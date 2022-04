In der Ukraine fehlt es angesichts des russischen Angriffskriegs auf das Land an medizinischem Personal, um Kriegsverletzte zu versorgen. Nun haben sich zahlreiche deutsche Ärztinnen und Ärzte für einen Einsatz gemeldet.

Über das Online­por­tal der Bun­des­ärz­te­kam­mer, haben sich mitt­ler­wei­le mehr als 1.100 Ärz­tin­nen und Ärz­te regis­triert, um in der Ukrai­ne zu hel­fen. Sie sol­len „zur Vor-Ort-Unter­stüt­zung der medi­zi­ni­schen Infra­struk­tur in der Ukrai­ne und der medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung geflüch­te­ter Men­schen in den Nach­bar­staa­ten“ ein­ge­setzt wer­den, heißt es auf der Web­sei­te der Ärz­te­kam­mer. Der Ein­satz geschieht im Rah­men inter­na­tio­na­ler Orga­ni­sa­tio­nen. Die Koor­di­na­ti­on der deut­schen Medi­zi­ne­rin­nen und Medi­zi­ner über­nimmt die Bundesärztekammer.

Zielgerichteter Einsatz in der Ukraine

Wann die ers­ten Ärz­tin­nen und Ärz­te in den Ein­satz gehen ist bis­land noch unklar. „Die Orga­ni­sa­ti­on des Ein­sat­zes obliegt dem Aus­wär­ti­gen Amt“, erklär­te eine Spre­che­rin der Bun­des­ärz­te­kam­mer gegen­über der Rechts­de­pe­sche. Wenn Infor­ma­tio­nen zum Ein­satz beim Aus­wär­ti­gen Amt fest­ste­hen, wer­den die­se an die Kam­mer weitergegeben.

Die Bun­des­ärz­te­kam­mer klärt also gemein­sam mit dem Aus­wär­ti­gen Amt, dem Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­te­ri­um und den Bot­schaf­ten der Ukrai­ne und ihren Nach­bar­staa­ten, wie und wo die Medi­zi­ne­rin­nen und Medi­zi­ner aus Deutsch­land best­mög­lich ein­ge­setzt wer­den kön­nen. „Sobald uns die Regie­rung Bedarf für Ein­sät­ze im Rah­men inter­na­tio­na­ler huma­ni­tä­rer Mis­sio­nen mel­det, kön­nen wir aus­rei­chend Ärz­tin­nen und Ärz­te ver­mit­teln“, erklär­te der Prä­si­dent der Ärz­te­kam­mer Klaus Reh­ein­hardt den Zei­tun­gen des Redak­ti­ons­netz­werk Deutschlands.

Für die Ein­sät­ze in der Ukrai­ne selbst müs­se aber die Sicher­heit gewähr­leis­tet sein. Dort fehlt es an Medi­zin und Per­so­nal, ent­spre­chend kön­nen Kran­ke und Ver­letz­te nicht adäquat ver­sorgt wer­den. Die Nach­bar­staa­ten haben indes noch kei­nen Bedarf an deut­schen Hel­fe­rin­nen und Hel­fern angemeldet.

Die Reso­nanz auf den Auf­ruf sei sehr beein­dru­ckend wie Rhein­hardt sag­te. „Die Zahl zeigt, wie groß die Soli­da­ri­tät in der Ärz­te­schaft mit den Men­schen in der Ukrai­ne ist. Ein Ein­satz dort kann schließ­lich lebens­ge­fähr­lich wer­den“, so Rhein­hardt weiter.