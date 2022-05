Aufgrund der aktuell desaströsen Lage im deutschen Gesundheitswesen, besonders in der Pflege, regt sich in Nordrhein-Westfalen (NRW) seit einigen Monaten verstärkt Widerstand. Streiks und ihre Folgen – ein Kommentar.

Seit lan­gem beklagt die Pfle­ge­bran­che einen star­ken Fach­kräf­te­man­gel, der sich durch die Coro­na-Pan­de­mie deut­lich dra­ma­ti­siert hat. Seit Jah­ren machen Pfle­gen­de, Berufs­ver­bän­de und Gewerk­schaf­ten auf die Aus­beu­tung der Ange­stell­ten und Aus­zu­bil­den­den in Kran­ken­häu­sern, die unzu­rei­chen­de Bezah­lung, die feh­len­den Pfle­ge­fach­kräf­te und die dadurch man­gel­haf­te Ver­sor­gung der Pati­en­tIn­nen auf­merk­sam. Wir Pfle­gen­den war­ten jedoch wei­ter­hin ver­geb­lich auf deut­li­che Signa­le sei­tens der Poli­tik, dass die­se Miss­stän­de ange­gan­gen werden.

Unser Berufs­stand braucht sei­ne ange­brach­te Aner­ken­nung, Bezah­lung und Wert­schät­zung. Die Ange­stell­ten der Uni­ver­si­täts­kli­ni­ken in Köln, Bonn, Düs­sel­dorf, Essen, Aachen und Müns­ter haben sich daher im Janu­ar die­sen Jah­res ent­schlos­sen der Poli­tik ein Ulti­ma­tum zu stel­len, um die Not­la­ge in der Pfle­ge­bran­che zu besei­ti­gen. Inner­halb die­ses Ulti­ma­tums soll­te ein Tarif­ver­trag abge­schlos­sen wer­den, der die aktu­el­le Lage entschärft.

Die Beschäf­tig­ten der sechs Uni­kli­ni­ken haben sich zu der Bewe­gung “Not­ruf Ent­las­tung NRW” zusam­men­ge­tan. Auf der Web­site der Bewe­gung heißt es: “Die Beschäf­tig­ten der sechs Uni­kli­ni­ken in NRW for­dern umge­hend eine tarif­li­che Lösung mit­tels eines Tarif­ver­tra­ges, der zu ihrer Ent­las­tung führt. Bis zum 1. Mai 2022 erwar­ten sie den Abschluss eines ent­spre­chen­den Tarif­ver­trags. Die­ser soll Min­dest­per­so­nal­aus­stat­tun­gen für alle Berei­che der Uni­kli­ni­ken fest­le­gen und ange­mes­se­ne Belas­tungs­aus­glei­che bei Unter­be­set­zung vor­se­hen. Neben der Ver­bes­se­rung der Arbeits­be­din­gun­gen geht es auch um die Qua­li­tät der Ausbildung.”

Streik wegen fehlendem Tarifvertrag

Weil ein sol­cher Tarif­ver­trag bis­her nicht zustan­de gekom­men, und das Ulti­ma­tum ergeb­nis­los ver­stri­chen ist, haben sich die Ange­stell­ten am 2. Mai ent­schie­den in einen Erzwin­gungs­streik zu tre­ten. Mitt­ler­wei­le hat sich der NRW Gesund­heits­mi­nis­ter Karl-Josef Lau­mann (CDU) und die dor­ti­ge Lan­des­re­gie­rung zu einem Tarif­ver­trag bereit erklärt, vor­lie­gen tut die­ser aller­dings noch nicht. Die Ange­stell­ten strei­ken des­halb wei­ter, um den Tarif­ver­trag zügig zu erzwingen.

Der Bochu­mer Bund begrüßt des­halb die Streiks an den 6 Uni­kli­ni­ken in NRW zum Errei­chen eines TV‑E (Tarif­ver­trag Ent­las­tung). Ein Instru­ment zur Ent­las­tung der Pfle­ge­kräf­te ist seit lan­gem über­fäl­lig und not­wen­dig. Aller­dings ist dies nicht nur in den Uni­kli­ni­ken, son­dern in allen Kran­ken­häu­sern und Alten­pfle­ge­ein­rich­tun­gen der Fall. Der Pfle­xit und die chro­ni­sche per­so­nel­le Unter­ver­sor­gung sind in den Pfle­ge­be­ru­fen nicht dadurch zu been­den, dass Arbeits­kampf­maß­nah­men im Allein­gang umge­setzt werden.

Signalwirkung des Streiks

Mit einer sol­chen Vor­ge­hens­wei­se wer­den wir der gemein­sa­men Sache aller Pfle­gen­den nicht gerecht. Wir alle hof­fen auf eine Signal­wir­kung die­ses Streiks. Die­se ist jedoch nicht abzu­se­hen. Zu befürch­ten ist viel­mehr, dass klei­ne­re Kli­ni­ken und Hei­me nicht nach­zie­hen, son­dern sich der Pfle­xit dort noch ver­stärkt, weil Ange­stell­te in bes­ser zah­len­de Kli­ni­ken abwandern.

Mit solch einer Gewerk­schafts­po­li­tik ist nie­man­dem gehol­fen. Der nun von der Lan­des­re­gie­rung vor­ge­schla­ge­ne Lösungs­weg besteht dar­in, das NRW-Hoch­schul­ge­setz dahin­ge­hend zu ändern, dass die NRW Uni­kli­ni­ken aus dem „Arbeit­ge­ber­ver­band des Lan­des Nord­rhein-West­fa­len“ aus­tre­ten kön­nen. Nach einem Aus­tritt wäre man nicht mehr an die Tarif­ge­mein­schaft gebun­den und die ein­zel­nen Ein­rich­tun­gen könn­ten direkt mit ver.di ver­han­deln. Dies wur­de ihnen bis­her von der „Tarif­ge­mein­schaft deut­scher Län­der“ untersagt.

Es ist zu erwar­ten, dass ein Tarif­ver­trag, der aus­schließ­lich für die Mit­ar­bei­te­rIn­nen der Uni­kli­ni­ken aus­ge­han­delt wird, der Ein­heit der Arbeit­neh­me­rIn­nen in der Pfle­ge ent­ge­gen­wirkt. Der Bochu­mer­Bund spricht sich des­halb für flä­chen­de­cken­de Tarif­ver­trä­ge im Gesund­heits­we­sen aus, um eine adäqua­te Ver­sor­gung der Pati­en­tIn­nen über­all, und eine ange­mes­se­ne Behand­lung und Bezah­lung der Pfle­ge­kräf­te in jeder Ein­rich­tung sicherzustellen.

Mehr Druck auf die Politik

Wir hal­ten es für wich­tig auf Lan­des- sowie Bun­des­ebe­ne mehr Druck auf die poli­tisch Ver­ant­wort­li­chen aus­zu­üben. Für die­ses Ziel sehen wir den Streik als legi­ti­mes und sinn­vol­les Mit­tel. Die Wirk­sam­keit der Streiks ist momen­tan in NRW gut erkenn­bar und der aus­ge­üb­te Druck auf die Poli­tik angemessen.

Zu lan­ge haben wir uns mit lee­ren Wort­hül­sen und nicht umge­setz­ten Ver­spre­chun­gen zufrie­den gege­ben. Es ist Zeit, die im Koali­ti­ons­ver­trag ver­spro­che­nen Ent­las­tung der Pfle­ge durch die Pfle­ge­per­so­nal­un­ter­gren­zen-Ver­ord­nung (PPUGV 2.0) flä­chen­de­ckend umzu­set­zen. Es ist Zeit für eine ange­mes­se­ne Bezah­lung der Pflegenden.

Es ist Zeit die Aus­bil­dung qua­li­ta­tiv gut zu gestal­ten und den Aus­zu­bil­den­den ein Aus­kom­men ohne Unter­stüt­zung der Eltern wäh­rend die­ser Zeit zu ermög­li­chen. Ohne sol­che Maß­nah­men kann eine ange­mes­se­ne Ver­sor­gung der Pati­en­tIn­nen nicht sicher­ge­stellt wer­den. Es zeigt sich, dass wir dazu in den Streik tre­ten müs­sen. Das müs­sen wir gemein­sam tun, um uns nicht spal­ten zu lassen.

Wir Pfle­gen­den sind dann stark, wenn wir gemein­sam agieren.

Niklas Kem­per, Gui­do Rau­nest und Ingo Schaffenberg