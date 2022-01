Noch gibt es – außer der grundsätzlichen Absicht der Ampel-Koalition, Cannabis freizugeben – noch wenig Konkretes. Dennoch verdichten sich die Hinweise, wie die zukünftige Legalisierung von THC-haltigen Produkten in Deutschland auch zu Genusszwecken aussehen könnte. Mit der Berufung des SPD-Politikers Burkhard Blienert zum neuen Bundes-Drogenbeauftragten, einem Anhänger der Liberalisierung, könnte es neue Impulse geben. Die Bundesrepublik wäre in guter Gesellschaft: Immer mehr Staaten der Welt legalisieren oder entkriminalisieren Cannabis.

Can­na­bis wird bald frei ver­käuf­lich sein

Unter den Vor­ha­ben der neu­en Ampel-Koali­ti­on dürf­te es eines der schil­lernds­ten und schlag­zei­len­träch­tigs­ten sein: Laut ihres Koali­ti­ons­ver­trags wol­len SPD, FDP und Bünd­nis 90/Grüne Can­na­bis-Pro­duk­te auch zu Genuss­zwe­cken für Erwach­se­ne lega­li­sie­ren. „Dadurch wird die Qua­li­tät kon­trol­liert, die Wei­ter­ga­be ver­un­rei­nig­ter Sub­stan­zen ver­hin­dert und der Jugend­schutz gewähr­leis­tet“, heißt es im ent­spre­chen­den Pas­sus des Koali­ti­ons­ver­tra­ges (sie­he Sei­te 87).

Bereits seit 2017 ist, unter stren­gen Kri­te­ri­en, eine medi­zi­ni­sche Abga­be von THC-hal­ti­gen Pro­duk­ten in Deutsch­land über Apo­the­ken erlaubt. Eine lega­le Abga­be wür­de sowohl dem Schwarz­markt zumin­dest teil­wei­se sei­ne Geschäfts­grund­la­ge ent­zie­hen, es gäbe weni­ger Arbeit für Poli­zei, Staats­an­walt­schaf­ten und Gerich­te, zudem wür­den wohl direk­te und indi­rek­te Steu­er­ein­nah­men sowie Arbeits­plät­ze in Anbau und Han­del der Pro­duk­te ent­ste­hen – wie Bei­spie­le aus US-Bun­des­staa­ten nahe­le­gen, in denen Can­na­bis bereits legal ist. Doch wie wür­de eine Frei­ga­be aus­ge­stal­tet sein – wür­de es in Deutsch­land „Cof­fee­shops“ nach nie­der­län­di­schem Vor­bild geben, wer­den pri­va­te Ver­kaufs­stel­len ermög­licht, wären wie bei der bereits gel­ten­den medi­zi­ni­schen Frei­ga­be auch hier Apo­the­ken die Ansprech­part­ner, oder wer­den staat­li­che Ver­kaufs­stel­len ein­ge­führt, ver­gleich­bar den berühm­ten schwe­di­schen „Systembolaget“-Läden für alko­ho­li­sche Getränke?

Noch ste­hen die Plä­ne zur kon­kre­ten Aus­ge­stal­tung ganz am Anfang – eine Geset­zes­in­itia­ti­ve liegt in der neu­en Legis­la­tur­pe­ri­ode, mit Stand von 12. Janu­ar 2022, bis­lang noch nicht vor. Wie jedoch Bun­des-Jus­tiz­mi­nis­ter Mar­co Busch­mann (FDP) zum „Spie­gel“ mein­te, lau­fe es wohl auf ein Sys­tem mit pri­va­ten Ver­kaufs­stel­len her­aus. Dies könn­ten Apo­the­ken sein, „aber wir wer­den den Kreis mög­li­cher­wei­se auch wei­ter zie­hen“, zitiert das Maga­zin den Minis­ter. Das von den Koali­ti­ons­par­tei­en favo­ri­sier­te Kon­zept einer „kon­trol­lier­ten Abga­be“ wür­de ent­hal­ten, dass sowohl poten­zi­el­le Lizenz­neh­mer auf ihre Eig­nung zur Abga­be von Can­na­bis-Pro­duk­ten über­prüft wür­den, als auch die maxi­mal erwerb­ba­re Men­ge begrenzt wird.

Can­na­bis-Pro­duk­te: CBD-Öl, Hanf­sa­men und Hanfblätter

Neue Impul­se in Sachen Lega­li­sie­rung könn­te außer­dem die Nomi­nie­rung des SPD-Poli­ti­kers Burk­hard Bli­e­nert als neu­er Bun­des-Dro­gen­be­auf­trag­ter lie­fern. Die­ser hat­te sich in der Ver­gan­gen­heit für eine kon­trol­lier­te Frei­ga­be von THC-Pro­duk­ten aus­ge­spro­chen und dar­auf ver­wie­sen, dass die Ver­bots­stra­te­gie geschei­tert sei. Kon­kre­te Schrit­te zu einer Frei­ga­be sind wohl erst zu erwar­ten, wenn die aku­te Pha­se der Coro­na-Pan­de­mie über­wun­den ist und all­mäh­lich in den Sta­tus der Ende­mie übergeht.

Cannabis: Immer mehr Staaten der Welt gehen Schritt der Legalisierung

Mit einer Frei­ga­be von Can­na­bis für den Frei­zeit­ge­brauch wür­de Deutsch­land übri­gens zu einer bis­her klei­nen, aber wach­sen­den Grup­pe von Staa­ten welt­weit gehö­ren, die den Schritt bereits gemacht haben. Unter ande­rem in Kana­da, Uru­gu­ay, Süd­afri­ka, Geor­gi­en sowie in 18 US-Bun­des­staa­ten – vor allem ent­lang der West­küs­te, in den Rocky Moun­tains sowie dem Nord­os­ten – plus des Haupt­stadt­be­zirks Washing­ton, D.C. sind Besitz und Han­del von Can­na­bis-Pro­duk­ten auch zu Genuss­zwe­cken nicht mehr ille­gal. In Aus­tra­li­en hat das Aus­tra­li­an Capi­tal Ter­ri­to­ry (ACT) den Schritt gemacht, in dem die Haupt­stadt Can­ber­ra liegt.

Als ers­tes EU-Land hat­te im ver­gan­ge­nen Dezem­ber Mal­ta den Besitz und Anbau von Can­na­bis lega­li­siert. In Spa­ni­en, Por­tu­gal, den Bene­lux-Län­dern, in Öster­reich und der Schweiz, Ita­li­en, Tsche­chi­en, Slo­we­ni­en, Kroa­ti­en und Est­land ist – in jeweils von Land zu Land unter­schied­li­chem Maße – der Umgang mit Can­na­bis (weit­ge­hend) ent­kri­mi­na­li­siert. Eini­ge die­ser Län­der haben gewis­se Frei­men­gen für den Eigen­be­sitz beschlos­sen, ande­re davon Besitz oder Han­del von THC-Pro­duk­ten von der Straf­tat zur Ord­nungs­wid­rig­keit „her­ab­ge­stuft“. Ent­ge­gen eines land­läu­fig ver­brei­te­ten Irr­tums ist also auch in den Nie­der­lan­den Can­na­bis nicht „gänz­lich“ lega­li­siert, son­dern nur gedul­det, und auch das nur bei gerin­gen Men­gen. Ins­be­son­de­re müs­sen sich selbst die lega­len Cof­fee­shops bis­lang über den Schwarz­markt mit Mari­hua­na oder Haschisch ver­sor­gen, da es auf Händ­ler­sei­te kei­nen lega­len, regu­lier­ten Weg des Erwerbs gibt – sowohl Anbau als auch Ein­fuhr von Can­na­bis­pro­duk­ten sind bei unse­ren nord­west­li­chen Nach­barn bis heu­te illegal.