Eine Ikone der deutschen Pflege geht in den wohlver­dien­ten Ruhestand: Nach 12 Jahren als Präsi­den­tin des Deutschen Berufs­ver­ban­des für Pflege­be­rufe (DBfK) hatte Chris­tel Bienst­ein im vergan­ge­nen Jahr ihren Rücktritt angekün­digt. Zur Delegier­ten­ver­samm­lung am 7. und 8. Juni 2024 in Braun­schweig wählten die Delegier­ten nun mit großer Mehrheit Vera Lux in das Amt der DBfK-Präsi­den­tin.

Vera Lux ist neue Präsi­den­tin des Deutschen Berufs­ver­bands für Pflege­be­rufe. Bild: Susanne Schmidt-Domine

Mit Vera Lux gewinnt der Deutsche Berufs­ver­band für Pflege­be­rufe (DBfK) eine heraus­ra­gende Führungs­per­sön­lich­keit aus der Pflege. Lux war bis Ende 2023 Pflege­di­rek­to­rin an der Medizi­ni­schen Hochschule Hanno­ver und kann auf eine lange, erfolg­rei­che Karriere im Pflege­ma­nage­ment zurück­bli­cken.

Die Kinder­kran­ken­schwes­ter und Betriebs­wir­tin bringt zudem einschlä­gige pflege­po­li­ti­sche Erfah­rung als Vorsit­zende des Nieder­säch­si­schen Pflege­rats mit. „Ich freue mich sehr auf die neuen Aufga­ben und über das Vertrauen, das mir die Delegier­ten des größten deutschen Berufs­ver­bands in der Pflege entge­gen­ge­bracht haben“, so Vera Lux zum Amtsan­tritt.

Gesund­heit gestal­ten und Wunden heilen Besuchen Sie am 28. Novem­ber 2024 den Inter­dis­zi­pli­nä­ren WundCon­gress (IWC) – live in Köln oder virtu­ell zuhause. Jetzt Teilnahme sichern

DBfK: Trans­for­ma­tio­nen im Gesund­heits­we­sen stehen bevor

„Uns stehen in den nächs­ten zehn Jahren massive Trans­for­ma­tio­nen im Gesund­heits­we­sen bevor. Mit der Kranken­haus­re­form und der dringend notwen­di­gen Reform der Pflege­ver­si­che­rung werden die Weichen neu gestellt. Dabei kommt der Steue­rung von Versor­gung in Zeiten knapper Ressour­cen eine hohe Bedeu­tung zu. Ich will, dass der DBfK als wichtige Stimme mitge­stal­tet.

Die Profes­sion Pflege kann mit klaren und auch neuen Rollen­pro­fi­len viel verän­dern und mehr Verant­wor­tung für eine bessere Versor­gung überneh­men. Das ist auch meine Einla­dung an die Kolleg:innen: Lassen Sie uns gemein­sam stark für die Profes­sion Pflege eintre­ten! Bei allen Diffe­ren­zen werden wir nur etwas bewegen, wenn wir bei politi­schen Entschei­dun­gen an einem Strang ziehen.“

Chris­tel Bienst­ein, ehema­lige Präsi­den­tin des DBfK Bild: DBfK

„Ich wünsche Vera Lux eine glück­li­che Hand in ihrer Präsi­dent­schaft“, so Chris­tel Bienst­ein bei der Amtsüber­gabe. „Wir haben in den letzten Jahren viel für die Profes­sion bewegt und ich bin sicher, dass sie gemein­sam mit unseren engagier­ten Mitglie­dern viel errei­chen wird. Ich freue mich nun auf mehr Zeit für die Familie und darüber, dass ich den DBfK in so gute Hände überge­ben kann.“

Vera Lux stellt sich zunächst am 13. Juni in einem Webinar exklu­siv den Verbands­mit­glie­dern vor. Am 25. Septem­ber ist eine erste berufs­po­li­ti­sche Veran­stal­tung mit der neuen Präsi­den­tin geplant.

Quelle: DBfK