Inwiefern kann Ernährung als “nicht medikamentöse” pflegerische und sozialtherapeutische Interventionsmaßnahme zum Einsatz kommen, insbesondere bei an Demenz erkrankten Menschen? Darauf lieferte Joachim Lennefer, Dipl.-Pflegewirt, zertifizierter Experte für Mikronährstoffmedizin in der Praxis und Lehrbeauftragter an der Katholischen Hochschule NRW im Fachbereich Gesundheitswesen, bei der Winterakademie 2020 auf Gran Canaria Antworten und führte dazu in seinem Vortrag zunächst einmal in die Grundlagen der Biochemie, des menschlichen Stoffwechsels, ein. Dabei machte er den Teilnehmern vor allem das Zusammenspiel zwischen Kohlenhydraten und Fetten klar und räumte mit Irrtürmern über Ernährungsweisen auf. Das Wissen über die Wirkweise von bestimmten Nährstoffen könne dann ergänzend im pflegerischen Alltag zum Einsatz kommen.

Im Anschluss informierte Dr. Alexander Nussbaum von PMI Science über den möglichen Einsatz von Tabakerhitzern als Alternative für rauchende Heimbewohner, unter anderem als Schutz vor gefährlichen Brandunfällen, die nicht selten im Heim beim Rauchen von Zigaretten der Bewohner entstehen.

