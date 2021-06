Im Zuge der Corona-Pandemie ist ein Produkt in den Fokus gerückt, das zuvor eher ein Nischendasein gefristet hat: medizinische Atemschutzmasken. Der monatelange Engpass bei den üblichen Einwegprodukten hat im Jahr 2020 dazu geführt, dass zahlreiche Textilhersteller in die Produktion von Gesichtsmasken eingestiegen sind. Aber haben diese Produkte jetzt, wo wieder ausreichend Masken auf dem Markt sind, überhaupt eine Zukunft? Branchen-Experten geben Auskunft.

Tex­ti­le Atem­schutz­mas­ke: Zukunft oder Vergangenheit?

Die COVID-19-Pan­de­mie hat schlag­ar­tig und welt­weit ein The­ma in den Fokus gerückt, mit dem sich bis­lang haupt­säch­lich Exper­ten beschäf­tigt haben: Gesichts­mas­ken zur Unter­bre­chung von Infek­ti­ons­ket­ten.

Die „eine“ Gesichts­mas­ke gibt es aber nicht, son­dern ver­schie­de­ne Pro­duk­te, die unter­schied­li­chen Regu­la­ri­en unter­lie­gen und somit auch unter­schied­li­chen tech­ni­schen Anfor­de­run­gen. Prin­zi­pi­ell gibt es in der EU drei unter­schied­li­che Pro­dukt­grup­pen von Masken.

FFP-Atem­schutz­mas­ken (FFP = Fil­te­ring Face Pie­ce) unter­lie­gen der Ver­ord­nung (EU) 2016/425 für Per­sön­li­che Schutz­aus­rüs­tung und müs­sen die Vor­ga­ben der DIN EN 149 ein­hal­ten sowie mit einem CE-Kenn­zei­chen ver­se­hen sein. Der eigent­li­che Ver­wen­dungs­zweck besteht dar­in, den Trä­ger vor fei­nen Par­ti­keln zu schüt­zen, z.B. im Rah­men von Arbei­ten, bei denen viel Staub ent­steht. Im medi­zi­ni­schen und pfle­ge­ri­schen Bereich schüt­zen FFP-Mas­ken das Per­so­nal vor der Anste­ckung mit luft­ge­tra­ge­nen Erre­gern, die von den Pati­en­ten und Pfle­ge­be­dürf­ti­gen aus­ge­hen. Für Atem­schutz­mas­ken gibt es ver­schie­de­ne Schutz­stu­fen (FFP 1–3), abhän­gig davon, wie gut sie Stäu­be, Krank­heits­er­re­ger und flüs­si­ge bzw. fes­te Par­ti­kel zurück­hal­ten. Wäh­rend die­se Mas­ken in Euro­pa die Vor­ga­ben der Norm DIN EN 149 erfül­len müs­sen, gel­ten im nicht-euro­päi­schen Aus­land ande­re Vorgaben.

Medi­zi­ni­sche Gesichts­mas­ken bede­cken Mund und Nase, und wer­den übli­cher­wei­se von Ärz­ten und Pfle­ge­kräf­ten getra­gen, um Pati­en­ten oder Bewoh­ner von Pfle­ge­hei­men vor Infek­ti­ons­er­re­gern durch das behan­deln­de Per­so­nal zu schüt­zen. Die­se auch als „OP-Mas­ken“ oder „Mund-Nasen-Schutz“ bekann­ten Gesichts­mas­ken schüt­zen medi­zi­ni­sches Per­so­nal je nach Pro­dukt­ka­te­go­rie zusätz­lich vor Sprit­zern poten­zi­ell kon­ta­mi­nier­ter Flüs­sig­kei­ten, bei­spiels­wei­se im Rah­men von OPs. Medi­zi­ni­sche Mas­ken unter­lie­gen auf­grund ihres vor­wie­gen­den Ein­satz­be­reichs der Medi­zin­pro­duk­te­ver­ord­nung 2017/745 und müs­sen die Anfor­de­run­gen für Medi­zin­pro­duk­te der Klas­se I sowie die tech­ni­schen Vor­ga­ben der euro­päi­schen Norm EN 14683 erfül­len; auch gel­ten im nicht-euro­päi­schen Aus­land ande­re nor­ma­ti­ve Vorgaben.

All­tags­mas­ken­/­Com­mu­ni­ty-Mas­ken : Bei Gesichts­mas­ken, die weder die Anfor­de­run­gen der Medi­zin­pro­duk­te­ver­ord­nung erfül­len, noch mit dem CE-Zei­chen als per­sön­li­che Schutz­aus­rüs­tung gekenn­zeich­net sind, han­delt es sich um simp­le Beklei­dungs­ge­gen­stän­de ohne nach­ge­wie­se­ne Schutz­funk­ti­on. Je nach dem, aus wel­chem Mate­ri­al sie bestehen und ob sie kor­rekt getra­gen wer­den, haben sol­che All­tags­mas­ken („Com­mu­ni­ty Mas­ken“) auch eine gewis­se Bar­rie­re­wir­kung. Sie kön­nen in beschränk­tem Maße also z. B. vor grö­ße­ren Tröpf­chen hustender/niesender Per­so­nen oder vor einer Anste­ckung durch unwill­kür­li­che Berüh­run­gen mit poten­zi­ell kon­ta­mi­nier­ten Hän­den im Gesicht schüt­zen. Seit 2020 gibt es in Euro­pa die Vor­stu­fe einer Prüf­norm (CWA 17553), mit der Her­stel­ler von All­tags­mas­ken (frei­wil­lig) die Funk­ti­on und Sicher­heit die­ser Mas­ken nach­wei­sen können.

Die medi­zi­ni­sche Gesichts­mas­ke als tex­ti­les Mehrweg-Produkt

Seit­dem der Gesetz­ge­ber in vie­len Berei­chen das Tra­gen einer FFP- oder medi­zi­ni­schen Gesichts­mas­ke vor­schreibt, ist der Absatz von Com­mu­ni­ty Mas­ken deut­lich zurück­ge­gan­gen. Zahl­rei­che Tex­til­her­stel­ler gehen aber neue Wege und haben tex­ti­le Mehr­weg­mas­ken ent­wi­ckelt, die die Vor­ga­ben einer medi­zi­ni­schen Gesichts­mas­ke voll­um­fäng­lich erfül­len und als Medi­zin­pro­dukt der Klas­se I im Markt sind.

Dabei han­delt es sich um eine recht neue Pro­dukt­ka­te­go­rie, auf die die nor­ma­ti­ven Regu­la­ri­en noch nicht voll­stän­dig ein­ge­stellt sind. Die Vor­tei­le lie­gen auf der Hand: Neben der deut­li­chen Ein­spa­rung von Müll, dem gerin­ge­ren Res­sour­cen­ver­brauch und der erneu­ten Ver­füg­bar­keit brin­gen die tex­ti­len Mas­ken einen Mehr­wert an Tra­ge­kom­fort bei glei­cher Sicher­heit und Funk­ti­on. Auch für die pro­fes­sio­nel­le Anwen­dung im Gesund­heits­we­sen, wo der Preis der Pro­duk­te eine sehr gro­ße Rol­le spielt, eig­nen sich die Mehr­weg-Mas­ken, da meh­re­re Stu­di­en bele­gen, dass die Kos­ten über die Gesamt­nut­zungs­dau­er (total cost of owners­hip) für Mehr­weg­pro­duk­te unter den Kos­ten für Ein­weg­pro­duk­te lie­gen. Intern: ken­nen wir die Studien?

Neue Her­aus­for­de­run­gen – die Wiederaufbereitung

Mit der Mehr­weg-Anwen­dung kom­men auch zulas­sungs­recht­lich neue Fra­gen auf, die der Hersteller/Inverkehrbringer im Rah­men sei­ner durch die euro­päi­sche Medi­zin­pro­duk­te­ver­ord­nung (MDR) vor­ge­schrie­be­nen Risi­ko­be­trach­tung ana­ly­sie­ren, doku­men­tie­ren und dis­ku­tie­ren muss: die ver­läss­lich des­in­fi­zie­ren­de Wiederaufbereitung.

Hier­bei müs­sen drei Punk­te unbe­dingt gewähr­leis­tet sein:

Das Wasch­ver­fah­ren muss Schmutz, Haut­par­ti­kel, etc. voll­stän­dig ent­fer­nen und des­in­fi­zie­rend wirk­sam sein in den Wirk­be­rei­chen A und B, also gegen Bak­te­ri­en, Pil­ze, Myko­bak­te­ri­en und Viren.

Die Funk­ti­on und Sicher­heit der Mas­ke dür­fen durch die Auf­be­rei­tung nicht ver­än­dert werden.

Der Auf­be­rei­tungs­pro­zess muss doku­men­tiert und die Hygie­ne­vor­ga­ben regel­mä­ßig über­prüft werden.

Der pro­fes­sio­nel­le Tex­til­ser­vice kann dies bie­ten. Gewerb­li­che Wäsche­rei­en, die für das des­in­fi­zie­ren­de Waschen zer­ti­fi­ziert sind, z.B. nach RAL-Güte­zei­chen 992/2, bzw. EN 14065, haben kon­trol­lier­te und fremd­über­wach­te Hygie­ne­pro­zes­se instal­liert und waschen nach­weis­lich im Wirk­be­reich A und B. Durch die Zer­ti­fi­zie­rung sind die Pro­zes­se doku­men­tiert, wor­auf sich der Anwen­der aus dem Gesund­heits­we­sen und auch der Inver­kehr­brin­ger der Mehr­weg-Mas­ken beru­fen können.

Auch nor­ma­tiv wird der neu­en Pro­dukt­ka­te­go­rie Medi­zi­ni­sche Mehr­weg-Gesichts­mas­ken mehr Auf­merk­sam­keit geschenkt wer­den. Im Zuge der anste­hen­den Über­ar­bei­tung der DIN EN 14683, die bis­lang nur Ein­weg­ar­ti­kel umfasst, sol­len auch Mehr­weg-Mas­ken, die zugleich als auch als per­sön­li­che Schutz­aus­rüs­tung die­nen, betrach­tet werden.