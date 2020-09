In vielen Bereichen herrscht Handlungsbedarf DGIIN wünscht sich mehr Entscheidungsgewalt von Pflegefachpersonal für Situation auf Intensivstationen

Die DGIIN hat in einer Stel­lung­nah­me die aktu­el­le Situa­ti­on in der Inten­siv­pfle­ge moniert. Die Situa­ti­on auf den Sta­tio­nen sei so nicht akzep­ta­bel. Gleich­zei­tig appel­liert sie an die Poli­tik und die ent­spre­chen­den Gre­mi­en, Pfle­ge­fach­per­so­nal auf­grund des­sen Exper­ti­se zukünf­tig in Ent­schei­dun­gen, die ihr Berufs­bild betref­fen, mit ein­zu­be­zie­hen. Schließ­lich kön­ne man aus der aktu­el­len Pan­de­mie auch die rich­ti­gen Schlüs­se für poten­zi­el­le, zukünf­ti­ge Kri­sen­zei­ten zie­hen.