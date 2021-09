Gewalt von und gegen Pflegekräfte gehört leider immer noch zum Pflegealltag dazu. Viele Betroffene schweigen, dabei ist die Sensibilisierung dieses Themas von enormer Wichtigkeit. In Osnabrück betreibt man seit kurzem Aufklärungsarbeit, indem man Pflegekräfte auf Gewaltsituationen besser vorbereitet. Mit dabei: Eine Polizistin.

Gewalt in der Pflege: (K)ein großes Thema!?

In der Pfle­ge sehen sich sowohl Pfle­ge­kräf­te als auch Pfle­ge­be­dürf­ti­ge manch­mal aggres­si­vem oder gewalt­tä­ti­gem Ver­hal­ten aus­ge­setzt. Nach den Ursa­chen muss man nicht lan­ge suchen. Die hohe Arbeits­be­las­tung und die stän­di­ge Kon­fron­ta­ti­on mit Pro­ble­men auf­sei­ten des Pfle­ge­per­so­nals, sowie Ver­ein­sa­mung oder Krank­hei­ten wie Demenz auf­sei­ten der Pfle­ge­be­dürf­ti­gen sor­gen nicht sel­ten für einen Ver­lust der Selbstbeherrschung.

Die Not­wen­dig­keit der Pfle­ge von älte­ren Men­schen ist unab­ding­bar – sie sorgt aber auch stets für Span­nun­gen zwi­schen den Akteu­ren. Einer Stu­die der Stif­tung ZQP aus dem Jahr 2018 zufol­ge haben etwa 40 Pro­zent der häus­lich Pfle­gen­den bereits ein­mal gewalt­sam gegen­über der zu pfle­gen­den Per­son agiert. Ein Drit­tel der befrag­ten Ange­hö­ri­gen füh­len sich durch die Pfle­ge häu­fig nie­der­ge­schla­gen oder ver­är­gert. Mehr als 50 Pro­zent gaben an, den Ein­druck zu haben, dass ihre Pfle­ge nicht wert­ge­schätzt wird.

Anders­her­um hat etwa die Hälf­te der befrag­ten Ange­hö­ri­gen bereits Gewalt durch die pfle­ge­be­dürf­ti­ge Per­son erfah­ren müs­sen. Dabei kom­me es deut­lich häu­fi­ger zu psy­chi­scher bezie­hungs­wei­se ver­ba­ler Gewalt als zu kör­per­li­chen Über­grif­fen. Spe­zi­ell pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge von demen­z­er­krank­ten Per­so­nen sind hier­von häu­fi­ger betroffen.

Gewalt gegen Pfle­ge­kräf­te gilt vie­ler­orts immer noch als Tabu­the­ma, vie­le Pfle­ge­kräf­te spre­chen nicht offen dar­über. Dies sorgt bei den Betrof­fe­nen jedoch nur für zusätz­li­che Belas­tung – bis hin zu Depres­sio­nen oder Bur­nouts. Pfle­ge­kräf­te wis­sen häu­fig auch nicht, ob und wie sie sich der Aggres­si­on durch Pfle­ge­be­dürf­ti­ge ent­ge­gen­stel­len soll­ten. Umso wich­ti­ger ist eine Ent­ta­bui­sie­rung des The­mas und ent­spre­chen­de Aufklärungsarbeit.

Diese Formen von Gewalt gibt es in der Pflege

Psy­chi­sche, ver­ba­le Gewalt , zum Bei­spiel lau­tes Schrei­en, Belei­di­gun­gen oder Drohungen

, zum Bei­spiel lau­tes Schrei­en, Belei­di­gun­gen oder Drohungen Phy­si­sche, kör­per­li­che Gewalt : Schla­gen, gro­bes Anfas­sen, Schubsen/Rempeln

: Schla­gen, gro­bes Anfas­sen, Schubsen/Rempeln Auch gegen den Wil­len eines Pati­en­ten ange­wand­te, nicht geneh­mig­te frei­heits­ent­zie­hen­de Maß­nah­men sind als gewalt­tä­tig zu bewerten

Um gegen zukünf­ti­ge Gewalt­aus­brü­che bes­ser gewapp­net zu sein, nah­men eini­ge Pfle­ge­kräf­te aus dem Osna­brü­cker Raum kürz­lich an einem extra dafür geschaf­fe­nen Trai­nings­pro­gramm teil.

Dass Pfle­ge­kräf­te mit ihrer Arbeit alten oder kran­ken Pfle­ge­be­dürf­ti­gen eigent­lich hel­fen wol­len, im Gegen­zug häu­fig jedoch psy­chi­scher oder kör­per­li­cher Gewalt aus­ge­setzt sind, stel­le einen gro­ßen Wider­spruch dar, so Dipl.-Pflegepädagoge Ans­gar Rotert, Initia­tor des Programms.

Ein ers­ter Schritt, damit bes­ser umge­hen zu kön­nen sei, die­sen Umstand als gege­ben zu akzep­tie­ren. Nur so sei es mög­lich, künf­tig eine bewuss­te und kom­pe­te­te­ne Ver­hal­tens­wei­se in Gewalt­si­tua­tio­nen an den Tag zu legen.

Polizistin trainiert Pflegekräfte

Beglei­tet wur­de der Kurs von Poil­zis­tin Ste­fa­nie Nico­laus, die bei der nord­rhein-west­fä­li­schen Poli­zei als Ver­hal­tens­trai­ne­rin tätig ist. Neben­bei arbei­tet sie nicht zum ers­ten Mal als Gewaltde­es­ka­la­ti­ons-Trai­ne­rin mit Kran­ken­häu­sern und Pfle­ge­ein­rich­tun­gen zusammen.

Es gehe ihr dar­um, den Auf­ga­ben­be­reich der Pfle­ge durch zusätz­li­che Kom­pe­ten­zen der Eigen­si­che­rung zu ergän­zen, so Nico­laus. Hier­für gebe es unter­schied­li­che Stra­te­gien und Kon­zep­te. An obers­ter Stel­le ste­he die Gesund­heit der Pflegekraft.

Die teil­neh­men­den Pfle­ge­kräf­te zeig­ten sich von der Durch­füh­rung die­ser Kur­se jeden­falls über­zeugt. Man müs­se jedoch immer im Hin­ter­kopf behal­ten, dass der gegen­sei­ti­ge Respekt zwi­schen Pfle­ge­kraft und der zu pfle­gen­den Per­son über allem stehe.