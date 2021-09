Im Alter steigt die Wahr­schein­lich­keit für eine Depression

Depres­sio­nen gel­ten als Volks­krank­heit. Sie betref­fen älte­re Men­schen über­durch­schnitt­lich oft: Laut neurologen-und-psychiater-im-netz.org erkran­ken Men­schen ab 65 Jah­ren im Ver­gleich zur Gesamt­be­völ­ke­rung unge­fähr vier­mal so oft an einer Depres­si­on. Bewoh­ner von Alten- und Pfle­ge­hei­men sind beson­ders gefähr­det, hier liegt der Anteil der depres­si­ven Pati­en­ten bei über 30 Pro­zent. Lei­der wird die Alters­de­pres­si­on oft nicht erkannt. Denn bei vie­len Pati­en­ten ste­hen die beglei­ten­den kör­per­li­chen Beschwer­den im Vor­der­grund. Eher unspe­zi­fi­sche Sym­pto­me wie Schlaf­stö­run­gen, Erschöp­fungs­ge­füh­le, Kopf- oder Rücken­schmer­zen wer­den nicht als Aus­druck einer Depres­si­on gese­hen und beson­ders männ­li­che Pati­en­ten tun sich oft schwer, über Gefüh­le zu sprechen.

Altersdepression: Die Warnzeichen

Ein typi­sches Sym­ptom ist eine gedrück­te Stim­mung über einen län­ge­ren Zeit­raum hin­weg. Hier­bei fühlt sich der Pati­ent meis­tens mor­gens beson­ders nie­der­ge­schla­gen, zum Abend hellt sich die Stim­mung dann auf, ist aber am nächs­ten Mor­gen wie­der schlecht. Der Pati­ent zieht sich immer mehr zurück und ver­nach­läs­sigt auch Akti­vi­tä­ten, die ihm frü­her Spaß gemacht haben. Selbst­zwei­fel neh­men zu und ver­fes­ti­gen sich, da die Pati­en­ten durch die Auf­ga­be frü­he­rer Hob­bies auch kei­ne Bestä­ti­gung mehr erfah­ren. Wäh­rend jün­ge­re Men­schen als Ursa­che für ihren Zustand oft beruf­li­che Pro­ble­me ver­ant­wort­lich machen, fokus­sie­ren sich Älte­re eher auf gesund­heit­li­che Beschwer­den. Auch län­ger bestehen­de Pro­ble­me wie Knie- oder Rücken­schmer­zen kön­nen durch die Depres­si­on deut­lich schlim­mer wahr­ge­nom­men wer­den. Im Unter­schied zur Demenz feh­len ver­wirr­te Zustän­de oder Ori­en­tie­rungs­pro­blem. Aller­dings ist das Den­ken oft verlangsamt.

Hilfe im Alltag: Was Sie tun können

Grund­sätz­lich soll­te bei Depres­sio­nen immer ein Fach­arzt kon­sul­tiert wer­den. Aber es gibt auch eini­ge Aspek­te des Pfle­ge­all­tags, die für depres­si­ve Men­schen hilf­reich sein können:

Gere­gel­ter Tages­ab­lauf : Eine Depres­si­on führt oft zum sozia­len Rück­zug. Erkrank­te Men­schen haben wenig Ener­gie und so ver­brin­gen Heim­be­woh­ner den Tag im Bett oder vor dem Fens­ter. Hier kann es hel­fen, den Pfle­ge­be­dürf­ti­gen Ange­bo­te zu machen, die sie in Kon­takt mit ande­ren Heim­be­woh­nern brin­gen, aber nicht zu belas­tend sind. Regel­mä­ßi­ge Mahl­zei­ten spie­len dabei eine Rol­le, aber auch die Teil­nah­me an Ver­an­stal­tun­gen soll­te immer wie­der ange­regt werden.

: Eine Depres­si­on führt oft zum sozia­len Rück­zug. Erkrank­te Men­schen haben wenig Ener­gie und so ver­brin­gen Heim­be­woh­ner den Tag im Bett oder vor dem Fens­ter. Hier kann es hel­fen, den Pfle­ge­be­dürf­ti­gen Ange­bo­te zu machen, die sie in Kon­takt mit ande­ren Heim­be­woh­nern brin­gen, aber nicht zu belas­tend sind. Regel­mä­ßi­ge Mahl­zei­ten spie­len dabei eine Rol­le, aber auch die Teil­nah­me an Ver­an­stal­tun­gen soll­te immer wie­der ange­regt werden. Bewe­gung : Aus­dau­er­sport und Bewe­gung im Frei­en hat sich bei Depres­sio­nen bewährt. Auch wenn die Pati­en­ten nicht mehr mobil genug sind, sich sport­lich zu betä­ti­gen, kön­nen schon regel­mä­ßi­ge Spa­zier­gän­ge die Stim­mung auf­hel­len. Dabei spielt auch Licht eine Rol­le: Selbst an einem trü­ben Win­ter­tag ist es drau­ßen hel­ler als in Innenräumen.

: Aus­dau­er­sport und Bewe­gung im Frei­en hat sich bei Depres­sio­nen bewährt. Auch wenn die Pati­en­ten nicht mehr mobil genug sind, sich sport­lich zu betä­ti­gen, kön­nen schon regel­mä­ßi­ge Spa­zier­gän­ge die Stim­mung auf­hel­len. Dabei spielt auch Licht eine Rol­le: Selbst an einem trü­ben Win­ter­tag ist es drau­ßen hel­ler als in Innenräumen. Ernäh­rung : Depres­sio­nen kön­nen appe­tit­hem­mend wir­ken. Des­halb soll­te beson­ders dar­auf geach­tet wer­den, dass die Pati­en­ten mit allen Nähr­stof­fen ver­sorgt sind, damit nicht durch Man­gel­er­näh­rung wei­te­re Gesund­heits­pro­ble­me dazukommen.

: Depres­sio­nen kön­nen appe­tit­hem­mend wir­ken. Des­halb soll­te beson­ders dar­auf geach­tet wer­den, dass die Pati­en­ten mit allen Nähr­stof­fen ver­sorgt sind, damit nicht durch Man­gel­er­näh­rung wei­te­re Gesund­heits­pro­ble­me dazukommen. Per­sön­li­che Zuwen­dung: Ein wich­ti­ger Punkt, der nicht leicht umzu­set­zen ist. Vie­le depres­si­ve Men­schen emp­fin­den Gesprä­che und auch Kör­per­kon­takt mit ver­trau­ten Per­so­nen als ange­nehm. Gleich­zei­tig führt aber die Krank­heit ver­stärkt dazu, Men­schen zu miss­trau­en. Trotz­dem soll­ten Sie ver­su­chen, den per­sön­li­chen Kon­takt zu depres­si­ven Pati­en­ten auf­recht­zu­er­hal­ten – auch wenn es nicht ein­fach ist.

Je län­ger eine psy­chi­sche Krank­heit unbe­han­delt bleibt, des­to größ­ter ist die Gefahr, dass die Sym­pto­me sich verfestigen

Wichtig: Grenzen Sie sich ab

Vie­le depres­si­ve Pati­en­ten sind – anders als oft ver­mu­tet – nicht im klas­si­schen Sin­ne „trau­rig“. Ihnen fehlt die Krank­heits­ein­sicht, wes­halb sie ihren Gemüts­zu­stand als legi­ti­me Reak­ti­on auf äuße­re Umstän­de wahr­neh­men. So kön­nen Depres­si­ve teil­wei­se auch aggres­siv reagie­ren, weil sie durch die krank­heits­be­dingt ver­än­der­te Wahr­neh­mung eine freund­li­che Bit­te als Kri­tik auf­fas­sen. In die­sen Situa­tio­nen ist es wich­tig, dass Sie ein sol­ches Ver­hal­ten nicht auf sich selbst bezie­hen. Las­sen Sie sich nicht in eine „Ver­tei­di­gungs­po­si­ti­on“ brin­gen: Dis­ku­tie­ren Sie nicht mit dem depres­si­ven Men­schen dar­über, ob sei­ne pes­si­mis­ti­sche Welt­sicht gerecht­fer­tigt ist – er wird Sie nicht hören.

Wie sage ich es den Angehörigen?

Es ist sehr wich­tig, die Ange­hö­ri­gen recht­zei­tig zu infor­mie­ren. Denn je län­ger eine psy­chi­sche Krank­heit unbe­han­delt bleibt, des­to größ­ter ist die Gefahr, dass die Sym­pto­me – zum Bei­spiel depres­si­ve Denk­mus­ter – sich ver­fes­ti­gen. Spe­zi­ell wenn der Erkrank­te Todes­ge­dan­ken äußert, soll­te man das kei­nes­falls igno­rie­ren. Auch Äuße­run­gen wie „Das hat ja doch kei­nen Sinn mehr“ oder „Ich will, dass es vor­bei ist“ kön­nen Hin­wei­se auf Sui­zi­da­li­tät sein und soll­ten ernst genom­men werden.

Bei einem Ver­dacht auf eine Depres­si­on soll­ten Sie des­halb mög­lichst früh die Fami­lie mit ein­be­zie­hen. Dabei soll­ten Sie die depres­si­ven Sym­pto­me weder beschö­ni­gen noch dra­ma­ti­sie­ren. Machen Sie klar, dass auch bei älte­ren Men­schen eine Depres­si­on behan­del­bar ist und dass eine erfolg­rei­che The­ra­pie erkrank­ten Men­schen viel Lebens­qua­li­tät zurückgibt.