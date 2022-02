Die Ukraine wird seit dem 24. Februar von russischen Truppen angegriffen. Für die Menschen vor Ort ist es Krieg, betroffen sind aber auch viele ukrainische Pflegefachkräfte in Deutschland. Die Päsidentin des Deutsch-Ukrainischen Pflegeverbandes im Gespräch mit Chefredakteur Alexander Meyer-Köring.

„Es gibt keine Rechtfertigung für den Krieg in der Ukraine“

Mar­ti­na Röder ist Vor­sit­zen­de des Deutsch-Ukrai­ni­schen Pfle­ge­ver­ban­des e.V.

Rechts­de­pe­sche: Krieg herrscht in der Ukrai­ne. Wie geht es Ihnen per­sön­lich damit und was hören Sie von Ihren ukrai­ni­schen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mitarbeitern?

Mar­ti­na Röder: Die aktu­el­le poli­ti­sche Situa­ti­on stellt uns alle vor gro­ße Her­aus­for­de­run­gen. Als Vor­sit­zen­de des Deutsch-Ukrai­ni­schen Pfle­ge­ver­ban­des e.V. möch­te ich sagen, dass aktu­ell alle unse­re Gedan­ken nicht nur bei den hier täti­gen ukrai­ni­schen Pfle­ge­fach­kräf­ten in Deutsch­land sind, son­dern grund­sätz­lich auch bei den Men­schen in der Ukrai­ne, bei unse­ren Freun­den in der Ukrai­ne und bei allen Men­schen, die die­ser Aggres­si­on gegen­über stehen.

Rechts­de­pe­sche: Inwie­weit sind ihre Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter, die hier­zu­lan­de arbei­ten, davon betrof­fen? Und was hören Sie aus der Ukraine?



Mar­ti­na Röder: Ich habe die letz­ten Infor­ma­tio­nen ges­tern erhal­ten (Tag des Ein­mar­sches, d.Red.). Wir haben durch unse­ren Ver­band sehr gute Kon­tak­te in die Ukrai­ne. Ich habe von Freun­den und Mit­glie­dern des DUPV aus den Medi­en erfah­ren, dass Gebie­te dort besetzt wor­den sind und im Kriegs­zu­stand sind.

Demokratie statt Krieg

Sehr gute Ver­bin­dun­gen haben wir in die West­ukrai­ne, ins Gebiet Lem­berg. Wir sind sehr trau­rig über das aggres­si­ve Ver­hal­ten von Putin und die gan­ze insta­bi­le Situa­ti­on im Land, über die­sen Krieg Wir ver­ur­tei­len den Ver­stoß gegen inter­na­tio­na­les und huma­ni­tä­res Recht scharf. Es bedarf auch kei­ner Recht­fer­ti­gung für den Krieg. Die Men­schen in die­sem Land möch­ten Demo­kra­tie und im Prin­zip eigen­stän­dig ihr Leben füh­ren in Frei­heit. Das kön­nen wir nur unterstützen.



Rechts­de­pe­sche: Was machen ihre ukrai­ni­schen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter jetzt? Gehen sie zurück in die Hei­mat, um zu hel­fen, bei ihren Fami­li­en zu sein oder viel­leicht zu kämp­fen? Oder holen sie ihre Ver­wand­ten hier nach Deutsch­land – was beob­ach­ten Sie da?

Mar­ti­na Röder: Unse­re ukrai­ni­schen Kran­ken­pfle­ger- und schwes­tern ste­hen natür­lich in engem Kon­takt mit ihren Fami­li­en. Hier haben sie aner­kann­te und gleich­wer­ti­ge Arbeits­ver­hält­nis­se in der Pfle­ge. Und sie möch­ten hier wei­ter in Deutsch­land leben, haben zum Teil hier Fami­len gegrün­det oder Lebens­part­ner. Eltern, Geschwis­ter und Groß­el­tern leben wei­ter in der Ukrai­ne. Natür­lich ist da die Sor­ge groß.



Flüchtlinge werden zu uns kommen

Rechts­de­pe­sche: Wel­che Aus­wir­kun­gen wird die­ser Krieg auf die Flücht­lings­be­we­gun­gen haben, was glau­ben Sie? Wer­den viel­leicht vie­le ukrai­ni­sche Pfle­ge­kräf­te auch Deutsch­land den Rücken keh­ren, um irgend­wie in der Hei­mat zu hel­fen und dabei hier die Pfle­ge­kri­se zusätz­lich verschärfen?

Mar­ti­na Röder: Seit ges­tern haben wir eine kon­kre­te Anfra­ge einer Schwes­ter aus der Ukrai­ne, die das Land ver­las­sen möch­te. Über­haupt gilt: soll­ten wir Men­schen haben – ob jetzt aus der Pfle­ge oder ande­ren Berei­chen – die nach Deutsch­land kom­men wol­len, steht dies­be­züg­lich unser gan­zes Land vor der gro­ßen Heraufor­de­rung, der Flücht­lings­pro­ble­ma­tik. Wir müs­sen die Inte­gra­ti­on ver­än­dert umset­zen und anders bewer­ten, als es bis­her mit der Ukrai­ne der Fall gewe­sen ist.



In der Pfle­ge müs­sen wir grund­sätz­lich wei­ter wie bis­her ein Aner­ken­nungs­ver­fah­ren nach dem Gleich­be­hand­lungs- und Gleich­wer­tig­keits­prin­zip zur deut­schen Pfle­ge rea­li­sie­ren und die gesetz­li­che Vor­schrift ist im Pfle­ge­be­reich natür­lich auch mit dem Sprach­ni­veau B2 zu bewer­ten. Deutsch­land hat die­se Maß­nah­me bis­her nicht geför­dert. Die Sprach­zer­ti­fi­ka­te wur­den von ukrai­ni­schen Mit­ar­bei­te­rin­nen in der Hei­mat erwor­ben und dann in unse­rem Land anerkannt.

Die Poli­tik steht vor der Her­aus­for­de­rung, die­se Umse­tun­gen mit ent­spre­chen­der Finan­zie­rung in Zukunft bes­ser finan­zi­ell zu unter­stüt­zen. Die Men­schen, die zu uns kom­men, soll­ten die Mög­lich­keit haben, sich sprach­lich und beruf­lich ent­wi­ckeln zu können.

Rechts­de­pe­sche: Was for­dern sie genau, was wün­schen Sie sich?



Mar­ti­na Röder: Dass alles getan wird von der Poli­tik, das Leid in der Ukrai­ne zu lin­dern. Wir wün­schen uns, dass die Lage der Men­schen in die­sem Land ver­bes­sert wird. Wir for­dern ein Leben in Frei­heit, Frie­den und Demo­kra­tie für unse­re Freun­de und alle ukrai­ni­schen Bürger.

Rechts­de­pe­sche: Vie­len Dank für das Gespräch!

Zur Per­son: Mar­ti­na Röder ist Prä­si­den­tin des Deutsch-Ukrai­ni­schen Pfle­ge­ver­ban­des e.V. Der Ver­ein ver­folgt aus­schließ­lich und unmit­tel­bar gemein­nüt­zi­ge Zwe­cke im Sin­ne des Abschnitts „Steu­er­be­güns­tig­te Zwe­cke“ der Abga­ben­ord­nung (AO) in der jeweils gül­ti­gen Fas­sung. Zweck des Ver­eins ist die För­de­rung öffent­li­cher Gesund­heits­pfle­ge und sozi­al ori­en­tier­ter Maßnahmen.