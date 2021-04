Die­ser Arti­kel ersetzt kei­ne fach­me­di­zi­ni­sche Bera­tung. Bei Ver­dacht auf eine bipo­la­re Stö­rung suchen Sie bit­te zeit­nah einen Arzt Ihres Ver­trau­ens auf!

Die Bipo­la­re Stö­rung heißt so, weil das Krank­heits­bild zwei Aus­prä­gun­gen kennt: die Manie und die Depres­si­on. Frü­her nann­te man die Krank­heit auch „manisch-depres­siv“. Die Bipo­la­re Stö­rung gehört zu den häu­figs­ten psych­ia­tri­schen Krank­hei­ten in Deutsch­land, schät­zungs­wei­se 1,5 bis 5 % der Bevöl­ke­rung sind betrof­fen. Vie­le der Erkran­kun­gen blei­ben jedoch unent­deckt. Kenn­zei­chen der Bipo­la­ren Stö­rung sind völ­lig über­stei­ger­te Stim­mungs­schwan­kun­gen, die ent­we­der ohne Anlass oder nach einer bestimm­ten Lebens­si­tua­ti­on auf­tre­ten. Die betrof­fe­ne Per­son durch­läuft ein Wech­sel­bad von him­mel­hoch-jauch­zend (Manie) bis zu Tode betrübt (Depres­si­on). Der Ver­lauf kann dabei sehr indi­vi­du­ell sein, die manischen/depressiven Epi­so­den kön­nen Tage, Wochen, Mona­te oder auch Jah­re dau­ern. Dazwi­schen kön­nen Pha­sen lie­gen, in denen die betrof­fe­ne Per­son völ­lig beschwer­de­frei ist.

Zudem liegt das Selbst­mord­ri­si­ko bei Men­schen mit Bipo­la­rer Stö­rung um den Fak­tor 20 höher als in der Allgemeinbevölkerung.

„Ich saß mit mei­nem Mana­ger und mei­ner Fami­lie zusam­men und sprach mit ihnen dar­über, ob ich mei­ne Pro­ble­me öffent­lich machen soll­te. Ich wuss­te: Es gab zwei Mög­lich­kei­ten. Ent­we­der rede ich nicht über mei­nen Kli­nik­auf­ent­halt und hof­fe, dass kei­ner davon erfährt. Oder ich spre­che offen dar­über und mache Men­schen Mut, sich bei Pro­ble­men Hil­fe zu suchen. Und das habe ich dann getan.“

Demi Leva­to, Sän­ge­rin und Schauspielerin

Eine Manie (von alt­gr. „mania“ = Wut, Rase­rei, Wahn­sinn) äußert sich durch ein inten­si­ves Hoch­ge­fühl, gute Lau­ne und erhöh­te per­sön­li­che Leis­tungs­be­reit­schaft. Die betrof­fe­ne Per­son emp­fin­det sich als außer­ge­wöhn­lich krea­tiv und schöp­fe­risch – sie ist eupho­risch. Die Schwie­rig­keit liegt dar­in, dass der Mani­ker hart­nä­ckig leug­net, irgend­ein Pro­blem zu haben und dann ggf. im Extrem­fall gegen den eige­nen Wil­len in eine geschlos­se­ne Sta­ti­on ein­ge­wie­sen wird. Die eige­ne Hoch­stim­mung kann schnell in Gereizt­heit umschla­gen, auch hat der Pati­ent meist einen hohen Rede­drang gegen­über ande­ren und ist distanz­los. Gedan­ken­sprün­ge gehö­ren eben­so zu die­ser Krank­heit wie Sprung­haf­tig­keit im Han­deln: Vie­les wird ange­fan­gen und kaum etwas zu Ende geführt. Auch mora­li­sche Schran­ken fal­len: oft ver­hält sich die betrof­fe­ne Per­son sehr anders als sie es im Nor­mal­zu­stand tun würde.

Die Depres­si­on ist das Gegen­teil von der Manie und äußert sich durch gedrück­te Stim­mung, Inter­es­sens­ver­lust, Freud- und Aus­drucks­lo­sig­keit. Der Antrieb ist deut­lich redu­ziert. Die Gefühls­welt ist erlo­schen – Den­ken, Han­deln und Kör­per sind betrof­fen. Wei­te­re wich­ti­ge Sym­pto­me kön­nen sein, dass die betrof­fe­ne Per­son viel grü­belt und sich pes­si­mis­ti­sche Zukunfts­per­spek­ti­ven aus­malt. Appe­tit­ver­lust ist mög­lich, aber auch das Gegen­teil. Depres­si­ve Men­schen kön­nen sich nur schwer kon­zen­trie­ren und haben Auf­merk­sam­keits­stö­run­gen. Auch fällt es ihnen schwer, Ent­schei­dun­gen zu tref­fen. Schließ­lich tre­ten Gefüh­le der Wert­lo­sig­keit und Schuld­ge­füh­le hin­zu. Auch Sui­zid­ge­dan­ken sind mög­lich, die die­se Epi­so­de der Bipo­la­ren Stö­rung sehr gefähr­lich machen.

Aus­prä­gung und Abstand zwi­schen depres­si­ven und mani­schen Epi­so­den vari­ie­ren stark. Bei etwa einem Fünf­tel der Betrof­fe­nen tre­ten sogar aus­schließ­lich mani­sche oder depres­si­ve Pha­sen auf. Die Bipo­la­re Stö­rung wird des­halb in meh­re­re For­men unterteilt:

Eine Bipo­la­re Stö­rung ist nicht ein­fach zu dia­gnos­ti­zie­ren, da die Abgren­zung etwa zu Depres­sio­nen nicht immer ein­deu­tig ist. Des­halb ist eine sehr aus­führ­li­che Ana­mne­se (Erfra­gung der Vor­ge­schich­te des Betrof­fe­nen) erfor­der­lich. Hier­für gibt es stan­dar­di­sier­te Fra­ge­bö­gen, die Ärz­ten zur Ver­fü­gung ste­hen. Auf­grund der star­ken gene­ti­schen Kom­po­nen­te wird dabei auch der Blick auf die Eltern gerich­tet. Geschul­ten Fach­ärz­ten gelingt es meist bes­ser, die rich­ti­ge Dia­gno­se zu stel­len, als Hausärzten.

Auch wenn natür­lich nur ein Fach­arzt eine kom­pe­ten­te Dia­gno­se stel­len kann, so klar ist auch der Wunsch vie­ler, schnell und vor allem anonym ers­te Hin­wei­se zu über­prü­fen. Hier­zu haben ver­schie­de­ne medi­zi­ni­sche Web­sei­ten einen Selbst­test ent­wi­ckelt. Wir ver­lin­ken hier auf den Test von netdoktor.de, raten aber stets zu einem Arzt­be­such, falls ein Ver­dacht auf Bipo­la­re Stö­rung besteht!

Häufige Fragen

Wie äußert sich eine Bipolare Störung?

In den Down-Pha­sen tre­ten häu­fig auch kör­per­li­che Sym­pto­me auf, wie Appe­tit­lo­sig­keit, eine gleich­blei­ben­de aus­drucks­lo­se Mimik und der Ver­lust des Inter­es­ses an Akti­vi­tä­ten und der eige­nen Umwelt. Betrof­fe­ne haben Schuld­ge­füh­le und füh­len sich von Selbst­zwei­fel zer­fres­sen. In einer Hoch­pha­se kommt es hin­ge­gen zu über­trie­be­ner Akti­vi­tät, das Schlaf­be­dürf­nis ist redu­ziert. In der „gemisch­ten Pha­se“, in der sich in kür­zes­ter Zeit mani­sche und depres­si­ve Epi­so­den abwech­seln, besteht eine beson­ders hohe Suizidgefahr.

Wie verhalten sich bipolare Menschen?

Bipo­la­re Men­schen ver­hal­ten sich oft unein­sich­tig und aggres­siv. Sie emp­fin­den ihre jewei­li­ge Epi­so­de als nor­mal und sind ent­spre­chend über­schwäng­lich oder nie­der­ge­schla­gen. In der depres­si­ven Pha­se sind sie antriebs­los und von Selbst­zwei­fel geprägt. In der mani­schen Pha­se sind Betrof­fe­ne oft hyper­ak­tiv, mit­tei­lungs­be­dürf­tig, leicht­sin­nig und hem­mungs­los. Der Hang zur Selbst­über­schät­zung kann dabei zu dra­ma­ti­schen finan­zi­el­len und recht­li­chen Fol­gen füh­ren. In schwe­ren Fäl­len ent­wi­ckeln sich die Sym­pto­me bis hin zu Grö­ßen­wahn und Hal­lu­zi­na­tio­nen. Ande­rer­seits sind Men­schen mit Bipo­la­rer Stö­rung auch sehr krea­tiv, wie bei Vin­cent van Gogh und Georg Fried­rich Händel.

Warum bekommt man eine Bipolare Störung?

Ver­schie­de­ne Stu­di­en haben gezeigt, dass es eine gene­ti­sche Ver­an­la­gung gibt. Je nach­dem, ob nur ein Eltern­teil an einer Bipo­la­ren Stö­rung lei­det, liegt die Wahr­schein­lich­keit bei 10 % bzw. 50 % der Ver­er­bung. Auch ein Ungleich­ge­wicht der Boten­stof­fe Sero­to­nin, Nor­ad­re­na­lin und Dopa­min spielt eine wich­ti­ge Rol­le. Zudem kön­nen Stress und trau­ma­ti­sie­ren­de Ereig­nis­se manisch-depres­si­ve Schü­be aus­lö­sen. Bekannt ist auch, dass die Ein­nah­me bestimm­ter Medi­ka­men­te gegen Epi­lep­sie und Par­kin­son sowie Kor­ti­son­prä­pa­ra­te und der Kon­sum bewusst­seins­ver­än­dern­der Sub­stan­zen ein Fak­tor sind.

In welchem Alter tritt eine Bipolare Störung auf?

Meis­tens zeigt sich die Bipo­la­re Stö­rung erst­mals zwi­schen Puber­tät und dem 25. Lebens­jahr. Je frü­her sie auf­tritt des­to schwe­rer ist oft der Ver­lauf. Vor allem bei jun­gen Pati­en­ten besteht ein hohes Selbst­mord­ri­si­ko. Etwa 15 % der Betrof­fe­nen bege­hen einen Suizidversuch.