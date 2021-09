Die Depression gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Leider wird sie oft nicht ernstgenommen oder gar nicht erkannt. Denn im Gegensatz zu körperlichen Krankheiten sind psychische Probleme immer noch ein Tabuthema. Und gerade Pflegekräfte sind überdurchschnittlich häufig von dieser Krankheit betroffen. Welche Anzeichen es gibt und wann es gefährlich werden kann, erfahren Sie in unseren fünf Fakten.

5 Fakten zur Depression: Leben in der grauen Wolke

Oft noch ein Tabu­the­ma: die Depression

Ach­tung: Die­ser Arti­kel ersetzt kei­ne fach­me­di­zi­ni­sche Dia­gno­se. Bei Ver­dacht auf eine Depres­si­on soll­ten Sie zeit­nah einen Fach­arzt aufsuchen.

Fakt #1: Symptome und Diagnose der Depression

Oft wird die Depres­si­on ein­fach mit Trau­rig­keit oder Nie­der­ge­schla­gen­heit ver­wech­selt. Das ist jedoch falsch. Die Nie­der­ge­schla­gen­heit ist zwar eins der Haupt­sym­pto­me bei Depres­sio­nen, dane­ben tritt aber auch Antriebs­lo­sig­keit auf. Ganz typisch ist auch die Gleich­gül­tig­keit gegen­über Din­gen, die eigent­lich Spaß machen. Vie­le Betrof­fe­ne füh­len sich wie unter einer grau­en Wol­ke. Für eine Dia­gno­se müs­sen alle die­se Sym­pto­me seit mehr als zwei Wochen auftreten.

Dane­ben gibt es wei­te­re Sym­pto­me wie Gefüh­le von Wert­lo­sig­keit, grund­lo­se Schuld­ge­füh­le und erhöh­te Reiz­bar­keit. Erkrank­te Men­schen haben Schwie­rig­kei­ten, sich zu kon­zen­trie­ren oder Ent­schei­dun­gen zu tref­fen und lei­den unter Grü­beln und Selbst­zwei­feln. Auch kör­per­li­che Sym­pto­me wie Schlaf­stö­run­gen, Appe­tit­zu­nah­me oder Appe­tit­lo­sig­keit, Kopf­schmer­zen und sexu­el­le Dys­funk­tio­nen kön­nen auf­tre­ten. Vie­le Betrof­fe­ne spre­chen oder bewe­gen sich deut­lich lang­sa­mer und mei­den kör­per­li­che Bewe­gung. Min­des­tens zwei die­ser Neben­sym­pto­me müs­sen über mehr als zwei Wochen vor­han­den sein, um die Kri­te­ri­en der Dia­gno­se zu erfüllen.

Fakt #2: Formen der Depression

Die Depres­si­on kann vie­le For­men anneh­men. Die häu­figs­ten sind

- die uni­po­la­re Depres­si­on: Die­se Form ist gekenn­zeich­net durch eine depres­si­ve Epi­so­de, die ein paar Wochen, aber auch meh­re­re Mona­te dau­ern kann. Im Lauf eines Lebens kön­nen auch meh­re­re Epi­so­den auftreten.

- die bipo­la­re Depres­si­on: Die­se kennt man auch unter dem Namen manisch-depres­si­ve Stö­rung. Bei die­ser Form tre­ten abwech­selnd mit den depres­si­ven auch mani­sche Epi­so­den auf, in denen die Betrof­fe­nen unter Ruhe­lo­sig­keit, extre­mem Taten­drang und wahn­haf­ter Selbst­über­schät­zung lei­den. Bei der bipo­la­ren Depres­si­on ist eine medi­ka­men­tö­se The­ra­pie sehr wichtig.

- die Dys­the­mie: Hier sind die depres­si­ven Sym­pto­me schwach, dau­ern aber jah­re­lang an.

Fakt #3: Tabuthema Selbstmord

Depres­sio­nen kön­nen lebens­be­droh­lich wer­den: Selbst­mord­ge­dan­ken tre­ten sehr häu­fig bei erkrank­ten Men­schen auf, da sie oft nicht an eine Hei­lung glau­ben. Die­se Hoff­nungs­lo­sig­keit ist zwar ein Sym­ptom, für die Betrof­fe­nen in die­sem Moment jedoch rea­lis­tisch. Zah­len des Sta­tis­ti­schen Bun­des­am­tes aus dem Jahr 2019 zei­gen, dass jähr­lich etwa 9.000 Men­schen durch Selbst­mord ster­ben. Unge­fähr 50%Prozent davon haben an einer Depres­si­on gelitten.

Die Idee, dass sich Men­schen, die von Selbst­mord spre­chen, nicht töten, ist zwar ein Mythos, hält sich aber hart­nä­ckig. Selbst­mord­ge­dan­ken oder ‑äuße­run­gen sind ein drin­gen­des Alarm­zei­chen. Spä­tes­tens jetzt soll­te unbe­dingt ein Arzt auf­ge­sucht wer­den. Lei­der sind in vie­len Regio­nen Deutsch­lands The­ra­pie­plät­ze nur mit lan­gen War­te­zei­ten ver­füg­bar. Kurz­fris­ti­ge Hil­fe kön­nen hier die sozi­al­psych­ia­tri­schen Diens­te leisten.

Fakt #4: Ursachen und Auslöser

Die Ursa­chen für Depres­sio­nen sind viel­schich­tig. Neben kör­per­li­chen Fak­to­ren wie gene­ti­scher Vor­be­las­tung, hor­mo­nel­len Ver­än­de­rung oder einem Ungleich­ge­wicht der Boten­stof­fe im Gehirn spie­len auch psy­cho­so­zia­le Aspek­te wie chro­ni­sche Über­las­tung, trau­ma­ti­sche Erleb­nis­se oder Ver­lust­er­leb­nis­se eine Rol­le. Pfle­ge­kräf­te sind oft durch eine beruf­li­che Über­for­de­rung belas­tet. Das zeigt auch der Bar­mer-Pfle­ge­re­port von 2020: Beschäf­tig­te in der Alten­pfle­ge habe bis zu 90 Pro­zent mehr Fehl­ta­ge auf­grund von Depres­sio­nen als Erwerbs­tä­ti­ge in sons­ti­gen Berufen.

Aller­dings wäre es falsch, die Krank­heit nur als Reak­ti­on auf belas­ten­de Fak­to­ren zu sehen. Denn auch posi­ti­ve Erleb­nis­se wie ein Urlaub, der Umzug in eine neue Stadt oder der Start ins Berufs­le­ben kön­nen depres­si­ve Epi­so­den auslösen.

Fakt #5: Therapie und Vorsorge

Die Krank­heit lässt sich auf zwei Arten behan­deln: Bei leich­ten und mit­tel­schwe­ren Ver­läu­fen ist in der Regel eine ver­hal­tens­the­ra­peu­ti­sche Beglei­tung aus­rei­chend. Zusätz­lich kann bei schwe­ren Depres­sio­nen auch eine medi­ka­men­tö­se Behand­lung sinn­voll sein, um die schwers­ten Sym­pto­me zu lin­dern und so Pati­en­ten, die unter extre­mer Antriebs­lo­sig­keit lei­den, über­haupt die Ener­gie zu geben, sich the­ra­peu­ti­sche Hil­fe zu suchen. Spe­zi­ell bei manisch-depres­si­ven Epi­so­den ist der Ein­satz von Medi­ka­men­ten geraten.

Durch einen gesun­den Lebens­stil kann man Depres­sio­nen zwar nicht ver­hin­dern, aber das Erkran­kungs­ri­si­ko güns­tig beein­flus­sen. Dazu gehören:

genug Schlaf : Ver­su­chen Sie, regel­mä­ßi­ge Schla­fens­zei­ten ein­zu­hal­ten und redu­zie­ren Sie Kof­fe­in, Niko­tin und Alkohol.

: Ver­su­chen Sie, regel­mä­ßi­ge Schla­fens­zei­ten ein­zu­hal­ten und redu­zie­ren Sie Kof­fe­in, Niko­tin und Alkohol. regel­mä­ßi­ge Bewe­gung : Falls Sport nichts für Sie ist, kön­nen Sie zum Bei­spiel spa­zie­ren gehen.

: Falls Sport nichts für Sie ist, kön­nen Sie zum Bei­spiel spa­zie­ren gehen. sozia­le Kon­tak­te : Ein Netz­werk aus ver­trau­ten Men­schen kann Sie an schlech­ten Tagen emo­tio­nal auffangen.

: Ein Netz­werk aus ver­trau­ten Men­schen kann Sie an schlech­ten Tagen emo­tio­nal auffangen. gesun­de Ernäh­rung : Eine voll­wer­ti­ge Ernäh­rung mit viel Gemü­se und Obst ver­sorgt den Kör­per mit allen wich­ti­gen Nähr­stof­fen und kann die Stim­mung güns­tig beeinflussen.

: Eine voll­wer­ti­ge Ernäh­rung mit viel Gemü­se und Obst ver­sorgt den Kör­per mit allen wich­ti­gen Nähr­stof­fen und kann die Stim­mung güns­tig beeinflussen. und nicht zuletzt: Ach­ten Sie auf sich! Wenn Sie fest­stel­len, dass sich ihre Stim­mung immer wei­ter ver­schlech­tert und Sie sich mehr und mehr von Freun­den und Fami­lie zurück­zie­hen, dann zögern Sie nicht, sich Hil­fe zu suchen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen sowie einen Selbst­test fin­den Sie bei der Stif­tung Deut­sche Depressionshilfe.