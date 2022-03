Svitlana Lutsiv (28) aus Lwiw in der Ukraine ist seit 2014 in Deutschland. Die Mutter zweier hier geborener Kinder hat Kontakt zu Flüchtenden in ihrer Heimat. Sie berichtet von Gräueltaten russischer Militärs gegen die Zivilbevölkerung. Das Interview führte Chefredakteur Alexander Meyer-Köring.

Svit­la­na Lut­siv aus der Ukrai­ne ist 28 jah­re alt, ver­hei­ra­tet und hat 2 Kinder

Rechts­de­pe­sche: Wie geht es Ihnen, wenn Sie sehen was in ihrer Hei­mat passiert?

Svit­la­na Lut­siv: Es tut sehr, sehr weh. Man kann nicht hin­se­hen. Am Mor­gen des Kriegs­be­ginns (24. Febru­ar, die Red.) kam mein Mann ins Schlaf­zim­mer und sag­te: es geht los! Ich habe nicht geglaubt, dass das wirk­lich pas­sie­ren könn­te. Wir waren scho­ckiert und haben gleich unse­re Bekann­ten und Ange­hö­ri­gen ange­ru­fen und gefragt, was da pas­siert. Sie haben ver­sucht, uns alles zu erklä­ren und dann wur­de es von Tag zu Tag schlim­mer für sie. Zuerst hat Russ­land ver­spro­chen, Frau­en und Kin­der zu ver­scho­nen. Doch dann ging auch das los; sie schos­sen auf Frau­en und Kinder.



„Russen beschiessen Krankenwagen mit Kindern“

Eine Sze­ne konn­ten mei­ne Ver­wand­ten in der Nähe von Kiew beob­ach­ten: ein Kran­ken­wa­gen hat ver­letz­te Kin­der abtrans­por­tiert. Der Wagen wur­de von Rus­sen beschos­sen und ging in Flam­men auf. Alle waren tot. Stel­len Sie sich vor: Die Rus­sen schies­sen auf Kran­ken­wa­gen – das ist schreck­lich. Es ist sehr, sehr gefähr­lich dort. Frau­en ent­bin­den in den Kel­lern, alte Leu­te kön­nen gar nicht raus, Wohn­häu­ser wer­den bombardiert.

Der sie­ben­jäh­ri­ge Sohn mei­ner Schwes­ter hat mich ange­ru­fen und gesagt, er kön­ne nicht ren­nen, er sei starr vor Angst, weil er über­all die Geräu­sche des Krie­ges hört. Alle dort sind in Panik. So etwas hat man zuletzt 1945 gese­hen, aber nicht in unse­rer Zeit, damit hat kei­ner gerech­net. Die Leu­te heu­te haben doch eigent­lich alles, was man zum Leben braucht. Jetzt wol­len alle ein­fach nur noch weg da.

Ukraine: „Wir sammeln Spenden“

Rechts­de­pe­sche: Haben Sie per­sön­li­chen Kon­takt zu Men­schen aus der Ukrai­ne, die gera­de auf der Flucht sind?

Svit­la­na Lut­siv: Nein, ich nicht direkt. Aber unse­re Orga­ni­sa­ti­on (Deutsch-Ukrai­ni­scher-Pfle­ge­ver­band e.V.) sam­melt Spen­den für Hilfs­be­dürf­ti­ge und ver­schickt sie auch. Eine Bekann­te hat mich aus der Ukrai­ne ange­ru­fen und gefragt, ob wir ihren Eltern hel­fen könn­ten. Die har­ren in Kiew in einem Wohn­ge­bäu­de aus – im 4.Stock. Das Pro­blem ist: sie kom­men da nicht run­ter aus dem Stock­werk, sie sind zu gebrech­lich. Also haben wir ver­sucht, Hil­fe zu orga­ni­sie­ren von hier aus. Dass die bei­den nach Lwiw kom­men oder in eine Gegend, wo es noch ruhi­ger ist.



Zer­stör­tes Wohn­haus in der Haupt­stadt Kiew Palinchak | Dreamstime.com

Rechts­de­pe­sche: Was wün­schen Sie sich von der deut­schen Regie­rung und der inter­na­tio­na­len Gemein­schaft, von Euro­pa, der NATO – was sind Ihre Ide­al­vor­stel­lun­gen, Wün­sche, was soll­te jetzt passieren?

Svit­la­na Lut­siv: Wir sam­meln hier vor Ort in Thü­rin­gen Spen­den, die dann in die Ukrai­ne gelie­fert wer­den. Geld- und Sach­spen­den. Wir sam­meln auch Medi­zin und Ver­bands­ma­te­ri­al für die ver­letz­ten Kämp­fer in der Ukrai­ne. In den Hos­pi­tä­lern herrscht Not­stand, was medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung angeht – da kön­nen wir wenigs­tens etwas tun von hier. Auch Baby­nah­rung ist Man­gel­wa­re, Schlaf­sä­cke, Ther­mos­kan­nen und Taschen­lam­pen. Wir müs­sen zuerst den Men­schen vor Ort in der Ukrai­ne helfen!

Svit­la­na Lut­siv bei der Arbeit in der Nean­der­kli­nik Ilfeld, Thüringen

„Ich befürchte eine Katastrophe für die Welt“

Rechts­de­pe­sche: Glau­ben Sie, dass das ein fried­li­ches Ende nimmt? Oder glau­ben Sie eher an eine apo­ka­ly­ti­sche Katastrophe?

Svit­la­na Lut­siv: Ich habe lan­ge gedacht, der Putin wird so etwas nicht machen mit der Ukrai­ne. Obwohl er seit Jah­ren davon gespro­chen hat. Er hat oft gedroht, wenn sei­ne For­de­run­gen nicht erfüllt wer­den, dann wird es Krieg in der Ukrai­ne geben. Das hat kaum einer gedacht und geglaubt. Des­halb befürch­te ich jetzt eine Kata­stro­phe für Euro­pa und die Welt. Es geht auch um die EU. Putin will nicht, dass die Ukrai­ne dort hin­ein geht. Ich den­ke oft, das wird noch wei­ter gehen, wenn er die Ukrai­ne besiegt – aber das wird nicht pas­sie­ren, hof­fe ich.

Soll­te er gewin­nen, wird er wei­ter gehen. Der Mann ist krank, ein nor­ma­ler Mensch kann so etwas nicht machen. Fragt man Rus­sen, wie sie dazu ste­hen, höre ich: ich kann dazu nichts sagen, ich bekom­me Ärger. Die Leu­te haben ein­fach Angst vor ihm. Putin will eine Diktatur.

Rechts­de­pe­sche: Viel Glück für die Zukunft und vie­len Dank für das Gespräch!

Zur Per­son: Svit­la­na Lut­siv ist in der ukrai­ni­schen Stadt Lwiw gebo­ren und auf­ge­wach­sen. Sie ist 28 jah­re alt und ver­hei­ra­tet mit Olk­s­an­der Lut­siv. Die bei­den haben zwei Kin­der, die in Deutsch­land gebo­ren sind. Seit 2014 ist das Paar in der Bun­des­re­pu­blik. Svit­la­na arbei­tet als Kran­ken­schwes­ter in der Nean­der­kli­nik Ilfeld, Thüringen.