­che beson­de­re per­so­na­le Bezie­hung. Eine Recht­fer­ti­gung dafür, die Ersatz­fä­hig­keit sog. „Schock­schä­den“ im Fal­le ärzt­li­cher Behand­lungs­feh­ler wei­ter ein­zu­schrän­ken als im Fal­le von Unfall­ereig­nis­sen, ist (anders als das Beru­fungs­ge­richt meint) auch inso­weit nicht zu erken­nen. Danach war das ange­foch­te­ne Urteil auf­zu­he­ben und die Sache an das Beru­fungs­ge­richt zurückzuverweisen.

Im wei­te­ren Ver­fah­ren wird das Beru­fungs­ge­richt zu beach­ten haben, dass für den für eine Haf­tung der Beklag­ten gegenüber der Klä­ge­rin erfor­der­li­chen Kau­sal­zu­sam­men­hang zwi­schen behand­lungs­feh­ler­be­ding­ter Ver­schlech­te­rung des Gesund­heits­zu­stands des Pati­en­ten einer­seits und psy­chi­scher Gesund­heits­ver­let­zung der Klä­ge­rin ande­rer­seits das Beweis­maß des § 286 ZPO gilt.

Die Ent­schei­dung ist rechtskräftig

Praxistipp

Im Jahr 2017 wur­de dem § 844 BGB ein neu­er Absatz 3 angefügt, der es den Ange­hö­ri­gen eines Getö­te­ten ermög­licht, eine ange­mes­se­ne Ent­schä­di­gung in Geld von dem für die Tötung Ver­ant­wort­li­chen zu ver­lan­gen, sofern der Hin­ter­blie­be­ne in einem beson­de­ren Nähe­ver­hält­nis zum Getö­te­ten stand („Hin­ter­blie­be­nen­geld“). Die Höhe des Anspruchs beträgt durch­schnitt­lich zwi­schen 10.000 und 20.000 Euro – pro nahe­ste­hen­dem Angehörigen.