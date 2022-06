Frauen in Deutschland bekommen immer später Kinder. Mit steigendem Alter steigt aber auch das Risiko für einen unerfüllten Kinderwunsch. Eine Änderung des Embryonenschutzgesetz könnte bewirken, dass Paare mehr Möglichkeiten hätten, ihren Kinderwunsch doch noch zu erfüllen. Wie die aktuelle Gesetzeslage ist und warum es Kritik an ihr gibt.

Eine Ände­rung des Embryo­nen­schutz­ge­setz könn­te bewir­ken, dass Paa­re mehr Mög­lich­kei­ten hät­ten, ihren Kin­der­wunsch doch noch zu erfül­len Bild: Pixabay

Mit 30,2 Jah­ren bekom­men Frau­en in Deutsch­land im Schnitt ihr ers­tes Kind. Das teil­te das Sta­tis­ti­sche Bun­des­amt im Mai mit. Das Alter der Erst­ge­bä­ren­den ist in den ver­gan­ge­nen zehn Jah­ren dem­nach fast durch­ge­hend gestie­gen. Mit stei­gen­dem Alter steigt aber auch das Risi­ko für einen uner­füll­ten Kin­der­wunsch. Etwa jedes zehn­te Paar ist unge­wollt kin­der­los in Deutsch­land. Die Grün­de dafür sind sehr unter­schied­lich und kön­nen nicht nur bei der Frau, son­dern natür­lich auch beim Mann liegen.

Eizel­len­spen­den und die Mög­lich­keit der Leih­mut­ter­schaft könn­ten alter­na­ti­ve Wege dar­stel­len, um doch den Wunsch nach einem Kind in Erfül­lung gehen zu las­sen. In Deutsch­land sind aller­dings sowohl Eizel­len­spen­de – im Gegen­satz zur Samen­spen­de – als auch Leih­mut­ter­schaft ver­bo­ten. Das wird durch das Embryo­nen­schutz­ge­setz gere­gelt. Zudem besteht ein abso­lu­tes For­schungs­ver­bot an Embryonen.

Die aktuelle Gesetzeslage

Das Embryo­nen­schutz­ge­setz (ESchG) wur­de im Dezem­ber 1990 aus­ge­fer­tigt. Am 1. Janu­ar 1991 trat es in Kraft. Die letz­te Ände­rung gab es 2011. Da es sich beim ESchG um ein straf­recht­li­ches Neben­ge­setz han­delt, rich­tet es sich eher an Spe­zia­lis­tin­nen und Spe­zia­lis­ten, Ärz­tin­nen und Ärz­te sowie For­sche­rin­nen und For­scher. In ins­ge­samt 13 Para­gra­phen regelt das Gesetz die Fort­pflan­zungs­me­di­zin in Deutsch­land. In ihm fin­den sich die Vor­schrif­ten zur künst­li­chen Befruch­tung (hier gemeint die In-vitro-Fer­ti­li­sa­ti­on) und den Umgang mit mensch­li­chen Embryo­nen. Zen­tral ist hier­bei der Schutz des mensch­li­chen Lebens.

Zu die­sem Zweck defi­niert das Gesetz auch, wann man von einem Embryo spricht. Laut Embryo­nen­schutz­ge­setz han­delt es sich bereits bei der ent­wick­lungs­fä­hi­gen mensch­li­chen Eizel­le vom Zeit­punkt der Kern­ver­schmel­zung um einen Embryo, der somit schüt­zens­wert ist.

Was ist im Umgang mit mensch­li­chen Embryo­nen verboten?

Die Ver­äu­ße­rung eines Embry­os (extra­kor­po­ral erzeugt oder vor Ein­nis­tung in die Gebär­mut­ter ent­nom­men) oder die Abga­be, der Erwerb und die Ver­wen­dung die­ses Embry­os zu einem ande­ren Zwe­cke als sei­ner Erhaltung

Behand­lung des Embry­os außer­halb des Mut­ter­leibs (nur erlaubt, wenn er der Mut­ter danach wie­der ein­ge­setzt wird)

Aus­wahl des Geschlechts bei einer künst­li­chen Befruch­tung (nur gestat­tet, wenn dadurch Erb­krank­hei­ten ver­mie­den wer­den können)

Wel­che Fort­pflan­zungs­tech­ni­ken sind verboten?

Die Über­tra­gung einer frem­den unbe­fruch­te­ten Eizel­le auf eine Frau

Die künst­li­che Befruch­tung einer Eizel­le zu einem ande­ren Zweck, als eine Schwan­ger­schaft bei der Frau her­bei­zu­füh­ren, von der die Eizel­le stammt

Die Über­tra­gung von mehr als drei Embryo­nen inner­halb eines Zyklus

Die Befruch­tung von mehr als drei Eizel­len inner­halb eines Zyklus

Die Befruch­tung von mehr Eizel­len einer Frau, als ihr inner­halb eines Zyklus über­tra­gen wer­den können

Die Ent­nah­me des Embry­os einer Frau vor Abschluss sei­ner Ein­nis­tung in der Gebär­mut­ter, um die­sen auf eine ande­re Frau zu über­tra­gen oder ihn für einen nicht sei­ner Erhal­tung dien­li­chen Zweck zu verwenden

Die künst­li­che Befruch­tung (oder Über­tra­gung eines mensch­li­chen Embry­os) einer Frau, die bereit ist, ihr Kind nach der Geburt Drit­ten auf Dau­er zu über­las­sen (Ersatz­mut­ter)

Die Kritik am Embryonenschutzgesetz

Das Embryo­nen­schutz­ge­setz soll­te sei­ner­zeit die ethi­schen, sozia­len und juris­ti­schen Pro­ble­me regeln, die mit den neu­en Mög­lich­kei­ten der Fort­pflan­zungs­me­di­zin eröff­net wur­den. Mitt­ler­wei­le ist das Gesetz über 30 Jah­re alt und wird immer wie­der als ver­al­tet kri­ti­siert, weil es Men­schen mit Kin­der­wunsch und die For­schung maß­geb­lich einschränkt.

Die Bio­ethik Kom­mis­si­on Rhein­land-Pfalz hat sich bereits 2005 mit einem mög­li­chen Revi­si­ons­be­darf des Embryo­nen­schutz­ge­setz befasst. Damals sprach die Kom­mis­si­on von frag­wür­di­gen deut­schen Rege­lun­gen zur künst­li­chen Befruch­tung. In dem Bericht hieß es „Paa­re, die sich Nach­wuchs wün­schen und auf sol­che Metho­den ange­wie­sen sind, ver­zwei­feln nicht sel­ten an der deut­schen Rechts­la­ge. Wer es sich leis­ten kann, lässt sich im Aus­land behan­deln, wo erfolg­rei­che­re Metho­den ange­wen­det wer­den, die das deut­sche Recht versperrt.“

Auch wer­de immer wie­der mit dem Punkt Gleich­be­rech­ti­gung für die Lega­li­sie­rung von Eizel­len­spen­den argu­men­tiert. So sind Samen­spen­den zwar legal, Eizel­len­spen­den jedoch nicht. Zudem füh­re das Ver­bot durch das Embryo­nen­schutz­ge­setz zu Repro­duk­ti­ons-Tou­ris­mus, da in zahl­rei­chen Län­dern Eizel­len­spen­den erlaubt sind.

2021 wur­den zum 30. Jubi­lä­um des Embryo­nen­schutz­ge­setz erneut Exper­tin­nen und Exper­ten laut, die eine Reform des Geset­zes for­der­ten. Eine Arbeits­grup­pe der Natio­na­len Wis­sen­schafts­aka­de­mie Leo­pol­di­na sprach sich für eine Neu­be­wer­tung des Schut­zes von In-vitro-Embryo­nen aus.

Schranken für die Forschung

Die Kri­tik beginnt schon bei der Defi­ni­ti­on des Begriffs „Embryo“ und der Fra­ge, wo mensch­li­ches Leben beginnt und ob frü­hen Embry­os in vitro der glei­che Wür­de­schutz zukom­men soll­te wie gebo­re­nen Men­schen. Die Defi­ni­ti­on aus § 8 Embryo­nen­schutz­ge­setz sei nach Auf­fas­sung der Arbeits­grup­pe mitt­ler­wei­le ins Wan­ken gera­ten. Unter­su­chun­gen bei Mäu­sen haben gezeigt, dass die elter­li­chen Geno­me nach der Befruch­tung nicht sofort ver­mischt wer­den. Sie blei­ben getrennt, bis sich der zwei­zel­li­ge Embryo gebil­det hat. Soll­te dies auch auf den Men­schen zutref­fen, soll­te man nach Ansicht der Leo­pol­di­ner neu dis­ku­tie­ren, ob man nicht doch zwi­schen Prä-Embryo­nen und Embryo­nen unter­schei­den soll­te, wie es schon in ande­ren Län­dern der Fall sei.

Zudem erken­ne die Arbeits­grup­pe in den recht­li­chen Grund­la­gen zum Embryo­nen­schutz in Deutsch­land eini­ge Wider­sprü­che. So wer­de der For­schung an Embryo­nen in Deutsch­land erheb­lich ein­ge­schränkt. Das Embryo­nen­schutz­ge­setz ver­bie­tet näm­lich dritt­nüt­zi­ge Zwe­cke (ande­re als der Erhalt und die Befruch­tung der Frau, von der die Eizel­le stammt) von Embryonen.

Überzählige Embryonen für Forschung nutzen

Die Arbeits­grup­pe der Leo­pol­di­ner plä­diert jedoch dafür, über­zäh­li­ge Embryo­nen (die nicht der Frau wie­der ein­ge­setzt wer­den) der For­schung frei­zu­ge­ben, anstatt sie zu ver­wer­fen oder auf ewig zu kryo­kon­ser­vie­ren. Gesetz­lich gebe es näm­lich kei­ne Pflicht zur Erhal­tung des Embry­os außer­halb des Mut­ter­lei­bes oder durch Über­tra­gung auf eine Frau.

Seit­dem die Prä­im­plan­ta­ti­ons­dia­gnos­tik in Deutsch­land erlaubt ist, gebe es zu dem zahl­rei­che über­zäh­li­ge Embryo­nen, die nicht auf die vor­ge­se­he­ne Frau über­tra­gen wer­den, weil sie mit hoher Wahr­schein­lich­keit zu Tot- oder Fehl­ge­bur­ten füh­ren wür­den. Doch auch die­se Embryo­nen sind vom Ver­bot der For­schung erfasst.

Zudem blei­be so die Mög­lich­keit ver­wehrt, Stamm­zel­len aus Embryo­nen zu gewin­nen. Wäh­rend das Stamm­zel­len­ge­setz in Deutsch­land den Import im Aus­land erzeug­ter embryo­na­ler Stamm­zel­len und deren Ver­wen­dung für For­schung im Inland unter bestimm­ten Vor­aus­set­zun­gen aus­drück­lich erlaubt.

In Län­dern wie Isra­el, Schwe­den, Groß­bri­tan­ni­en, Frank­reich, Chi­na, den USA und Japan ist die For­schung an frü­hen mensch­li­chen Embryo­nen in engen Gren­zen erlaubt. In der Regel dür­fe dort an über­zäh­li­gen Embryo­nen für 14 Tage nach der Befruch­tung geforscht wer­den. Vor­aus­set­zung hier­für sind die Zustim­mung der Per­so­nen und die Auto­ri­sie­rung der For­schen­den durch eine unab­hän­gi­ge Ethikkommission.