Das weltweite Gesundheits- und Pflegewesen wendet sich scharf gegen den Angriffskrieg in der Ukraine: In Russland selbst verzeichnet ein Offener Brief von Ärzten und Pflegenden an Putin viele Tausend Unterzeichner.

Ukrai­ni­sche Sol­da­ten auf einem Pan­zer Foto: Dream­sti­me

Ange­sichts des schreck­li­chen Krie­ges von Russ­land in der Ukrai­ne gibt es mas­si­ve Pro­tes­te aus der Ärz­te­schaft im eige­nen Land: In einem auf­se­hen­er­re­gen­den Offe­nen Brief von rus­si­schen Ärz­ten, Kran­ken­schwes­tern und ‑pfle­gern, Psy­cho­lo­gen sowie Sani­tä­tern an Wla­di­mir Putin for­dern die­se ein sofor­ti­ges Ende der rus­si­schen Mili­tär­ope­ra­tio­nen in der Ukrai­ne. Mehr als 11.500 Unter­zeich­ner von Ange­hö­ri­gen sämt­li­cher ärzt­li­cher, psy­cho­the­ra­peu­ti­scher und pfle­ge­ri­scher Dis­zi­pli­nen ver­zeich­net der Auf­ruf der­zeit, und es wer­den immer mehr. Damit wird zugleich deut­lich, dass die rus­si­sche Regie­rungs-Pro­pa­gan­da vom weit­ge­hend harm­lo­sen, gut­wil­li­gen „mili­tä­ri­schen Spe­zi­al­ein­satz“ gegen ein „Faschis­ten- und Neo­na­zi-Regime“ in der Ukrai­ne auch im eige­nen Land zuneh­mend weni­ger wirkt.

Russische Ärzte und Pflege gegen Putin

„Unser Auf­trag ist es, mensch­li­ches Leben zu ret­ten. Es ist schwer vor­stell­bar, sich einen Beruf vor­zu­stel­len, der sich noch mehr der Mensch­lich­keit ver­schrie­ben hat als der des Arz­tes. Und jetzt, zu die­ser schwe­ren Zeit für bei­de Län­der, rufen wir zu einem sofor­ti­gen Stopp der Feind­se­lig­kei­ten auf, und zur Lösung aller poli­ti­schen Pro­ble­me aus­schließ­lich mit­tels fried­li­cher Mit­tel“, heißt es in dem bewe­gen­den, auf Rus­sisch und Eng­lisch ver­öf­fent­lich­ten Brief.

„Unse­re Ver­wand­ten, Freun­de, Pati­en­ten und Kol­le­gen befin­den sich in den ange­grif­fe­nen Gebie­ten. Nicht ein ein­zi­ger von ihnen kann durch das andau­ern­de Blut­ver­gie­ßen pro­fi­tie­ren. Wir kön­nen uns nicht von all dem Schmerz und dem Lei­den abwen­den, das sich minüt­lich steigert.“

Auch Pflegeverband DBfK und Weltverband ICN protestieren gegen den Krieg

Unter­des­sen pro­tes­tiert auch das Gesund­heits­we­sen scharf gegen den rus­si­schen Angriffs­krieg. In einer Stel­lung­nah­me ver­ur­teilt der Deut­sche Berufs­ver­band für Pfle­ge­be­ru­fe (DBfK) den krie­ge­ri­schen Angriff. „Wir sind in tie­fer Sor­ge um die Gesund­heit der Men­schen in den betrof­fe­nen Kriegs­ge­bie­ten und bestürzt über die damit aus­ge­lös­te huma­ni­tä­re Kri­se“, so Bun­des­ge­schäfts­füh­re­rin Dr. Ber­nar­det­te Klap­per und Prä­si­den­tin Prof. Chris­tel Bien­stein in ihrer gemein­sa­men Stel­lung­nah­me. „Mit unse­ren Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen im Ein­satz vor Ort füh­len wir uns soli­da­risch verbunden.“

Damit schloss sich der DBfK zugleich dem Auf­ruf des Pfle­ge-Welt­ver­bands Inter­na­tio­nal Coun­cil of Nur­ses (ICN) an, der Angrif­fe auf Gesund­heits- und Pfle­ge­per­so­nal in Kampf­ge­bie­ten brand­mark­te. „Jeg­li­cher Angriff oder Anvi­sie­rung von Gesund­heits­per­so­nal oder Gesund­heits­ein­rich­tun­gen ver­stößt gegen den in inter­na­tio­na­len Vor­schrif­ten und der Gen­fer Kon­ven­ti­on ver­an­ker­ten Schutz des Gesund­heits­per­so­nals und ist ein Affront gegen die Mensch­heit“, schreibt das ICN. „Der Schutz und die Sicher­heit von Pfle­gen­den und Mit­ar­bei­tern des Gesund­heits­we­sens in der Ukrai­ne ist von aller­größ­ter Bedeutung.“

Gruppe um Pflegerats-Präsidentin Vogler gründet private Hilfsinitiative „Health4Ukraine“

Unter­des­sen orga­ni­siert eine pri­va­te Initia­ti­ve schnel­le und unbü­ro­kra­ti­sche Hil­fe: Das Orga­ni­sa­to­ren-Trio aus Chris­ti­ne Vog­ler, Prä­si­den­tin des Deut­schen Pfle­gerats (DPR), Björn Zei­en, Grün­der des Unter­neh­mens „health h“ aus dem nie­der­rhei­ni­schen Scherm­beck für digi­ta­le Lösun­gen im Gesund­heits­we­sen, sowie Pfle­ge-Unter­neh­mens­be­ra­ter Sascha Pla­ten hat die Hilfs­platt­form „Health4Ukraine“ ins Leben geru­fen. Ziel ist es, mobi­li­täts­ein­ge­schränk­te Per­so­nen, Pfle­ge­be­dürf­ti­ge und deren Ange­hö­ri­ge aus umkämpf­ten in siche­re­re Gebie­te zu brin­gen. Außer­dem sol­len Betrof­fe­ne aus dem Kriegs­ge­biet auch an Pfle­ge­ein­rich­tun­gen in ganz Deutsch­land ver­mit­telt werden.

Bei ihrer Arbeit nut­zen sie Kon­tak­te zur ukrai­ni­schen Bot­schaft in Deutsch­land, zu Pfle­ge­hei­men und Kon­takt­per­so­nen in Deutsch­land sowie Nach­bar­län­dern. Die Grup­pe ruft Pfle­ge­ein­rich­tun­gen dazu auf, freie Kapa­zi­tä­ten an die ukrai­ni­sche Bot­schaft sowie der Initia­ti­ve selbst zu mel­den. Aber auch für sons­ti­ge Hilfs­an­ge­bo­te kön­nen sich Unter­neh­men und Pri­vat­per­so­nen melden.

„Der Krieg in der Ukrai­ne ver­ur­sacht Leid in für uns unvor­stell­ba­rem Aus­maß. Aber, Betrof­fe­ne aller Alters­grup­pen erfah­ren in der huma­ni­tä­ren Kata­stro­phe eben­so gro­ße Soli­da­ri­tät aus den Nach­bar­län­dern“, schrei­ben die drei zu ihrer Initia­ti­ve. „Schwie­rig ist dies aller­dings bei pfle­ge­be­dürf­ti­gen Per­so­nen. Und genau da liegt unse­re Kom­pe­tenz.“ Ein Kon­takt­for­mu­lar befin­det sich auf der Web­site der Initiative.