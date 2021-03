Die Steuergeschichte der Tabakerzeugnisse weist in Deutschland eine lange und bewegte Historie auf. Mittlerweile haben sich neuartige Alternativprodukte wie E-Zigaretten und Tabakerhitzer auf dem deutschen Absatzmarkt etabliert. Die Frage nach deren adäquater Besteuerung ist spätestens seit einem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und einer anschließenden Expertenanhörung im Finanzausschuss des Bundestags am 7. 9. 2020 in der parlamentarischen Debatte. Nun liegt seit Kurzem ein Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen vor, der überraschenderweise die Expertenempfehlungen aus der Anhörung übergeht.

Die Tabak­steu­er bringt dem Bund als zweit­stärks­te Ver­brauchs­steu­er gemäß Arti­kel 106 Absatz 1 Nr. 2 GG nach der Mine­ral­öl­steu­er jähr­li­che Einnahmen von ca. 14.100 bis 14.900 Mil­lio­nen Euro. Es ver­wun­dert daher nicht, dass kaum eine ande­re Steu­er in den ver­gan­ge­nen Jah­ren so häu­fig erhöht wor­den ist.

Wäh­rend die Begründungen für die zahl­rei­chen Anhe­bun­gen der Tabak­steu­er in der Ver­gan­gen­heit meist fis­ka­lisch moti­viert und aus­drück­lich an die Hoff­nung von zusätz­li­chen staatlichen Ein­nah­men geknüpft waren, wie etwa die gewünsch­ten Mehr­ein­nah­men zur Unter­stüt­zung der ver­stärk­ten Anstren­gun­gen der Bun­des­wehr im Kampf gegen den Ter­ro­ris­mus im Anschluss an die Anschlä­ge auf das World Tra­de Cen­ter am 11.9.2011[1] oder die Konsolidierung des Bun­des­haus­halts durch die Rück­nah­me von Ver­güns­ti­gun­gen für ener­gie­in­ten­si­ve Unter­neh­men bei der Ener­gie- und Stromsteuer,[2] rück­te in den ver­gan­ge­nen Jah­ren zuneh­mend die Len­kung des Ver­hal­tens von Rau­chern als gesund­heits­prä­ven­ti­ver Aspekt in den Vordergrund.

Die stu­fen­wei­sen Anhe­bun­gen der Tabak­steu­er sol­len die­ser Maxi­me ent­spre­chend einer­seits eine Reduk­ti­on des Tabak­kon­sums bewir­ken und zugleich die exter­nen Kos­ten des Rau­chens internalisieren,[3] das heißt die Redu­zie­rung der finan­zi­el­len Belas­tung der von der Solidargemeinschaft getra­ge­nen Behand­lungs­kos­ten, die für die Behand­lung der Raucherkrankheiten von Rau­chern und Passivrauchern auf­ge­wen­det wer­den, soll in der volks­wirt­schaft­li­chen Gesamt­bi­lanz qua­si posi­tiv ver­bucht werden.

Grundlagen der Tabaksteuer

Auf natio­na­ler Ebe­ne prägt das Tabaksteuergesetz (TabStG) die euro­päi­schen Vor­ga­ben aus[4] und bie­tet gemein­sam mit der Ver­ord­nung zur Durch­füh­rung des Tabak­steu­er­ge­set­zes (TabStV) die juris­ti­schen Grund­la­gen für die Tabakbesteuerung.

Gere­gelt wird im Detail, wel­che Tabak­wa­ren in wel­cher Höhe ver­steu­ert wer­den müs­sen. Gemäß § 1 TabStG unter­lie­gen Zigar­ren, Zigarillos, Ziga­ret­ten und Rauch­ta­bak (Feinschnitt und Pfei­fen­ta­bak) sowie den Tabak­wa­ren gleich­ge­stell­te Erzeugnisse, die ganz oder teil­wei­se aus ande­ren Stof­fen als Tabak bestehen, dem fiskalischen Zugriff, wobei die Steu­er­ta­ri­fe gemäß § 2 Absatz 1 Nr. 1 bis 4 TabStG für die ein­zel­nen Pro­duk­te unter­schied­lich aus­ge­stat­tet sind.

In den letz­ten Jah­ren haben sich auf dem deut­schen Absatz­markt neben die­sen kon­ven­tio­nel­len Tabak­wa­ren neu­ar­ti­ge Pro­duk­te wie E‑Zigaretten und Tabak­er­hit­zer eta­bliert, die auf­grund ihrer Beschaf­fen­heit nicht sach­ge­recht in die his­to­ri­schen steuertariflichen Grup­pie­run­gen ein­sor­tiert wer­den konn­ten. Dies hat im Ergeb­nis dazu geführt, dass auf Tabak­er­hit­zer der ver­gleichs­wei­se nied­ri­ge Steu­er­ta­rif für Pfei­fen­ta­bak ange­wen­det wird und E-Zigaretten bis­her gar kei­ner Tabak­steu­er unterliegen.

Anhebung der Tabaksteuer für die alternativen Produkte?

Obwohl der Sta­tus von E‑Zigaretten und Tabak­er­hit­zern nach der Richtlinie 2011/64/EU des euro­päi­schen Verbrauchssteuerrechts bis­lang noch unklar ist, hat das rela­tiv schnel­le Wachs­tum die­ser Pro­duk­te eini­ge Mit­glieds­staa­ten zur Annah­me von Ad-hoc-Fiskalmaßnahmen in ihren natio­na­len Gesetzgebungen bewegt, wodurch eine erheb­li­che Frag­men­tie­rung des EU-Bin­nen­mark­tes zu beob­ach­ten ist.[5] Ohne eine abschließende Klä­rung die­ser Fra­ge­stel­lung auf EU-Ebe­ne abzu­war­ten, liegt seit dem 11.2.2021 nun auch ein Referentenentwurf des Bun­des­fi­nanz­mi­nis­te­ri­ums vor.[6]

Im Einzelnen soll hiernach ab dem 1.1.2022:

das Tabak­steu­er­ni­veau ange­ho­ben werden, erhitz­te Tabak­pro­duk­te den Verbrennungszigaretten in der Besteuerung gleich­ge­stellt wer­den und niko­tin­hal­ti­ge Sub­stan­zen zur Verwendung in E‑Zigaretten der Tabaksteuer unter­lie­gen. Der Ent­wurf igno­riert dabei die Empfehlungen einer Mehr­heit von wissenschaftlichen Exper­ten, die in der Anhörung des Finanz­aus­schus­ses zum Thema Tabak­steu­er im Sep­tem­ber 2020 die Schaf­fung eige­ner Steu­er­ka­te­go­rien für neu­ar­ti­ge Pro­duk­te auf EU-Ebe­ne und deren risi­ko­pro­por­tio­na­le Besteuerung emp­fahl. Im Ver­gleich zu herkömmlichen Tabak­zi­ga­ret­ten wird die Schäd­lich­keit von E‑Zigaretten und Tabakerhitzern als deut­lich nied­ri­ger eingeschätzt, weil sie kei­nen Tabak mehr ver­bren­nen. Die Tabak­ver­bren­nung wiederum ist der Pro­zess, der den Groß­teil der Schad­stof­fe im Ziga­ret­ten­qualm erst produziert.

Fazit

Die vor­lie­gen­de Geset­zes­in­itia­ti­ve signalisiert, dass die neu­ar­ti­gen Alternativprodukte in ihrer gesund­heits­schäd­li­chen Wir­kung den her­kömm­li­chen Verbrennungszigaretten gleich­ge­stellt sind und daher mit fis­ka­li­schen Mit­teln entsprechend regu­liert wer­den müs­sen. Die­se Betrach­tung igno­riert die im Ver­gleich zum Ziga­ret­ten­rauch um durchschnittlich über 90 % redu­zier­ten Schadstoffgehalte im Dampf der ohne Tabakverbrennung aus­kom­men­den Alternativprodukte. Die geplan­te steu­er­li­che Gleichbehandlung mit dem her­kömm­li­chen Rau­chen wird die­sem gesund­heits­po­li­ti­schen Kern­aspekt nicht gerecht.

Missachtet wird zudem, dass E‑Zigaretten und Tabak­er­hit­zer von Rau­chern unter dem Gesichts­punkt der Schadensminimierung her­an­ge­zo­gen wer­den könn­ten. Dies ins­be­son­de­re unter dem Gesichtspunkt, dass die­se Rauch­al­ter­na­ti­ven nach­ge­wie­se­ner Maßen mit einer signifikant gerin­ge­ren Schad­stoff­be­las­tung behaf­tet sind.[7]

Hin­zu kommt, dass die natio­na­len Vor­stö­ße die Har­mo­ni­sie­rung der Besteue­rung neu­ar­ti­ger Pro­duk­te wie E‑Zigaretten und Tabak­er­hit­zer auf europäischer Ebe­ne erschwe­ren. Entsprechend der Stu­die zur Richt­li­nie 2011/64/EU [8] steht zu erwar­ten, dass hier eine differenziertere Aus­ge­stal­tung der Besteuerung erfol­gen wird. Unab­hän­gig davon, wie die­se Aus­ge­stal­tung tech­nisch umgesetzt wür­de, könn­te dies bedeu­ten, dass natio­na­les Sekun­där­recht zu einem späteren Zeit­punkt ange­passt wer­den müsste. Wert­vol­le Zeit für ein auch in Rich­tung der Ver­brau­cher wir­ken­des, gesundheitspolitisches Signal zur risi­ko­ba­sier­ten Besteuerung von Tabak- und Nikotinprodukten wäre bis dahin verstrichen.

