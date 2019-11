Anzeige

Während der Nachtschicht widerfährt den Fachkräften im Gesundheitswesen durchaus mal der ein oder andere “gruselige” Moment. © Reactor4 | Dreamstime.com [Dreamstime RF]

„Halloween“ geht auf das Wort „All Hallows‘ Eve“ zurück und kann mit „Vorabend von Allerheiligen“ übersetzt werden. Der Ursprung liegt in Irland, im 19.Jahrhundert wurde Halloween dann in die USA und Kanada gebracht, wo es heute für die Einwohner nicht mehr wegzudenken ist. Das Gruseln gehört zu einer echten Halloween-Feier ebenso dazu, wie das traditionelle Ausschneiden der Fratzen-Kürbisse. Kürzlich hat die Redaktion der Rechtsdepesche in einer Umfrage bei Facebook nach den „gruseligsten“ Erlebnissen gefragt, die den Rechtsdepesche-Lesern während einer Nachtschicht schonmal passiert sind. Da bei dieser Umfrage sehr spannende Erlebnisse zum Vorschein kamen, möchten wir den heutigen Tag zum Anlass nehmen, die „besten Geschichten“ hier einmal zusammenzutragen.

#1 „Zeichen aus dem Jenseits“

Schon die Tatsache, allein als einzige Fachkraft nachts für eine Vielzahl von Patienten zuständig zu sein und ohne Begleitung seine Rundgänge durch die Fluren der Station zu machen, erzeugt für den einen oder anderen bereits eine gewisse „gruselige“ Atmosphäre. Unter den Klassikern der Geschichten sind die Momente, in denen man meint, Zeichen von verstorbenen Bewohnern zu vernehmen. So wurde beispielsweise in einem Kommentar unter der Umfrage beschrieben, wie in einem Bewohnerzimmer immer wieder das Licht anging, obwohl dort zu dem Zeitpunkt niemand wohnte. Jedes Mal ist die betroffene Pflegekraft in das Zimmer gegangen, um das Licht auszuschalten. Anschließend erzählte ihr eine Kollegin, dass dies in dem Zimmer ständig passiere, seitdem der erste Bewohner des Zimmers darin verstorben sei.

Hier der Auszug aus dem Kommentar sowie weitere spannende Erlebnisse aus der gleichen Kategorie:







#2 “Eigenleben auf der Station”

In die Top 2 haben es die Erlebnisse geschafft, in denen sich ein gewisses Eigenleben auf der Station bemerkbar gemacht hat – sei es durch selbstfahrende Fahrstühle oder durch Bewohner, die spät abends durch die Flure gehen. Lest selbst:

#3 „Momente aus dem Alltag“

Zu guter Letzt sind es die Momente aus dem Alltag, die hier in den Top 3 gelandet sind – die an sich nicht gruselig sind, aber dennoch für gewisse Schreckmomente gesorgt haben. Hierzu zählen beispielsweise die Spinne, die durch das Zimmer huschte oder auch die Bewohnerin, die die betroffene Pflegekraft unerwartet nachts von hinten antippte. Bleibt zu hoffen, dass mit dem kürzlich verabschiedeten Gesetz für höhere Pflegelöhne die Gehaltsabrechnung künftig nicht mehr für einen Schreckmoment sorgt.

Hier sind die Auszüge aus den Kommentaren: