Nieder­län­di­scher Pflege­dienst­an­bie­ter wächst Pflege­mo­dell Buurt­z­org auch in Deutsch­land erfolgreich

Nachdem das Pflege­mo­dell Buurt­z­org bereits durch sein innova­ti­ves Konzept die Versor­gung in den Nieder­lan­den revolu­tio­nierte, streben die Verant­wort­li­chen nun an, ihr Projekt auch in Deutsch­land groß heraus­zu­brin­gen. Buurt­z­org steht für mehr Zeit, Teamwork und bessere Bedin­gun­gen in der ambulan­ten Pflege.