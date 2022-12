AOK-Fehlzei­­ten-Report Pflege: Burnout-Risiko auf Rekordhoch!

Beschäf­tigte in der Pflege sind doppelt so häufig von einem Burnout betrof­fen wie alle anderen Berufs­grup­pen. Das hat eine aktuelle Auswer­tung der Arbeits­un­fä­hig­keits­da­ten von 682.000 AOK-versi­cher­­ten Mitar­bei­ten­den in Pflege­be­ru­fen ergeben.