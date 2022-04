Timo, Vic­to­ri­as klei­ner Hund Bild: pri­vat

Wenn Vic­to­ria durch das Fell von Timo strei­chelt, läuft es ihr eis­kalt den Rücken her­un­ter. Zugleich spürt sie die Wär­me der Hei­mat, einer ver­trau­ten Umge­bung, die Lie­be alt­be­kann­ter Gebor­gen­heit – im Ansatz. Timo ist der ein­zi­ge, der es gemein­sam mit ihr aus der Kriegs­höl­le in der Ukrai­ne nach Deutsch­land geschafft hat. Ehe­mann, Schwes­ter, Vater – sie alle sind zurück­ge­blie­ben aus unter­schied­li­chen Gründen.

Jetzt hat Vic­to­ria mit Timo eine dra­ma­ti­sche Flucht hin­ter sich. Und fühlt erst­mals seit lan­ger Zeit – trotz der Sor­ge um ihre Lie­ben in der Ukrai­ne – etwas Sicher­heit. Hier in Thü­rin­gen, genau­er: Ilfeld. Vic­to­ria hat eine neue Hei­mat gefun­den und genau die Hil­fe, um in Wür­de wei­ter zu existieren.

Ohne den Deutsch-Ukrai­ni­schen Pfle­ge­ver­band (DUPV e.V.) wäre ihr Leben wohl anders ver­lau­fen. Dank des Ein­sat­zes von Mar­ti­na Röder, der Vor­sit­zen­den des Ver­ban­des, kann Vic­to­ria jetzt in ihrem erlern­ten Beruf arbei­ten – als Pfle­ge­fach­kraft. Für sie bedeu­tet das: Ankom­men auf höchs­tem Niveau.

Bei den Behör­den­gän­gen ist Vic­to­ria tat­kräf­tig von Röders Team unter­stützt wor­den. Damit alles schnell sei­nen Gang neh­men kann. Für eine geleb­te „Nor­ma­li­tät“ – soweit das mög­lich ist.

Vic­to­ria (links) mit Mar­ti­na Röder, Vor­sit­zen­de des Deutsch-Ukrai­ni­schen Pfle­ge­ver­ban­des. Ohne den Ein­satz von Röder wäre ihr Schick­sal wohl anders verlaufen.

Von Nor­ma­li­tät ist ihre Fami­lie in der Hei­mat ganz weit ent­fernt. Dort tobt der bru­ta­le Angriffs­krieg – und Vic­to­ri­as Vater, Schwes­ter und Ehe­mann sind ein­ge­bun­den in den Kampf gegen Putins Trup­pen. Sie sind mittendrin.

In der Ukraine: fast die ganze Familie beim Militär

„Es ist für mei­ne Fami­lie und mich eine sehr schwie­ri­ge Situa­ti­on in der Ukrai­ne“, erklärt Vic­to­ria. „Mein Mann ist in der Armee im Gebiet Lviv der West­ukrai­ne. Die Fami­lie lebt zur­zeit in gro­ßer Unsi­cher­heit. Mein Vater ist Pro­fes­sor in der Mili­tär­aka­de­mie und mei­ne Schwes­ter ist Pro­fes­so­rin in der Mili­tär­aka­de­mie in Lviv – bei­de ste­hen vor gro­ßen Her­aus­for­de­run­gen. Die Aggres­si­on Russ­lands durch den Krieg erschwert das Leben in unse­rem Land in sehr gro­ßem Maße.“

Die Angst um ihre Lie­ben ver­drängt sie mit Rou­ti­ne. Wie wich­tig die sein kann wird deut­lich, wenn Vic­to­ria erklärt: „Ich füh­le mich in Deutsch­land und gera­de durch den DUPV e.V. und die Nean­der­kli­nik außer­or­dent­lich unter­stützt, auch im per­sön­li­chen Bereich.“

Sie genießt die Zusam­men­ar­beit zwi­schen den deut­schen und ukrai­ni­schen Kol­le­gen. Das ist für sie von gro­ßer Bedeutung.

„Ich ler­ne die deut­sche Spra­che mit Hil­fe der Unter­stüt­zung des Ver­eins. Auch die Inte­gra­ti­on ist toll, ich habe sogar eine eige­ne, möblier­te Woh­nung bekom­men. Sämt­li­che Behör­den­gän­ge von mir wur­den durch die Nean­der­kli­nik und den DUPV e.V. unter­stützt, teil­wei­se wur­de alles für mich organisiert.“

Politik soll mehr möglich machen

Die Poli­tik will noch mehr mög­lich machen. Bun­des­ar­beits­mi­nis­ter Huber­tus Heil (SPD) will schnel­le­re und unbü­ro­kra­ti­sche­re Ver­fah­ren, um qua­li­fi­zier­te Men­schen aus der Ukrai­ne schnell zu inte­grie­ren. Damit sie in ihren erlern­ten Beru­fen schnell Fuß fas­sen, einen Bei­trag zur Gesell­schaft leis­ten kön­nen, sich nütz­lich und gebraucht füh­len. Und ganz neben­bei kön­nen die­se qua­li­fi­zier­ten Men­schen hel­fen, das eine oder ande­re Pro­blem auf dem Arbeits­markt zu lösen. Wie z.B. das der feh­len­den Pfle­ge­fach­kräf­te in Deutsch­land. Kurz: es soll mehr Fäl­le geben wie den von Victoria.

„Wir sind offen für alle Anfra­gen von Kran­ken­schwes­tern, die auf dem deut­schen Gesund­heits­markt arbei­ten möch­ten“, erklärt Mar­ti­na Röder, Vor­sit­zen­de des Deutsch-Ukrai­ni­schen Pfle­ge­ver­ban­des. „Die Vor­aus­set­zun­gen sind natür­lich das Aner­ken­nungs­ver­fah­ren sowie die Tat­sa­che, dass die Men­schen deutsch spre­chen kön­nen müs­sen“, so Röder wei­ter. Ihre For­de­rung: die Poli­tik müs­se zeit­nah Mög­lich­kei­ten schaf­fen, dass die Frau­en dann auch Deutsch ler­nen könn­ten, um den Sta­tus B2 zu errei­chen. Der ist Vor­aus­set­zung für eine Anstel­lung. An die­sem Punkt wäre es aus Sicht der Flüch­ten­den und des Deutsch-Ukrai­ni­schen Pfle­ge­ver­ban­des wün­schens­wert, wenn die Bun­des­re­gie­rung hier finan­zi­el­le Unter­stüt­zung zusa­gen könnte.

Digi­ta­li­sie­rung im Gesund­heits­we­sen – Segen oder Fluch? Besu­chen Sie hier­zu im Mai 2022 in Köln die Pfle­ge­fort­bil­dung des Wes­tens – JHC. Es erwar­ten Sie infor­ma­ti­ve Vor­trä­ge und ein span­nen­des Innovationsforum. Jetzt Plät­ze sichern

Pflegeverband hat bereits Kriegsflüchtlingen geholfen

Röder und ihr Team haben seit der Annek­tie­rung der Krim durch Russ­land im Jahr 2014 bereits 14 ukrai­ni­sche Kran­ken­schwes­tern auf­ge­nom­men – und mit Woh­nun­gen und Anstel­lun­gen ver­sorgt. Ein Bilanz, die sich sehen las­sen kann. „Des­halb fällt uns die Ein­ar­bei­tung der Neu­en natür­lich leich­ter“, erklärt sie. Zunächst erhal­ten die Frau­en den Sta­tus Pfle­ge­kraft – und nach der Aner­ken­nung durch die Behör­den dann den Sta­tus Pfle­ge­fach­kraft. Seit Kriegs­be­ginn in der Ukrai­ne Ende Febru­ar sind vier wei­te­re Frau­en inte­griert, vier wei­te­re Anfra­gen gebe es. Röder und ihr Team kom­men mit der Bear­bei­tung kaum nach, tun ihr Bestes.

Für Vic­to­ria haben sie aber erst ein­mal bes­te Bedin­gun­gen für einen Neu­start geschaf­fen. Wunsch­los glück­lich ist Vic­to­ria natür­lich noch nicht. Ihre größ­te Hof­fung: „Frie­den und Demo­kra­tie in der Ukrai­ne“, sagt sie mit lei­ser Stimme.