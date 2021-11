Nina de Vries ist eine der bekanntesten Sexassistentinnen im deutschsprachigen Raum. Bekannt wurde sie durch ihre zahlreichen Seminare, Workshops und Interviews im In- und Ausland, die Zeitungsberichte über sie und ihre persönliche Öffentlichkeitsarbeit. In unserem Interview spricht sie mit entwaffnender Offenheit über ihre Erfahrungen in der Sexarbeit. Das Interview für die Rechtsdepesche führte Anke Hovemeyer.

Unterschiede zwischen Sexualassistenz und Prostitution

Rechts­de­pe­sche: Was ist der Unter­schied zwi­schen Sexu­al­as­sis­tenz und Sexualbegleitung?

Nina de Vries: Der Begriff Sexu­al­be­glei­tung ent­stand ca. 2001. Der Begriff Sexu­al­as­sis­tenz in 2004. Von der inne­ren Hal­tung her, ist es das glei­che. Akti­ve Sexu­al­as­sis­tenz oder Sexu­al­be­glei­tung ist eine bezahl­te sexu­el­le Dienst­leis­tung für Men­schen mit einer Beein­träch­ti­gung (kör­per­lich, psy­chisch, geis­tig, see­lisch oder mehr­fach). Sexu­al­as­sis­ten­tIn­nen sind Men­schen, die aus einer trans­pa­ren­ten und bewuss­ten Moti­va­ti­on her­aus u.a. fol­gen­des anbie­ten: Bera­tung, ero­ti­sche Mas­sa­ge, zusam­men nackt sein, sich gegen­sei­tig strei­cheln und umar­men, Anlei­tung zur Selbst­be­frie­di­gung für Men­schen, die das nicht durch die Betrach­tung von Bild­ma­te­ri­al ver­ste­hen kön­nen, bis hin zu Oral- und Geschlechts­ver­kehr. Jede und jeder Sexu­al­as­sis­ten­tIn ent­schei­det indi­vi­du­ell, was er oder sie kon­kret anbie­tet und für wen.

Rechts­de­pe­sche: Was ist der Unter­schied zwi­schen Pro­sti­tu­ti­on und Sexualassistenz?

Nina de Vries: Pro­sti­tu­ti­on kann man auch Sex­ar­beit nen­nen. Sexu­al­as­sis­tenz ist eine Form der Sex­ar­beit. Die Sexua­li­tät und Sinn­lich­keit, um die es bei Sexu­al­as­sis­tenz geht, ist ganz­kör­per­lich, ganz­heit­lich und bewusst. Nicht eine auf Geschlechts­merk­ma­le fixier­te, mecha­ni­sche Sexua­li­tät, um die es öfters in den tra­di­tio­nel­le­ren For­men von Sex­ar­beit, aber auch in vie­len Ehe­bet­ten, geht.

Rechts­de­pe­sche: Wenn es um soge­nann­te ero­ti­sche Mas­sa­gen geht, ist dar­un­ter immer eine Mas­sa­ge zu ver­ste­hen, die einen sexu­el­len Höhe­punkt der behan­del­ten Per­son mit sich bringt oder brin­gen soll?



Nina de Vries: Nein. Es bedeu­tet ein­fach, dass auch die soge­nann­ten ero­ge­nen Zonen (das sind nicht nur die Geni­ta­li­en) mit ein­be­zo­gen wer­den (im Gegen­satz zu einer medi­zi­ni­schen Mas­sa­ge). Das kann zu einem Orgas­mus führen, muss es aber nicht.

Wie alles begann

Rechts­de­pe­sche: Sie sind nicht die ers­te Arbei­te­rin die­ser Gat­tung in Deutsch­land, die für Men­schen mit Behin­de­rung arbei­tet, haben aber die Ent­wick­lung der Sexu­al­as­sis­tenz initi­iert und im deutsch­spra­chi­gen Raum stark mit­ge­prägt. Das Arbeits­feld ist Ihnen aus den Nie­der­lan­den schon bekannt gewe­sen. Wie hat es sich für Sie ent­wi­ckelt, dass Sie Sexu­al­as­sis­ten­tin gewor­den sind? Was war Ihre Motivation?

Nina de Vries: In 1992 habe ich ein Jahr in einem Reha­bi­li­ta­ti­ons­zen­trum für Men­schen mit

Behin­de­rung gear­bei­tet. Ab 1994 habe ich ero­ti­sche, tan­tri­sche Masa­gen ange­bo­ten. Durch eine the­ra­peu­ti­sche Aus­bil­dung und ein Mas­sa­ge­trai­ning, absol­viert in den Nie­der­lan­den, fühlte ich mich dem gewach­sen. Am Anfang haupt­säch­lich an nicht sicht­bar behin­der­ten Men­schen, meist Männern.

Es kamen dann bald auch Anfra­gen von Men­schen mit Kör­per­be­hin­de­rung, auf die ich ein­ge­gan­gen bin. Da ich meist zuge­sagt habe, auf Anfra­gen der seriö­sen Pres­se, dem öffent­lich-recht­li­chen Fern­se­hen und Radio, wur­de das The­ma bekann­ter und es kamen immer mehr Anfra­gen bezüglich Men­schen mit kogni­ti­ven Behin­de­run­gen, Men­schen mit Autis­mus-Spek­trum-Stö­run­gen und Men­schen mit Demenz. Seit 2000 wer­de ich auch viel für Öffent­lich­keits­ar­beit in Form von Work­shops und Vor­trä­gen in Ein­rich­tun­gen, auf Fach­ta­gun­gen und in Fort­bil­dungs­in­sti­tu­tio­nen engagiert.

Ich habe kei­ne sozia­le Moti­va­ti­on, etwas für Men­schen mit Behin­de­rung machen zu wol­len oder poli­ti­sche Moti­va­ti­on wie eine „bes­se­re“ Welt kre­ieren zu wol­len. Auf jeden Fall steht das nicht an ers­ter Stel­le. Es ist ent­stan­den durch Anfra­gen. Für mich ist die Arbeit eine Mög­lich­keit, etwas Urei­ge­nes von mir geben zu kön­nen. Mei­ne Arbeit berührt mich und hält mich wach. Ich ler­ne über mich und darüber, was es heisst ein Mensch zu sein, in dem ich vie­le ver­schie­de­ne ande­re Men­schen aus der Nähe betrach­ten, berühren und begeg­nen darf.

Sexarbeit muss aus der Schmuddelecke

Rechts­de­pe­sche: Gibt es auch Män­ner, die den Beruf ausüben?



Nina de Vries: Ja, ein paar. Bit­te goo­geln: Sexu­al­be­glei­tung in Deutschland.

Rechts­de­pe­sche: Gegen wel­che Vor­ur­tei­le haben Sie zu kämpfen?

Nina de Vries: Das weiss ich nicht genau, weil ich da, wo ich hin­kom­me auf Men­schen tref­fe, die intel­li­gent genug und bereit sind, even­tu­el­le eige­ne Vor­ur­tei­le zu hin­ter­fra­gen. Klar ist, dass es um drei Tabu­the­men geht: Sexua­li­tät, Behin­de­rung und bezahl­te sexu­el­le Dienst­leis­tung. Ich sehe es als mei­ne Arbeit an, die sexu­el­le Dienst­leis­tung aus der Schmud­del­ecke zu holen. Es ist mög­lich, einen sexu­el­len Dienst zu leis­ten, ohne sei­ne eige­nen Gren­zen oder die von ande­ren zu ver­let­zen und Freu­de dar­an zu haben.

Der Mensch will als ganzes Wesen wahrgenommen werden

Rechts­de­pe­sche: Wenn Sie sagen, Ihr Beruf sei kein Ersatz für Pro­sti­tu­ti­on, was ist das Wich­tigs­te, das Sie leisten?

Nina de Vries: Ich weiss gar nicht, dass ich das gesagt habe. Die Erfah­run­gen, die Men­schen machen kön­nen durch Sexu­al­as­sis­tenz oder ande­re For­men der Sex­ar­beit sind Nähe, Berührungen, die nicht Zweckberührungen (pfle­ge­ri­sche Hand­lun­gen) sind, als sexu­el­les Wesen wahr­ge­nom­men wer­den, Orgas­mus, Freu­de, Entspannung.

Rechts­de­pe­sche: Wie ist Ihre per­sön­li­che Arbeits­wei­se? Wo ist Ihre per­sön­li­che Grenze?

Nina de Vries: Ich bie­te an: Mas­sa­ge, Berührung, Strei­cheln, Umar­men, Hal­ten. Sich gegen­sei­tig umar­men und berühren. Nack­ter Haut­kon­takt. Ich brin­ge Men­schen zum Orgas­mus mit mei­ner Hand, wenn sie das wol­len. Anlei­tung zur Selbst­be­frie­di­gung für Men­schen, die schwe­rer kogni­tiv beein­träch­tigt sind und dies nicht durch Bild­ma­te­ri­al ver­ste­hen kön­nen. Was ich nicht anbie­te sind Geschlechts­ver­kehr und Oral­kon­takt. Nicht weil ich das unmo­ra­lisch fin­de oder Angst habe, von ande­ren mög­li­cher­wei­se als

eine Nut­te oder eine Hure abge­stem­pelt zu wer­den. Es ist eine per­sön­li­che Gren­ze. Ich will die­se zwei Vari­an­ten nicht im Rah­men mei­ner Arbeit anbieten.

Es gibt keine Inklusion für Menschen mit Behinderung

Rechts­de­pe­sche: Was ist aus Ihrer Sicht das größ­te Hin­der­nis für die sach­li­che Bericht­erstat­tung zum The­ma Sexua­li­tät von Men­schen mit sicht­ba­rem Han­di­cap oder sicht­ba­rer Behinderung?



Nina de Vries: Es gibt kei­ne ech­te Inklu­si­on von Men­schen mit Behin­de­rung. Viel­falt ist für vie­le ver­wir­rend und unerwünscht.

Rechts­de­pe­sche: Zärt­lich­keit, Berührung, Kör­per­kon­takt und Wär­me sind Begrif­fe, die im all­täg­li­chen Arbeits­um­feld der meis­ten Men­schen kei­ne Rol­le spie­len, son­dern zur Intim­sphä­re jedes Ein­zel­nen gehö­ren. Gleich­zei­tig sind sie für jeden Men­schen von gro­ßer Bedeu­tung. Wie erklä­ren Sie sich, dass es für eine Mehr­zahl pre­kär ist, darüber zu sprechen?

Nina de Vries: Weil wir es nicht gelernt oder geübt haben. Wie gut oder wie schlecht wir das kön­nen, hängt zusam­men mit dem, was wir im jun­gen Alter von unse­ren Eltern übernommen haben. Und die wie­der von deren Eltern. Meist unter­schwel­lig. Manch­mal auch offen und ver­bal. Wir leben in einer Kul­tur, in der über Jahr­hun­der­te Angst gemacht wur­de und wo Sex als Sünde betrach­tet wur­de. Und wahr­schein­lich zum Teil immer noch wird. Da braucht es extra Auf­merk­sam­keit, Trai­ning und Selbst­er­fah­rung, um zu mehr Unbe­fan­gen­heit zu kommen.



Rechts­de­pe­sche: Ist Sexua­li­tät aus Ihrer Erfah­rung ein Grundbedürfnis des Men­schen, das eben­so wie Nah­rung und Klei­dung lebens­lang besteht?

Nina de Vries: Men­schen sind ein­zig­ar­ti­ge, sexu­el­le, sinn­li­che Wesen. So sind wir gebaut. Wir können

nicht nicht sinn­lich sein. Dar­aus ent­ste­hen tau­send­fach ver­schie­de­ne, indi­vi­du­el­le Bedürfnisse, die Beach­tung brau­chen – in wel­cher Form auch immer.

Peinliche, auf Äusserlichkeiten fixierte Gesellschaft

Rechts­de­pe­sche: Beson­ders jun­ge Men­schen glau­ben, die Rol­le der Sexua­li­tät und Ero­tik neh­me mit zuneh­men­dem Alter ab, was ja nicht falsch ist. Was ist Ihrer Erfah­rung nach das Alter, für das dies zutrifft?

Nina de Vries: Ja das glau­ben die wahr­schein­lich, weil in unse­rer Gesell­schaft ein Kör­peride­al herrscht, in das run­ze­li­ge Haut nicht hin­ein­passt. Wir leben in einer pein­lich auf Äus­ser­lich­kei­ten fixier­ten Gesell­schaft. Es gibt kein Alter, über das man mit Sicher­heit sagen kann: da hört es auf. Das ist indi­vi­du­ell. Aber die Kör­per­bil­der und die Vor­ur­tei­le sind Teil eines kol­lek­ti­ven Wahnsinns.

Rechts­de­pe­sche: In wel­chen Fäl­len soll­te die Soli­dar­ge­mein­schaft, z. B. die Kran­ken­kas­se, die Diens­te der Sexu­al­as­sis­ten­tIn­nen unterstützen (z.B. ero­ti­sche Massagen)?

Nina de Vries: Ich bin der Mei­nung, dass für Men­schen, die schwer mehr­fach behin­dert sind und deut­lich ange­ben, dass sie eine Assis­tenz auf die­sem Gebiet brau­chen (so wie sie es bei allem andern auch brau­chen), und stark dar­un­ter lei­den, wenn die­se Assis­tenz nicht gege­ben wird (Aggres­si­on, Auto­ag­res­si­on) Gel­der zur Verfügung gestellt wer­den sollten.

Vie­le von die­sen Men­schen gehen in För­der­werk­stät­ten und bekom­men kein Geld. Nicht von der Kran­ken­kas­se. Sexua­li­tät ist kei­ne Krank­heit. Da geht es dann auch nicht an ers­ter Stel­le um Befrie­di­gung, son­dern dar­um, ihnen zur Sei­te zu ste­hen beim Ent­de­cken des eige­nen Kör­pers. Auf eine Art und Wei­se, die nicht von Ange­hö­ri­gen oder Betreu­ungs­per­so­nal gege­ben wer­den kann.

Behin­der­te Men­schen, die in Werk­stät­ten arbei­ten kön­nen, sol­len eine ange­mes­se­ne Bezah­lung bekom­men, damit sie sich so etwas hin und wie­der leis­ten kön­nen. Genau­so wie die soge­nann­ten Nicht–Behinderten.

Rechts­de­pe­sche: Wie argu­men­tie­ren Sie gegenüber den erwerbs­tä­ti­gen Men­schen, die die­se Dienst­leis­tun­gen unter kei­nen Umstän­den von der Kran­ken­kas­se bezah­len las­sen können?

Nina de Vries: Das über­las­se ich anderen.

Rechts­de­pe­sche: Die Rechts­de­pe­sche berich­te­te bereits über die erwie­se­ne Heil­wir­kung von Sexua­li­tät gegen see­li­sche und kör­per­li­che Alters­be­schwer­den. Die­se ist auch für Pati­en­ten, die an Demenz erkrankt sind, belegt. Hal­ten Sie Sexu­al­as­sis­tenz für eine prak­ti­sche Form der The­ra­pie, um Demenz­pa­ti­en­ten den Ver­lauf der Krank­heit zu erleichtern?

Nina de Vries: Sexu­al­as­sis­tenz ist kei­ne The­ra­pie, son­dern eine Erfah­rungs­mög­lich­keit. Wenn Men­schen deut­lich signa­li­sie­ren oder ver­ba­li­sie­ren, dass sie ein Bedürfnis nach Berührung haben und/oder auch nach ero­ti­schen, sexu­el­len Berührungen, dann kann das für das pfle­gen­de Umfeld schwie­rig sein, weil sie die­se Bedürfnisse nicht erfüllen kön­nen oder dürfen. Bei jeman­dem ohne Kurz­zeit­ge­dächt­nis kann das dazu führen, dass Per­so­nal oder Ange­hö­ri­ge per­ma­nent Gren­zen wie­der­ho­len müssen. Also ja, ich den­ke, dass es für sol­che Men­schen das Leben genieß­ba­rer machen kann. Ob man damit den Krank­heits­ver­lauf erleich­tern kann, weiss ich nicht.

Rechts­de­pe­sche: Unter wel­chen Umstän­den kommt man auf Sie zu, um Sie zu beauftragen?

Nina de Vries: Meist, wenn es um Men­schen geht, die übergriffig sind. Und nicht oder nicht mehr ver­ste­hen, dass sie nicht ein­fach so ande­re anfas­sen kön­nen, ohne vor­her zu fragen.

Rechts­de­pe­sche: Ab wel­chem Zeit­punkt oder bei wel­cher Erkran­kung kann der Mensch nicht mehr selbst für die Erfüllung der sexu­el­len Wünsche sorgen?

Nina de Vries: Men­schen, die gelähmt sind kön­nen sich z.B. nicht sel­ber berühren. Men­schen, die auf Grund einer Demenz oder einer kogni­ti­ven Behin­de­rung in einem ande­ren, von der Norm abwei­chen­den Wahr­neh­mungs­zu­stand sind, kön­nen oft nicht das, was wir eine Bezie­hung nen­nen, eingehen.

Pflegeeinrichtungen brauchen neue Konzepte

Rechts­de­pe­sche: Was soll­te sich in Zukunft ändern, damit die Situa­ti­on für die Erkrank­ten ver­bes­sert wer­den kann?

Nina de Vries: Erst­mal das Wort „Erkrank­te“ weg­las­sen. Es ist ein ande­rer Wahrnehmungszustand.

Wir kön­nen immer von ande­ren ler­nen, auch von oder durch die­se Men­schen kann man viel lernen.

Rechts­de­pe­sche: Was soll­te sich in Zukunft ändern, damit die Arbeit der Sexu­al­as­sis­ten­ten bes­ser akzep­tiert wird?

Nina de Vries: Ich bin kei­ne Zukunfts­pla­ne­rin. Ich glau­be an ganz indi­vi­du­el­le, per­sön­li­che, „klei­ne“

Durchbrüche.



Rechts­de­pe­sche: Was könn­ten Pfle­ge­ein­rich­tun­gen für die Bewoh­ne­rIn­nen unternehmen?

Nina de Vries: Pfle­ge­ein­rich­tun­gen soll­ten ein kla­res Kon­zept haben über den Umgang mit

den The­men Sexua­li­tät und Bezie­hun­gen. Wel­chen Stel­len­wert hat das The­ma für uns? Was wol­len wir unse­ren Bewoh­ne­rIn­nen kon­kret ermög­li­chen und wie? Was wird von den Mit­ar­bei­tern diesbezüglich erwar­tet? Was brau­chen die Mit­ar­bei­ter, um mit dem The­ma ange­mes­sen umge­hen zu kön­nen? Fort­bil­dun­gen für Mit­ar­bei­ter zu die­sem The­ma auf qua­li­ta­tiv hohem Niveau.

Rechts­de­pe­sche: Was kann die Gesell­schaft kon­kret unter­neh­men, um mehr Offen­heit gegenüber die­sem The­ma zu etablieren?

Nina de Vries: Inklu­si­on fördern.

Rechts­de­pe­sche: In wel­che Rich­tung soll­te sich die Dis­kus­si­on in der media­len Bericht­erstat­tung entwickeln?

Nina de Vries: Media­le Bericht­erstat­tung ist meist ober­fläch­lich und bedient oft Kli­schees. Man scheint davon aus­zu­ge­hen, es würde geschrie­ben oder prä­sen­tiert für ein dum­mes Publi­kum, das nicht sel­ber nach­den­ken kann. Viel­leicht müsste der Ton sich ändern. Intel­li­gen­ter wer­den. Aber na ja, die Ein­schalt­quo­ten! Die Ver­kaufs­zah­len! So lan­ge das im Vor­der­grund steht, ist es müßig darüber zu spe­ku­lie­ren, fin­de ich.



