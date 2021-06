Wundversorgung neu gedacht: „Nach der Pandemie ist vor dem Kongress“ – das könnte der Leitspruch des 14. Interdisziplinären WundCongress sein, der am Donnerstag, 25. November, in den Kölner Sartory-Sälen geplant ist. Sofern sich die Prognosen bewahrheiten und es kommenden Herbst dank der Impferfolge keine „vierte Welle“ bei Corona gibt, wird der Kongress erstmals seit Beginn der Pandemie wieder traditionell live vor Publikum stattfinden.

„Die neue Dimen­si­on der Wund­ver­sor­gung“: der Inter­dis­zi­pli­nä­re Wund­Con­gress 2019 in den Sar­to­ry-Sälen in Köln

Wund­ver­sor­gung der Zukunft: Kon­gress-Initia­tor Prof. Dr. Vol­ker Groß­kopf und sein Team, sowie Co-Gast­ge­be­rin Mari­na Fili­po­vić, Pfle­ge­di­rek­to­rin an der Uni­kli­nik Köln, bli­cken bereits jetzt mit gro­ßer Vor­freu­de auf das per­sön­li­che Zusam­men­tref­fen von Ange­sicht zu Ange­sicht und die beson­de­re, aus den ver­gan­ge­nen Jah­ren bekann­te und ver­trau­te Kon­gress-Atmo­sphä­re. Für alle, die einen Live-Besuch nicht ein­rich­ten kön­nen, wird es jedoch wei­ter­hin eine Teil­nah­me­mög­lich­keit per Online-Kon­fe­renz­tool geben. Die­ser tech­no­lo­gi­sche Fort­schritt ist eine der weni­gen posi­ti­ven Sei­ten der erleb­ten Coro­na-Pan­de­mie, und wir wol­len ihn beibehalten.

Vorstellung der Dozierenden

„Wund­ver­sor­gung nach der Pan­de­mie“ lau­tet der pro­gram­ma­ti­sche Titel die­ser Kon­gress-Auf­la­ge. Wir wol­len eine medi­zi­nisch-pfle­ge­risch-juris­ti­sche Bilanz zie­hen, wel­che Ent­wick­lun­gen Coro­na mit sich gebracht haben, und was die Bran­che aus dem dra­ma­ti­schen Gesche­hen mit­ge­nom­men hat. Pro­gram­ma­tisch ist etwa der Vor­trag „Nach der Pan­de­mie ist vor der Pan­de­mie? Was konn­ten Wund­ver­sor­ger aus der Kri­se ler­nen?“ von Dr. Alex­an­der Ris­se, dem lei­ten­den Arzt des Dia­be­tes­zen­trums an am Kli­ni­kum Dort­mund gGmbH. PD Dr. med. Gun­nar Rie­pe schil­dert in „Hil­fe zur Selbst­hil­fe – Wund­hei­lung beginnt im Kopf“ die wich­ti­ge psy­cho­lo­gi­sche Kom­po­nen­te in der Wund­the­ra­pie, und die Not­wen­dig­keit des akti­ven Ein­be­zugs der Pati­en­ten. „Immer wie­der Wund­hy­gie­ne – Zwin­gend erfor­der­lich oder ein­fach nur läs­tig?“, die­ser Fra­ge wid­met sich Regi­na Nöbel, Pfle­ge- und Hygie­ne­fach­kraft sowie Dozen­tin an der Pfle­ge­aka­de­mie Niederrhein.

Einen Blick auf die recht­li­chen Gefah­ren für Wund­be­hand­ler wirft Dr. jur. Frank Wen­zel aus Köln: In „Wenn der Wund­ma­na­ger zum Täter wird! Vor­sicht ist bes­ser als Nach­sicht“ klärt er über die straf- und haf­tungs­recht­li­chen Fall­stri­cke in der The­ra­pie auf. Die Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge­rin sowie freie Refe­ren­tin Ani­ta Mys­or klärt die Fra­ge „Was macht mich zum guten Wund­be­han­deln­den? Die Wund­be­hand­lung auf dem Prüf­stand“. Dr. med. Tobi­as Hirsch, Fach­arzt für Inne­re Medi­zin und Angio­lo­gie sowie Vor­stands­mit­glied des Phle­bo­lo­gen-Berufs­ver­bands BdP, geht in „Das Wun­der­mit­tel Kom­pres­si­on – Gibt es Grün­de, auf Kom­pres­si­on zu ver­zich­ten?“ auf die Vor- und Nach­tei­le des Druck­ver­bands ein.

Der IWC wird von PWG Semi­na­re Prof. Dr. Vol­ker Groß­kopf veranstaltet.

Auch die Industrie ist beim WundCongress wieder mit dabei!

Wie immer in den ver­gan­ge­nen Jah­ren, ergänzt eine Indus­trie­aus­stel­lung in den Foy­ers der alt­ehr­wür­di­gen Köl­ner Ver­an­stal­tungs­stät­te, mit zahl­rei­chen inter­es­san­ten Ein­bli­cken in Neu­ent­wick­lun­gen, den IWC. Erneut kön­nen Gäs­te des Wund­Con­gress auch Fort­bil­dungs­punk­te auf ihr Kon­to sam­meln. Bereits bestä­tigt sind 6 Punk­te der Regis­trie­rung beruf­lich Pfle­gen­der (RbP). Die Ver­ga­be von Fort­bil­dungs- bzw. Rezer­ti­fi­zie­rungs­punk­ten ist bei wei­te­ren Orga­ni­sa­tio­nen bean­tragt. In den ver­gan­ge­nen Jah­ren nah­men an der Rezer­ti­fi­zie­rung auch die Initia­ti­ve Chro­ni­sche Wun­den e.V. (ICW), Kam­mer­lan­der sowie die Deut­sche Gesell­schaft für Wund­hei­lung und Wund­be­hand­lung (DGfW) teil.

Alle Kon­gress-Infos, fort­lau­fend aktua­li­siert, fin­den sich auf der IWC-Web­site www.wundcongress.de. Eine schnel­le und beque­me Anmel­de­mög­lich­keit fin­det sich auf dem Buchungs­tool XING-EVENTS. Prof. Dr. Vol­ker Groß­kopf und sein Team freu­en sich schon jetzt auf Sie und auf das Tref­fen im dann wie­der advent­lich-vor­weih­nacht­lich gestimm­ten – und hof­fent­lich Coro­na-frei­en – Köln.

Übri­gens: Hier blickt Prof. Dr. Vol­ker Groß­kopf per­sön­lich auf den IWC 2021 voraus.