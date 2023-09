Anzeige Leiharbeit in der Pflege Arbeit­neh­mer­über­las­sung in der Pflege Teil 1: Grund­la­gen und Kontro­ver­sen

Die Arbeit­neh­mer­über­las­sung (ANÜ) in der Pflege steht im Fokus kontro­ver­ser Diskus­sio­nen. Die anhal­tende Debatte über Limitie­rung oder Verbot von Leihar­beit in der Pflege hat an Fahrt aufge­nom­men. Doch was ist Leihar­beit überhaupt? Wir beleuch­ten im ersten Teil der 3‑Tei­li­gen-Serie die Grund­la­gen der Arbeit­neh­mer­über­las­sung in der Pflege, setzen Fakten gegen Mythen und räumen mit Vorur­tei­len auf.