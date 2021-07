Wenn Heim­be­woh­ner den Flu­ten schutz­los aus­ge­lie­fert sind

Die schwe­ren Unwet­ter in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 haben in vie­len Regio­nen Deutsch­lands ver­hee­ren­de Schä­den hin­ter­las­sen. Die Eva­ku­ie­rung von Kli­ni­ken und Hei­men muss­te ange­ord­net wer­den, in vie­len Ein­rich­tun­gen ist noch nicht klar, wann eine nor­ma­le Ver­sor­gung der Pati­en­ten wie­der auf­ge­nom­men wer­den kann.

Kliniken und Heime sind besonders gefährdet

Im Lebens­hil­fe­haus in Sin­zig, einem Heim für Men­schen mit Behin­de­rung, sind 12 Bewoh­ner ertrun­ken. Der genaue Ablauf konn­te noch nicht rekon­stru­iert wer­den. Laut SWR hat­te die Feu­er­wehr jedoch das Heim gewarnt und auf­ge­for­dert, die Bewoh­ner zu eva­ku­ie­ren. Da aber die Nacht­wa­che – wie in vie­len Ein­rich­tun­gen – nur aus einem ein­zi­gen Mit­ar­bei­ter bestand, kam die Flut zu schnell, um alle Bewoh­ner ret­ten zu kön­nen. Eva­ku­ie­rung fehlgschlagen.

Sta­tio­när auf­ge­nom­me­ne Pati­en­ten und Bewoh­ner von Pfle­ge­hei­men sind in Kata­stro­phen beson­ders gefähr­det: Ihre Beweg­lich­keit ist oft so stark ein­ge­schränkt, dass sie kei­ne Mög­lich­keit haben, sich selbst in Sicher­heit zu brin­gen. Außer­dem ver­zich­ten Hei­me teils bewusst auf lau­te Alarm­si­gna­le, um die Bewoh­ner nicht in Panik zu ver­set­zen und so zu ver­hin­dern, dass sie sich durch fal­sche Reak­tio­nen selbst in Gefahr bringen.

Nachtschichten knapp besetzt

Auch die Feu­er­wehr kann oft nur bedingt hel­fen. Denn sie ist dar­auf ange­wie­sen, dass sich Bewoh­ner und Pati­en­ten bereits in einem siche­ren Bereich befin­den. Gera­de das ist aber oft durch das Gesund­heits­per­so­nal nicht zu leis­ten, da Nacht­schich­ten in der Regel nur mit der aller­nö­tigs­ten Anzahl von Pfle­ge­kräf­ten besetzt sind.

Hel­mut Knep­pe, Vor­sit­zen­der des Kura­to­ri­ums Deut­sche Alters­hil­fe (KDA), for­dert des­halb, dass Ein­rich­tun­gen für Men­schen mit Behin­de­run­gen bei der Neu­struk­tu­rie­rung von Warn- und Ret­tungs­kon­zep­ten stär­ker berück­sich­tigt wer­den: „Wir müs­sen […] Warn- und Ret­tungs­struk­tu­ren schaf­fen, die deut­lich frü­her und nahe am jewei­li­gen Bedarf der Bewoh­ner Hil­fe schaffen.“

Hoch­was­ser sucht sich gna­den­los sei­nen Weg

Evakuierung: Sind Pfleger verpflichtet zu helfen?

Wie der Jurist Prof. Dr. Vol­ker Groß­kopf hier im Video erklärt, „nimmt [Gesund­heits­per­so­nal] auf­grund sei­ner Schutz­pflicht gegen­über den Pati­en­ten und Bewoh­nern eine beson­de­re Garan­ten­stel­lung ein. Das heißt, es ergibt sich über den Arbeits­ver­trag die Ver­pflich­tung, Pati­en­ten und Bewoh­ner im Rah­men der Zumut­bar­keit vor Scha­den zu schüt­zen.“ Als zumut­bar gilt dabei jede Hil­fe­leis­tung, die ohne erheb­li­che eige­ne Gefahr aus­ge­führt wer­den kann.

Das heißt, dass sich Pfle­ge­kräf­te im Kata­stro­phen­fall fol­gen­de Fra­gen stel­len müs­sen:

Was kann dem Pati­en­ten oder Heim­be­woh­ner pas­sie­ren, wenn ich nicht hel­fe? Wie wahr­schein­lich ist das?

Was kann mir zusto­ßen, wenn ich hel­fe? Wie wahr­schein­lich ist das?

Natür­lich muss sich auch ein soge­nann­ter Garant nicht in Lebens­ge­fahr brin­gen, um zu hel­fen. Ver­lässt aber das Gesund­heits­per­so­nal das Haus, obwohl eine Eva­ku­ie­rung der Bewoh­ner ohne Eigen­ge­fähr­dung mög­lich gewe­sen wäre, dro­hen recht­li­che Kon­se­quen­zen bis zum Vor­wurf des Totschlags.

Auch interessant Corona-Pandemie Impfbereitschaft: Wo stehen wir jetzt? Impf­be­reit­schaft bleibt ein ent­schei­den­des The­ma. Gera­de ange­sichts einer vom RKI befürch­te­ten vier­ten Wel­le im Herbst. Wie hoch sind die Impf­quo­ten bei Gesund­heits­fach­kräf­ten? Wie ist die all­ge­mei­ne Impf­be­reit­schaft und wie kön­nen Impf­skep­ti­ker über­zeugt wer­den? Der Stand der Dinge.

Was kann ich tun, um die Patienten besser zu schützen?

Vie­le Hei­me und Kli­ni­ken fra­gen sich jetzt: Was tun, wenn die nächs­te Flut kommt? Mar­tin Voss, Lei­ter der Kata­stro­phen­for­schungs­stel­le Ber­lin (KFS) an der FU-Ber­lin, geht im Gespräch mit tagesschau.de auf die Wich­tig­keit von Prä­ven­ti­ons­maß­nah­men ein: „Wir müs­sen anfan­gen, prä­ven­tiv zu den­ken. Also: Wie leben wir eigent­lich und wel­che Risi­ken ent­ste­hen aus die­ser Art zu leben? Damit hängt zusam­men, wie wir unse­re Land­schaft gestal­ten, wie wir Städ­te planen, … .“

Beson­ders der letz­te Punkt ist wich­tig: Kli­ni­ken und Hei­me in dicht besie­del­ten Gebie­ten sind für Ret­tungs­fahr­zeu­ge schwer zugäng­lich, was eine schnel­le Eva­ku­ie­rung erschwert.

Auch interessant Corona-Folgen Burnout-Gefahr: Pflegekräften in Not wird geholfen Die Coro­na­pan­de­mie ver­langt vor allem auch Pfle­ge­kräf­ten viel ab. Über­stun­den, Extra­schich­ten und die Angst vor einer Infek­ti­on krat­zen an der psy­chi­schen Gesund­heit. Gut, dass die Berufs­ge­nos­sen­schaft für Gesund­heits­dienst und Wohl­fahrts­pfle­ge (BGW) da an ihre Ver­si­cher­ten denkt und Extra-Coa­chings sowie Kri­sen­in­ter­ven­ti­on anbietet.

Vorgehen nicht einheitlich geregelt

Grund­sätz­lich ist das Vor­ge­hen in Kata­stro­phen­fäl­len für Hei­me und Kli­ni­ken in Deutsch­land nicht ein­heit­lich gere­gelt. Jede Ein­rich­tung soll­te des­halb über einen detail­lier­ten Plan für die Eva­ku­ie­rung ver­fü­gen, in dem unter ande­rem fol­gen­de Punk­te behan­delt werden:

Wel­che Per­so­nen sind für die ein­zel­nen Schrit­te zustän­dig und verantwortlich?

Sind Flucht- und Ret­tungs­we­ge bekannt? Wo sind die Sam­mel­plät­ze und wie gelan­gen geh­fä­hi­ge und bett­lä­ge­ri­ge Patienten/Bewohner dorthin?

Wie läuft die Koor­di­na­ti­on mit Feu­er­wehr, THW und Katastrophenschutz?

Wie kön­nen dienst­freie Beschäf­tig­te infor­miert werden?

Wie kön­nen Patienten/Bewohner iden­ti­fi­ziert wer­den (z. B. Not­fall­arm­band mit Patienteninformationen)?

Wo kön­nen Patienten/Bewohner vor­über­ge­hend unter­ge­bracht wer­den? Wel­che Trans­port­mit­tel ste­hen zur Verfügung?

Ist die medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung der Patienten/Bewohner wäh­rend des gan­zen Ablaufs gewähr­leis­tet (z. B. auch bei Winterevakuierungen)?

Wie wird mit per­sön­li­chem Eigen­tum der Patienten/Bewohner verfahren?

Wie wer­den Ange­hö­ri­ge informiert?

Jahr­hun­dert­hoch­was­ser blei­ben hof­fent­lich die Ausnahme

Schulungen für alle Mitarbeiter

Ein wei­te­rer wich­ti­ger Punkt ist die regel­mä­ßi­ge Schu­lung aller Mit­ar­bei­ter für den Ernst­fall, die Eva­ku­ie­rung, damit alle Abläu­fe gut ein­ge­übt sind.

Fest steht: Ein sol­ches Jahr­hun­dert­hoch­was­ser wird – nicht nur in Kran­ken­häu­sern und Pfle­ge­hei­men – hof­fent­lich immer den Aus­nah­me­fall dar­stel­len. Aber es gibt den Betrei­bern der Ein­rich­tun­gen die Mög­lich­keit, bestehen­de Not­fall­plä­ne zu ver­bes­sern und so beim nächs­ten Mal viel­leicht grö­ße­re Sicher­heit für Pati­en­ten, Bewoh­ner und nicht zuletzt das Gesund­heits­per­so­nal bie­ten zu können.