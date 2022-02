Durch die einrichtungsbezogene Impfpflicht könnte es zu Engpässen bei der Versorgung von Patienten kommen. Davor warnte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, in einem Interview mit der Zeitung "Die Welt".

In dem Inter­view erklär­te Gas­sen, dass durch die Teil-Impf­pflicht nicht der Wunsch erfüllt wer­de, die Pati­en­ten bes­ser zu schüt­zen. Eher schaf­fe man dadurch viel­leicht sogar ein Ver­sor­gungs­pro­blem. Zwar gebe es bei den nie­der­ge­las­se­nen Ärz­ten eine sehr hohe Impf­quo­te von rund 93 Pro­zent. Den­noch befürch­te rund ein Drit­tel der Arzt­pra­xen, dass es auf­grund der Teil-Impf­pflicht zu Ver­sor­gungs­eng­päs­sen kom­men könn­te. Das habe eine Umfra­ge ergeben.

Arztpraxen fürchten Versorgungseinschränkungen

Hier­bei han­delt es sich um eine Blitz­um­fra­ge des Zen­tral­in­sti­tuts für die Kas­sen­ärzt­li­che Ver­sor­gung (Zi). Ein Drit­tel der befrag­ten Arzt­pra­xen gab dem­nach an, dass Stö­run­gen im Pra­xis­all­tag oder gar Ver­sor­gungs­ein­schrän­kun­gen für die Patient*innen zu erwar­ten sei­en. Mit star­ken Ein­schrän­kun­gen ist somit wie folgt zu rechnen:

Haus­ärzt­li­cher Bereich: 17 Pro­zent der Pra­xen erwar­ten star­ke Einschränkungen

Fach­ärzt­li­cher Bereich: 25 Pro­zent der Pra­xen erwar­ten star­ke Einschränkungen

Psy­cho­the­ra­peu­ti­scher Bereich: 28 Pro­zent der Pra­xen erwar­ten star­ke Einschränkungen

„Ich ken­ne eine Pra­xis, in der der Arzt und vier sei­ner Mit­ar­bei­te­rin­nen nicht geimpft sind. Die­se Pra­xis ging ab dem 15. März zunächst kom­plett vom Netz“, sag­te der KBV-Chef. Für die Pati­en­ten gebe es dann logi­scher­wei­se kei­ne Ver­sor­gung mehr, weil es kei­ne Reser­ven mehr an Per­so­nal gebe, die ein­sprin­gen könn­ten. „Die­ses Pro­blem wird dann auch in Pfle­ge­hei­men und Kran­ken­häu­sern spür­bar wer­den, die Per­so­nal­de­cke ist schon jetzt auf Kan­te genährt“.

Wie vie­le Pra­xen ein ähn­li­ches Pro­blem haben, konn­te die KBV auf Nach­fra­ge der Rechts­de­pe­sche nicht beant­wor­ten. Beschwer­den oder Anfra­gen gebe es nicht. Man ver­wies auf die Blitz­um­fra­ge des „Zi“, die sich aus­führ­li­che mit dem The­ma befasst habe.

„Argument für Impfpflicht ist nicht mehr gegeben“

Gene­rell sieht Gas­sen indes auch kei­ne Begrün­dung mehr für eine ein­rich­tungs­be­zo­ge­ne Impf­pflicht: „Das wohl ent­schei­den­de Argu­ment für die­se Impf­pflicht ist mit der Omi­kron-Vari­an­te nicht mehr wirk­lich gege­ben. Die Imp­fung schützt zwar vor schwe­rem Ver­lauf und vor Tod, aber nicht vor Infek­ti­on und einer Wei­ter­ga­be des Virus“, erklär­te Gassen.

Bei der Imp­fung gehe es eher um einen Indi­vi­du­al­schutz als um einen Kol­lek­tiv­schutz. Er beton­te aber auch, dass eine Imp­fung für Beschäf­tig­te im medi­zi­ni­schen Bereich sinn­voll sei. Den­noch stam­me die Auf­fas­sung, dass sich medi­zi­ni­sches Per­so­nal imp­fen las­sen müs­se, um die Pati­en­ten nicht anzu­ste­cken, aus einer Zeit bevor Omi­kron domi­nant war.

Ist eine Viertimpfung sinnvoll?

Zur Wirk­sam­keit einer Viertimp­fung äußer­te Gas­sen sich zurück­hal­tend. Die Emp­feh­lun­gen der Sti­ko zur vier­ten Imp­fung bei über 70-Jäh­ri­gen basie­re noch auf rela­tiv weni­gen Daten. Es stel­le sich die Fra­ge, wie wirk­sam eine Imp­fung ist, die alle drei Mona­te wie­der­holt wer­den müs­se: „Wenn immer wie­der erneu­te Boos­ter-Imp­fun­gen emp­foh­len wer­den, kann das auch zum Ver­trau­ens­ver­lust in die gesam­te Impf­kam­pa­gne füh­ren“, sag­te Gassen.

