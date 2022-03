Der Pflexit geht in die nächste Runde: Gut ein Viertel der Pflegekräfte suchen wegen einer deutlich zu hohen Arbeitsbelastung und zu schlechtem Einkommen aktiv nach einem neuen Job, so eine aktuelle Studie im Auftrag der Online-Stellenbörse Indeed.

Bei den Jün­ge­ren bis 34 Jah­ren ist der Frust so groß, dass rund jeder Drit­te einen neu­en Job sucht Bild: © Spot­ma­tik | Dreamstime.com

Pfle­xit 2.0: Bei den jun­gen Pfle­ge­kräf­ten bis 34 Jah­ren denkt sogar über ein Drit­tel dar­an, der Pfle­ge­bran­che trotz siche­rer Jobs ganz den Rücken zu keh­ren. Die neue ein­rich­tungs­be­zo­ge­ne Impf­pflicht für Pfle­ge­be­ru­fe ist bis­her für die­se Ent­wick­lung laut der Stu­die nicht entscheidend.

Pflexit: Pflegeberufe leiden weiterhin unter unattraktiven Arbeitsbedingungen

Qua­li­fi­zier­te Pfle­ge­kräf­te wer­den bun­des­weit drin­gend gesucht. Die Wie­der­be­set­zung von offe­nen Stel­len wur­de im letz­ten Jahr­zehnt immer schwie­ri­ger und dau­ert immer län­ger. Den­noch sind die Arbeits­be­din­gun­gen immer noch so, dass bei allen Pfle­gen­den zwölf Pro­zent einen ande­ren Job im Gesund­heits­we­sen (Stich­wort: Weg vom Bett) anstre­ben. Rund 16 Pro­zent aller Befrag­ten sehen ihre Zukunft gar in ande­ren Branchen.

Junge und sehr gut qualifizierte Intensiv-Pflegekräfte: Lust am Job sieht anders aus

Bei den Jün­ge­ren bis 34 Jah­ren ist der Frust so groß, dass rund jeder Drit­te einen neu­en Job sucht. Ins­ge­samt gaben zwei von drei befrag­ten Pfle­ge­kräf­ten (69 Pro­zent) an, über den Aus­stieg nach­zu­den­ken – davon die Hälf­te oft, die ande­re Hälf­te gelegentlich.

Noch deut­li­cher ist die Ent­wick­lung beim Funk­ti­ons­per­so­nal: Rund 80 Pro­zent der Inten­siv­pfle­ge­kräf­te sind sehr unzu­frie­den. Sie stel­len grund­sätz­lich in Fra­ge, ob sie ihren Beruf wei­ter aus­üben kön­nen oder wol­len. Über 40 Pro­zent bestä­tig­ten sogar, dies häu­fig zu überlegen.

Pflege: Verbesserte Rahmenbedingungen wurden meist nur versprochen

Zu leicht wür­de man es sich machen, wenn die Coro­na-Pan­de­mie als ent­schei­den­de Ursa­che für die­se Ent­wick­lung ange­nom­men wür­de. Bereits zuvor war die Unzu­frie­den­heit der Fach­kräf­te groß. Als Schwach­punk­te des Pfle­ge­sys­tems im Hin­blick auf ihre Berufs­aus­übung nann­te knapp die Hälf­te die zu hohe Arbeits­be­las­tung und ‑ver­dich­tung. Fast 40 Pro­zent sind mit ihrem Gehalt unzu­frie­den. Wenn man über die euro­päi­schen Gren­zen schaut, gibt es Lösun­gen: Ein bes­se­rer Pfle­ge­schlüs­sel (Ver­hält­nis Per­so­nal – Pati­en­ten) sei nur als Bei­spiel genannt.

Eine Ber­tels­mann-Stu­die vom Herbst 2021 hat­te die Flucht aus dem Pfle­ge­be­ruf bereits für den Bereich der Alten­pfle­ge kon­sta­tiert. Ins­ge­samt 67 Pro­zent der befrag­ten Alten­pfle­ge­kräf­te pla­nen der Umfra­ge zufol­ge eine beruf­li­che Ver­än­de­rung – ent­we­der per Qua­li­fi­zie­rung in der Pfle­ge (41 Pro­zent), Stu­di­um (14 Pro­zent) oder Wech­sel zu einem ande­ren Arbeit­ge­ber (22 Prozent).

Pflegekräfte im Unternehmen halten, auch um neue zusätzliche Kräfte zu finden

Ein eher unge­lieb­tes Per­so­nal-The­ma auf Sei­te der Kli­ni­ken und Senio­ren­hei­me: die Work-Life-Balan­ce. Umso inter­es­sier­ter sind dar­an vor allem die nach­wach­sen­den jun­gen Fach­kräf­te. Eine gan­ze Palet­te an Mög­lich­kei­ten gibt es: plan­ba­re, weil siche­re freie Wochen­en­den, Arbeits­zeit­kon­ten (üblich in der Zeit­ar­beit), Gleit­zeit, Sab­ba­ti­cal-Mona­te, geteil­te Füh­rungs­kräf­te-Stel­len. Im Bereich der Pfle­ge ist in eini­gen Kli­ni­ken durch haus­in­ter­ne Pfle­ge­pools schon eine Fle­xi­bi­li­tät in der Arbeits­zeit trotz not­wen­di­ger Schicht­ar­beit erreicht worden.

Quel­le: Uta Kan­nen­gie­ßer, avan­ti GmbH