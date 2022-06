Viele ausgeschiedene Pflegekräfte könnten sich einen Wiedereinstieg in den Pflegeberuf vorstellen. Und zahlreiche in Teilzeit arbeitende Kräfte wären zu einer Stundenaufstockung bereit – vorausgesetzt die Arbeitsbedingungen stimmen. So das Resultat einer großen bundesweiten Studie.

Eine Stu­die hat jetzt unter­sucht, wel­che Mög­lich­kei­ten bestehen, aus­ge­stie­ge­ne Pfle­ge­kräf­te wie­der zurück­zu­ho­len. Bild: Rawpixelimages/Dreamstime.com

Im ver­gan­ge­nen Jahr nah­men rund 12.700 aus­ge­stie­ge­ne sowie in Teil­zeit beschäf­tig­te Pfle­ge­kräf­te an der Online-Befra­gung „Ich pfle­ge wie­der, wenn…“ teil. Die hier­durch gewon­ne­nen Daten sind nun­mehr in Modell­rech­nun­gen ein­ge­flos­sen, mit denen ermit­telt wer­den soll, wie groß das Poten­zi­al an auf­sto­ckungs­wil­li­gen Teil­zeit-Pfle­ge­fach­kräf­te ist.

Dar­über hin­aus wur­de erst­mals ermit­telt, wie groß das Poten­zi­al an Pfle­ge­kräf­te ist, die ihrem Beruf in den ver­gan­ge­nen Jah­ren den Rücken gekehrt haben, sich jedoch eine Rück­kehr vor­stel­len könnten.

Das über­ra­schen­de Ergeb­nis: Bei bei vor­sich­ti­gen (kon­ser­va­ti­ven) Annah­men ergibt sich ein rech­ne­ri­sches Ver­mö­gen von bis zu 300.000 Pfle­ge­fach­kräf­ten in Voll­zeit. In einem opti­mis­ti­sche­ren Sze­na­rio ist sogar von bis zu 660.000 Voll­zeit­kräf­ten die Rede. Mehr als 80 Pro­zent die­ses Poten­zi­als beruht auf der Rück­kehr aus­ge­stie­ge­ner Fachkräfte.

Die Stu­die ist das Ergeb­nis einer Koope­ra­ti­on der Arbeit­neh­mer­kam­mer Bre­men, der Arbeits­kam­mer im Saar­land und des Insti­tuts Arbeit und Tech­nik (IAT), einer Ein­rich­tung der West­fä­li­schen Hoch­schu­le. Sie wird geför­dert durch die Hans-Böck­ler-Stif­tung.

Tat­ort Sturz – Eine Haf­tungs­fal­le für das Gesundheitswesen Online-Semi­nar mit Prof. Dr. jur. Vol­ker Groß­kopf am 05.07.2022 von 17:30 bis 19:00 Uhr. Jetzt anmelden

Ausgestiegene Pflegekräfte zeigen Engagement auf dem Arbeitsmarkt

Wei­ter­hin hat die Befra­gung ermit­telt, wie aktiv aus­ge­stie­ge­ne Pfle­ge­kräf­te mit Blick auf eine mög­li­che Rück­kehr sind: „Bereits ein Drit­tel der poten­zi­el­len Rück­keh­re­rin­nen und Rück­keh­rer haben Stel­len­an­ge­bo­te ange­se­hen, knapp 6 Pro­zent ste­hen im Kon­takt mit einem Arbeit­ge­ber“, erläu­tert Michae­la Evans, Direk­to­rin am IAT. Die übri­gen wür­den zumin­dest ein­mal im Monat über einen Wie­der­ein­stieg nach­den­ken, sei­en bis­lang aber noch nicht aktiv gewor­den, so Evans weiter.

Von einem Wie­der­ein­stieg wür­den aber wahr­schein­lich nicht alle Arbeits­be­rei­che in glei­cher Wei­se pro­fi­tie­ren. Zwar gaben die meis­ten Aus­ge­stie­ge­nen ihren frü­he­ren Arbeits­be­reich als bevor­zug­ten Wie­der­ein­stiegs­punkt an. Dies gilt ins­be­son­de­re für ehe­mals im Kran­ken­haus und in der Psych­ia­trie Beschäf­tig­ten. Jedoch: „Auf­fäl­lig ist, dass ehe­ma­li­ge Beschäf­tig­te aus den ambu­lan­ten Pfle­ge- und Betreu­ungs­diens­ten ihren eige­nen Bereich sel­te­ner als Wie­der­ein­stiegs­be­reich ange­ben“, so Evans.

Potenzial ist groß

Doch wie groß ist das ermit­tel­te Poten­zi­al an Pfle­ge­kräf­ten? Das erstaun­li­che Ergeb­nis: Die Hälf­te der Teil­zeit­be­schäf­tig­ten könn­ten sich eine Stun­den­auf­sto­ckung und sogar 60 Pro­zent der Aus­ge­stie­ge­nen sich eine Rück­kehr in den Beruf vorstellen!

„Das ist eine sehr gute Nach­richt für die Pfle­ge – doch die­se Fach­kräf­te kom­men nicht von allein zurück“, betont Elke Heyduck, Geschäfts­füh­re­rin der Arbeit­neh­mer­kam­mer Bremen.

Was muss sich ändern in der Pflege?

Im Mit­tel­punkt der Stu­die stand des­halb auch die Fra­ge, unter wel­chen Bedin­gun­gen bereits aus­ge­stie­ge­ne Pfle­ge­kräf­te in ihren Beruf zurück­keh­ren bzw. Teil­zeit-Pfle­ge­kräf­te ihre Arbeits­zeit erhö­hen wür­den. Genannt wur­den unter ande­rem fol­gen­de Punkte:

Personalbemessung

An ers­ter Stel­le steht die Ein­füh­rung einer ange­mes­se­nen, am tat­säch­li­chen Pfle­ge­be­darf aus­ge­rich­te­ten Per­so­nal­be­mes­sung – für den Bereich der Kran­ken­häu­ser, für die sta­tio­nä­re und die ambu­lan­te Langzeitpflege.

„Mit Sor­ge betrach­ten wir daher die Dis­kus­si­on um die Pfle­ge­per­so­nal­re­ge­lung 2.0 (PPR 2.0), auf die Pfle­ge­kräf­te in den Kran­ken­häu­sern seit Jah­ren drän­gen und die – trotz Koali­ti­ons­ver­trag – womög­lich nicht ein­ge­führt wer­den soll. Die Rege­lung darf als sehr gute Über­gangs­lö­sung nicht unter die Räder kom­men. Das wäre in der jet­zi­gen Situa­ti­on das abso­lut fal­sche Signal“, betont Bea­tri­ce Zei­ger, Geschäfts­füh­re­rin der Arbeits­kam­mer des Saarlandes.

„In der sta­tio­nä­ren Lang­zeit­pfle­ge muss die ‚Per­so­nal­be­darfs­mes­sung in voll­sta­tio­nä­ren Pfle­ge­ein­rich­tun­gen‘ (PeBeM) voll­stän­dig umge­setzt wer­den und es bedarf eines ver­bind­li­chen Zeit­pla­nes dafür.“

Angemessene Bezahlung

Die Geschäfts­füh­re­rin­nen der Arbeits­kam­mer des Saar­lan­des und der Arbeit­neh­mer­kam­mer Bre­men beto­nen die zen­tra­le For­de­rung vie­ler Befrag­ter nach einer aus­rei­chen­den Bezah­lung: „Pfle­ge­kräf­te müs­sen end­lich ent­spre­chend den hohen Anfor­de­run­gen, die der Beruf mit sich bringt, ent­lohnt wer­den – ins­be­son­de­re in der Altenpflege“.

Tarifbindung stärken

Zudem müs­se die Tarif­bin­dung in der Pfle­ge drin­gend gestärkt wer­den, um flä­chen­de­ckend höhe­re Löh­ne zu erzie­len. Dass Pfle­ge­ein­rich­tun­gen zukünf­tig zur Ver­sor­gung nur noch zuge­las­sen wer­den, wenn sie ent­we­der nach Tarif oder zumin­dest nach dem regio­na­len Durch­schnitt zah­len, sei eine gute, aber nur die zweit­bes­te Lösung, so Zei­ger. Denn die soge­nann­te Durch­schnitts­an­wen­dung – also die Ori­en­tie­rung an den regio­nal übli­chen Löh­nen – sei nicht geeig­net, den Beschäf­tig­ten ver­läss­li­che und arbeits­ver­trag­lich for­mu­lier­te Lohn­struk­tu­ren zu garantieren.

Eigenanteile begrenzen

Jede Ver­bes­se­rung in der Pfle­ge wirft Fra­gen nach der Finan­zie­rung auf, schließt Elke Heyduck an. „Es kann nicht sein, dass die Eigen­an­tei­le der Pfle­ge­be­dürf­ti­gen durch die Decke gehen, weil der Betrieb aus­rei­chend Per­so­nal ein­stellt und die Pfle­ge­ver­si­che­rung die­se Mehr­kos­ten nicht abdeckt“, schil­dert Heyduck mög­li­che Folgen.

Der Koali­ti­ons­ver­trag sieht zunächst nur die Prü­fung einer frei­wil­li­gen, pari­tä­tisch finan­zier­ten Pfle­ge­voll­ver­si­che­rung vor. Min­des­tens die­ser Prüf­auf­trag müs­se nun umge­setzt wer­den. Mit­tel­fris­tig gehör­ten jedoch sowohl die Pfle­ge- als auch die Kran­ken­ver­si­che­rung auf sta­bi­le­re Bei­ne gestellt.

Was sich bei den Arbeits­be­din­gun­gen ändern muss. Bild: Stu­die \„Ich pfle­ge wie­der, wenn…\“

An der Befra­gung haben sich im Herbst 2021 bun­des­weit 12.684 Men­schen betei­ligt, die ent­we­der in Teil­zeit in der Pfle­ge tätig sind oder den Pfle­ge­be­ruf ver­las­sen haben.

Der Frau­en­an­teil betrug 82 Pro­zent (aus­ge­stie­ge­ne Pfle­ge­kräf­te) bzw. 87 Pro­zent (Teil­zeit­pfle­ge­kräf­te).

Etwa 25 Pro­zent der Befrag­ten waren aus­ge­stie­ge­ne Pfle­ge­kräf­te und 75 Pro­zent Teil­zeit­pfle­ge­kräf­te. Zwei Drit­tel arbei­te­ten aktu­ell oder zuletzt in der Kran­ken­pfle­ge, ein Drit­tel in der Langzeitpflege.

Die zen­tra­len Ergebnisse:

Die Stu­die ergibt ein Poten­zi­al von min­des­tens rund 300.000 (kon­ser­va­ti­ve Hoch­rech­nung) bis 660.000 (opti­mis­ti­sche Hoch­rech­nung) zusätz­li­chen Voll­zeit-Pfle­ge­kräf­ten durch Rück­kehr in den Pfle­ge­be­ruf und Auf­sto­ckung von Stun­den bei Teilzeitkräften.

Aus­ge­stie­ge­ne Pfle­ge­kräf­te = Poten­zi­al von 263.000 (kon­ser­va­tiv) bis zu 583.000 (opti­mis­tisch) Vollzeitäquivalente.

Bereit­schaft zur Auf­sto­ckung Teil­zeit­be­schäf­tig­te = 39.000 (kon­ser­va­tiv) bis zu 78.000 (opti­mis­tisch) Vollzeitäquivalente.

Knapp 50 Pro­zent der befrag­ten Teil­zeit­pfle­ge­kräf­te wären bereit, ihre wöchent­li­che Arbeits­zeit zu erhö­hen – um 10 Stun­den im Mittel.

Gut 60 Pro­zent der aus­ge­stie­ge­nen Pfle­ge­kräf­te wären bereit zu einer Rück­kehr im wöchent­li­chen Umfang von im Mit­tel von 30 Stunden.

Quel­le: Arbeits­kam­mer Bremen