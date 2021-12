Bundestag: Impfpflicht in Pflegeeinrichtungen unabdingbar!

Im Bun­des­tag heiß debat­tiert: die Impfpflicht

Im Bun­des­tag haben die Ampel-Par­tei­en und die Oppo­si­ti­on über eine Ände­rung des Infek­ti­ons­schutz­ge­set­zes dis­ku­tiert. Das über­ar­bei­te­te Infek­ti­ons­schutz­ge­setz soll am Frei­tag im Bun­des­tag beschlos­sen und anschlie­ßend vom Bun­des­rat in einer Son­der­sit­zung gebil­ligt wer­den. Es soll die seit eini­ger Zeit geplan­te ein­rich­tungs­be­zo­ge­ne Impf­pflicht regeln, die zum Bei­spiel für die Mit­ar­bei­ter von Alten- und Pfle­ge­hei­men gel­ten soll.

Sie müs­sen dem Gesetz­ent­wurf zufol­ge bis zum 15. März einen Impf- oder Gene­se­nen­nach­weis vor­le­gen oder dar­le­gen, dass sie nicht geimpft wer­den kön­nen. Dem Gesetz­ent­wurf zufol­ge sol­len auch Zahn­ärz­te, Tier­ärz­te und Apo­the­ker vor­über­ge­hend Imp­fun­gen gegen das Coro­na­vi­rus ver­ab­rei­chen dür­fen, sofern sie ent­spre­chend geschult sind. Damit sol­len die Auf­fri­schungs­imp­fun­gen beschleu­nigt werden.

Impfpflicht in Pflegeeinrichtungen „unabdingbar“

Gesund­heits­po­li­ti­ke­rin Sabi­ne Ditt­mar, SPD, wies dar­auf hin, dass vul­nerable Grup­pen sich nicht aus­su­chen könn­ten, vom wem sie gepflegt wür­den. Bei der ein­rich­tungs­be­zo­ge­nen Impf­pflicht gehe es um eine Güter­ab­wä­gung: „Auch das Recht auf kör­per­li­che Unver­sehrt­heit der Schwa­chen und Hilfs­be­dürf­ti­gen ist ein Grund­recht.“ Eine hohe Impf­quo­te in Pfle­g­ein­rich­tun­gen sei unab­ding­bar. Die geplan­te Neu­fas­sung des Geset­zes rege­le auch, dass künf­tig wie­der gas­tro­no­mi­sche Ein­rich­tun­gen geschlos­sen wer­den könn­ten, sag­te Ditt­mar. Dies gel­te auch für Clubs, Dis­ko­the­ken, Mes­sen und Kon­gres­se. Die Ampel-Koali­ti­on han­de­le ange­mes­sen und mit Augen­maß. Ditt­mar sprach auch den von der Ampel ver­spro­che­ne Bonus für Pfle­ge­kräf­te an: Die­ser sol­le zu Beginn des Jah­res 2022 ange­packt und „so schnell wie mög­lich aus­ge­zahlt“ werden.

Maria Klein-Schmeink (B90/Grüne) zeig­te sich ent­täuscht von der Uni­on. „Sie reden von Ver­säum­nis­sen, haben aber kei­ne Ant­wor­ten“, sag­te sie. Es gehe dar­um, jetzt die rich­ti­gen Ant­wor­ten zu fin­den. „Das kön­nen wir nur gemeinsam.“

Auch Janosch Dah­men, B90/Grüne, wehr­te sich gegen die kon­stan­ten Schuld­zu­wei­sun­gen aus der Oppo­si­ti­on: „Wo sind im Som­mer die 2G-Regeln gewe­sen? Wo war die Booster-Kampagne?“

Lin­ken­po­li­ti­ke­rin Susan­ne Fer­schl mahn­te an, dass den Pfle­ge­kräf­ten, die seit Lan­gem den Kopf hin­hal­ten müss­ten, mit einer ein­rich­tungs­be­zo­ge­nen Impf­pflicht nicht gehol­fen sei. Man sol­le end­lich das Pro­blem des Per­so­nal­man­gels und der Arbeits­be­din­gun­gen ange­hen. Sie kri­ti­sier­te auch das Eil­ver­fah­ren zur Gesetzesänderung.

Kein Pflegebonus im Infektionsschutzgesetz

Uni­ons­frak­ti­ons­vi­ze Ste­phan Stra­cke wies dar­auf hin, dass die Ampel­ko­ali­ti­on inner­halb kur­zer Zeit eine neue Fas­sung des Infek­ti­ons­schutz­ge­set­zes vor­le­ge. „Sie ver­su­chen, Lücken zu schlie­ßen, die sie selbst auf­ge­ris­sen haben“, sag­te er. „Das ist zu spät, das ist zu wenig.“ Außer­dem kri­ti­sier­te er, dass in den geplan­ten Ände­run­gen am Infek­ti­ons­schutz­ge­setz kein Pfle­ge­bo­nus ent­hal­ten sei.

Auch Jan-Mar­co Luc­zak (CDU/CSU) wies dar­auf hin, dass die Maß­nah­men nicht aus­rei­chend sei­en. Er kri­ti­sier­te die Ampel für die Abschaf­fung der epi­de­mi­schen Lage. In einem direk­ten Appell an den desi­gnier­ten Gesund­heits­mi­nis­ter Karl Lau­ter­bach (SPD) frag­te er, war­um der Geset­zes­ent­wurf einen erneu­ten Lock­down aus­schlie­ße, obwohl Lau­ter­bach sich in den Sozia­len Netz­wer­ken mehr­mals für des­sen Not­wen­dig­keit aus­ge­spro­chen habe.

Lau­ter­bach warn­te dar­auf­hin davor, die Bevöl­ke­rung zu ver­un­si­chern. Alle Instru­men­te, die zur Pan­de­mie­be­kämp­fung not­wen­dig sei­en, wer­de das Par­la­ment bereitstellen.