Ab April 2022 zu haben: die Pfle­ge­mün­ze des Bun­des Bild: BVA

Die Serie soll die beson­de­re Bedeu­tung von Berufs­grup­pen in den Fokus stel­len, die für das Funk­tio­nie­ren der Gesell­schaft und das Leben jedes Ein­zel­nen unver­zicht­bar sind. So zum Bei­spiel die Pfle­ge. Dazu erklärt das Minis­te­ri­um: „Die­se Serie ist Aus­druck des Respekts und der Wert­schät­zung die­ser stets im Inter­es­se des Gemein­wohls han­deln­den Men­schen. Die Emis­sio­nen der Serie wer­den mit einem Kunst­stoff­ring in der für die jewei­li­ge Berufs­grup­pe cha­rak­te­ris­ti­schen Far­be geprägt.“

Sonderedition: Münze exklusiv für die Pflege

Die 10-Euro-Samm­ler­mün­ze „Pfle­ge“ besteht aus zwei ver­schie­de­nen Kup­fer-Nickel-Legie­run­gen und einem Kunst­stoff­ring in der Far­be Mint­tür­kis. Sie hat eine Mas­se von 9,8 Gramm, einen Durch­mes­ser von 28,75 Mil­li­me­ter und wird in den bei­den Prä­ge­qua­li­tä­ten Stem­pel­glanz und Spie­gel­glanz hergestellt.

Die Mün­zen in der Prä­ge­qua­li­tät Stem­pel­glanz wer­den zum Nenn­wert (10 Euro) in den Ver­kehr gebracht. Die Aus­ga­be der Mün­zen in der Samm­ler­qua­li­tät Spie­gel­glanz erfolgt zu einem über dem Nenn­wert lie­gen­den Ver­kaufs­preis. Die Mün­ze Deutsch­land wird über den genau­en Preis und die kon­kre­ten Bestell­mo­da­li­tä­ten recht­zei­tig vor dem Aus­ga­be­tag informieren.

Der Ent­wurf des Stü­ckes stammt von dem Künst­ler Peter Lasch aus Ber­lin (Bild­sei­te) und dem Künst­ler Patrick Nie­sel aus Röthen­bach a.d. Peg­nitz (Wert­sei­te).

Motiv der Münze symbolisiert Vertrauen in der Pflege

Auf der Bild­sei­te sym­bo­li­siert das zen­tra­le Motiv, die in bei­de Hän­de genom­me­ne schutz­be­dürf­ti­ge Hand, Ver­trau­en. Der Ent­wurf zeigt fer­ner die kom­ple­xen Auf­ga­ben­be­rei­che in der heu­ti­gen Pfle­ge auf. Die Per­so­nen im Rand­be­reich sol­len ver­deut­li­chen, dass Pfle­ge­be­dürf­tig­keit jeden in jeder Genera­ti­on tref­fen kann. Der Schrift­zug „Pfle­ge“ unter­legt als Basis die gelun­ge­ne Gesamtgestaltung.

Die Wert­sei­te, die für alle Geld­stü­cke der Serie ver­wen­det wird, zeigt einen Adler, den Schrift­zug „Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land“, Wert­zif­fer und Wert­be­zeich­nung, die Jah­res­zahl 2022, die zwölf Euro­pa­ster­ne sowie – je nach Prä­ge­stät­te – das Münz­zei­chen „A“ (Ber­lin), „D“ (Mün­chen), „F“ (Stutt­gart), „G“ (Karls­ru­he) oder „J“ (Ham­burg).

Der glat­te Rand ent­hält in ver­tief­ter Prä­gung die Inschrift: „Im Dienst der Gesellschaft“.

Wie hoch die Auf­la­ge sein wird, konn­te das Minis­te­ri­um auf Anfra­ge der Rechts­de­pe­sche zunächst nicht beant­wor­ten. Man wer­de das aber ermit­teln, so ein Spre­cher. Lesen Sie dann bald hier, wie­vie­le Stü­cke in den Umlauf kom­men werden.