Tages­schau-Podcast „mal angenom­men“ über höhere Löhne in der Pflege „Fairer Lohn in der Pflege? Was dann?“

Fairer Lohn in der Pflege – erscheint auf den ersten Blick super. Eigent­lich sind sich alle einig, dass es in Zukunft eine bessere Bezah­lung im Pflege­be­ruf geben muss. Doch was passiert denn, wenn sich die Löhne in der Pflege von jetzt auf gleich erhöhen würden? Lasst uns einen Blick in eine poten­zi­elle Zukunft wagen.