Pflegende Angehörige können mit enormen psychischen und körperlichen Belastungen konfrontiert sein. Häusliche Pflege ist anstrengend. Das Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) bietet daher auf seinem kosten- und werbefreien Onlineportal „Prävention in der Pflege“ Informationen und Tipps zur Entlastung Pflegender.

Häus­li­che Pfle­ge im Brenn­punkt: Ange­hö­ri­gen kommt oft eine zen­tra­le Rol­le bei der häus­li­chen Pfle­ge zu. Denn von den hier­zu­lan­de über vier Mil­lio­nen offi­zi­ell als pfle­ge­be­dürf­tig gel­ten­den Men­schen wer­den die meis­ten zu Hau­se durch eine oder meh­re­re nahe­ste­hen­de Per­so­nen gepflegt. Und das manch­mal rund um die Uhr.

Ange­hö­ri­ge hel­fen unter ande­rem bei der Medi­ka­men­ten­ver­sor­gung, der Kör­per­pfle­ge, beim Essen, der Mobi­li­tät oder beim Ein­kau­fen. Pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge – ins­be­son­de­re, wenn sie sich um einen Men­schen mit Demenz küm­mern – gel­ten im Durch­schnitt als phy­sisch und vor allem psy­chisch stär­ker belas­tet als Men­schen ohne eine sol­che Aufgabe.

Belastungen führen zu Beschwerden

Nicht sel­ten geht ein Man­gel an Schlaf, an frei­er Zeit oder an sozia­len Kon­tak­ten mit der Pfle­ge­auf­ga­be ein­her. Die Belas­tun­gen kön­nen zu kör­per­li­chen Beschwer­den, wie Kopf- oder Rücken­schmer­zen füh­ren. Und sie kön­nen Frus­tra­ti­on, Nie­der­ge­schla­gen­heit und Ein­sam­keits­ge­füh­le ver­ur­sa­chen sowie Depres­sio­nen begüns­ti­gen. Weil also gera­de bei län­ger andau­ern­der, umfang­rei­cher Pfle­ge die Gesund­heit von pfle­gen­den Ange­hö­ri­gen gefähr­det wer­den kann, sind vor­beu­gen­de Maß­nah­men wich­tig. Dazu hat das Zen­trum für Qua­li­tät in der Pfle­ge (ZQP) Wis­sen und pra­xis­re­le­van­te Tipps auf sei­nem Prä­ven­ti­ons­por­tal zusammengestellt.

Was zur Ent­las­tung pfle­gen­der Ange­hö­ri­ger im Ein­zel­fall bei­trägt, ist von meh­re­ren Fak­to­ren abhän­gig. Dazu gehö­ren unter ande­rem der Pfle­ge­grad der pfle­ge­be­dürf­ti­gen Per­son sowie die Lebens­la­ge, die Bedürf­nis­se und die Resi­li­enz der pfle­gen­den Per­son. „Zwar kom­men vie­le Ange­hö­ri­ge mit der Pfle­ge­si­tua­ti­on gut zurecht, gleich­zei­tig ist die Pfle­ge­auf­ga­be in ver­schie­de­ner Wei­se for­dernd und kann bis zur völ­li­gen Erschöp­fung füh­ren. Damit es nicht so weit kommt, ist es wich­tig, eige­ne Belas­tungs­gren­zen zu ken­nen und die per­sön­li­chen Be- und Ent­las­tungs­fak­to­ren so gut wie mög­lich aus­zu­ta­rie­ren“, erklärt Danie­la Sul­mann, Pfle­ge­ex­per­tin und Geschäfts­lei­te­rin im ZQP.

Häusliche Pflege: Ansatzpunkte für Entlastung

Dabei gibt es ver­schie­de­ne Ansatz­punk­te für Ent­las­tung. Die Pfle­ge­ver­si­che­rung sieht eine Rei­he von Leis­tun­gen vor, die unter ande­rem die Pfle­ge erleich­tern sol­len. Dazu gehö­ren Hilfs­mit­tel wie Pfle­ge­bett und Dusch­ho­cker, Wohn­um­feld ver­bes­sern­de Maß­nah­men, Tages­pfle­ge, Kurz­zeit- und Ver­hin­de­rungs­pfle­ge sowie pro­fes­sio­nel­le Unter­stüt­zung durch Pflegedienste.

Zudem haben Pfle­ge­be­dürf­ti­ge ab Pfle­ge­grad 1 Anspruch auf den soge­nann­ten Ent­las­tungs­be­trag für All­tags­hil­fen. Außer­dem kann ein Pfle­ge­kurs kör­per­lich und psy­chisch ent­las­tend für die häus­li­che Pfle­ge wir­ken. Die Kos­ten eines sol­chen Kur­ses für Pfle­ge­per­so­nen über­nimmt eben­falls die Pfle­ge­ver­si­che­rung. Zum Bei­spiel wer­den dort Pfle­ge­tech­ni­ken ver­mit­telt, um den Rücken zu scho­nen. Oder man kann ler­nen, ent­spann­ter mit dem demenz­kran­ken Ange­hö­ri­gen umzu­ge­hen. Emo­tio­nal ent­las­tend kann auch der Aus­tausch mit ande­ren in einer Ange­hö­ri­gen­grup­pe für häus­li­che Pfle­ge sein.

„Ein wich­ti­ger Ansatz­punkt zur Ent­las­tung ist Bera­tung zur Pfle­ge. Um her­aus­zu­fin­den, wel­che Ent­las­tungs­an­ge­bo­te im eige­nen Fall nütz­lich wären und wie man an die­se gelangt, soll­ten sich pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge früh­zei­tig bera­ten las­sen“ rät Danie­la Sul­mann. Dies kann kos­ten­los über die gesetz­lich gere­gel­te Pfle­ge­be­ra­tung bei­spiels­wei­se in einem Pfle­ge­stütz­punkt erfol­gen. Adres­sen dazu erhält man im Inter­net zum Bei­spiel über die unab­hän­gi­ge Bera­tungs­da­ten­bank des ZQP oder bei der Pfle­ge­kas­se bezie­hungs­wei­se der pri­va­ten Pflegeversicherung.

Regelmäßige ärztliche Untersuchungen

Außer­dem soll­ten pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge sich regel­mä­ßig ärzt­lich unter­su­chen las­sen, spä­tes­tens wenn Anzei­chen für Über­las­tung bestehen. Der Haus­arzt kann auch zu psy­cho­lo­gi­schen und psy­cho­the­ra­peu­ti­schen Unter­stüt­zungs­an­ge­bo­ten oder Reha­bi­li­ta­ti­ons­maß­nah­men beraten.

„Pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge soll­ten so gut wie mög­lich für sich selbst sor­gen“, erklärt Sul­mann. „Für die Gesund­heit ist es för­der­lich einen Aus­gleich zu haben, eige­nen Inter­es­sen nach­zu­ge­hen und sich regel­mä­ßig zu bewe­gen.“ Ob im Freund­kreis, im Ver­ein oder beim Thea­ter­be­such – wer ger­ne unter Leu­te geht, soll­te die­sen Aus­gleich durch Pfle­ge nicht ver­lie­ren. Auch kör­per­li­che Akti­vi­tä­ten wie Spa­zie­ren­ge­hen, Rad­fah­ren, Schwim­men oder die Teil­nah­me an Sport­kur­sen sind geeig­net, Stress abzu­bau­en und den Kör­per zu stärken.

Wei­te­re Tipps für die häus­li­che Pfle­ge bie­tet das ZQP auf sei­nem frei zugäng­li­chen und wer­be­frei­en Inter­net­por­tal www.pflege-praevention.de. Dort fin­den sich auch Infor­ma­tio­nen zur Vor­beu­gung von Gesund­heits­pro­ble­men bei Pflegebedürftigen.