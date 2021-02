Corona, Nachtschichten, mangelnde Schutzausrüstung, Unterbesetzung, Dokumentationspflichten, wenig Wertschätzung, Überstunden und grenzwertige Bezahlung - die Arbeit in der Pflege verlangt vieles ab, gerade in diesem und im vergangenen Jahr. Wir möchten von Euch wissen, wie Ihr damit zurecht kommt und starten deshalb eine große Zufriedenheitsumfrage für die Beschäftigten im Gesundheitswesen.

Zunächst einmal benötigen wir ein paar Angaben zu Deiner Person:

In welcher Altersgruppe bist Du?

16–25

26–35

36–45

46–55

56–67

Sons­ti­ge

Welchem Geschlecht ordnest Du Dich selber zu?

weib­lich

männ­lich

divers

sons­ti­ges

kei­ne Angabe

Jetzt aber zu den inhaltlichen Fragen zu Eurer Zufriedenheit:

Wie würdest Du alles in allem die Zufriedenheit in Deinem Job beurteilen?

sehr hoch

hoch

mit­tel

gering

sehr gering

kei­ne Angabe

Hat Dich die Corona-Pandemie an Deiner Job-Wahl zweifeln lassen?

sehr

etwas

kaum

gar nicht

kei­ne Angabe

Wie beurteilst Du Die Arbeitsbedingungen ALLGEMEIN in der Pflege?

sehr gut

gut

mit­tel­mä­ßig

schlecht

sehr schlecht

kei­ne Angabe

Wie beurteilst Du Deine PERSÖNLICHEN Arbeitsbedingungen?

sehr gut

gut

mit­tel­mä­ßig

schlecht

sehr schlecht

kei­ne Angabe

Fühlst Du Dich ausreichend ausgestattet mit den für Deinen Job nötigen Geräten und (Schutz-)Materialien?

abso­lut

über­wie­gend

teil­wei­se

eher nicht

gar nicht

kei­ne Angabe

Fühlst Du Dich ausreichend informiert und weitergebildet, um die Herausforderungen Deines Jobs zu meistern?

abso­lut

über­wie­gend

teil­wei­se

eher nicht

gar nicht

kei­ne Angabe

Wie bewertest Du die Vorgaben für die Dokumentation Deiner Arbeit?

viel zu hoch

zu hoch

ange­mes­sen

zu gering

viel zu gering

kei­ne Angabe

Bist Du mit Deiner Lohnhöhe inklusive etwaiger Zulagen zufrieden?

sehr

weit­ge­hend

weni­ger

gar nicht

kei­ne Angabe

Wie würdest Du Dein Verhältnis zu Deinen Vorgesetzten beschreiben?

von häu­fi­gem Streit geprägt

gele­gent­li­che Uneinigkeit

neu­tral

locker und entspannt

freund­lich bis herzlich

kei­ne Angabe

Wie würdest Du Dein Verhältnis zu Deinen Arbeitskollegen beschreiben?

von häu­fi­gem Streit geprägt

gele­gent­li­che Uneinigkeit

neu­tral

locker und entspannt

freund­lich bis herzlich

kei­ne Angabe

Welche der folgenden Faktoren haben den größten Einfluss auf Deine Arbeitszufriedenheit? (mehrere Antworten möglich)

Arbeits­zeit­re­geln

Bezah­lung

Wert­schät­zung

Aus­stat­tung

Wei­ter­bil­dung

Urlaubs­an­sprü­che

Arbeits­kli­ma

Kom­pe­ten­zen

Büro­kra­tie­auf­wand

Sons­ti­ges

