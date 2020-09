Über Pflegetechniken haben alle, die mit Pflege zu tun haben, schon einmal etwas gehört. Wie aber sieht es aus mit Technik in der Pflege? Auch diese muss endlich im Alltag ankommen, wenn die Pflege noch eine Zukunft haben will.

Pflege heute und morgen: Was bleibt? Was geht? Was kommt?

Die Pfle­ge in Deutsch­land steht vor gewal­ti­gen Her­aus­for­de­run­gen. Dabei ist das für die öffentliche Gesund­heit drängendste und für den ein­zel­nen Pflegebedürftigen gefährlichste Pro­blem der soge­nann­te Pfle­ge­not­stand, also der Man­gel an Pflegefachkräften. Die von unter­schied­lichs­ten Schre­ckens­mel­dun­gen übersättigte Öffentlichkeit erfährt davon oft nur, wenn sich aus einer kon­kre­ten Situa­ti­on die – zynisch gespro­chen – medi­al per­fek­te Wel­le her­stel­len lässt, etwa ein Kind nicht auf der Inten­siv­sta­ti­on auf­ge­nom­men wer­den kann, weil die­se unter­be­setzt ist, und stirbt.

Sol­che Her­aus­for­de­run­gen fal­len jedoch sel­ten ein­fach vom Him­mel. Viel­mehr hat die Gesund­heits- und Sozi­al­po­li­tik in den ver­gan­ge­nen Jah­ren schwe­re hand­werk­li­che Feh­ler gemacht. Mit den letz­ten gro­ßen Refor­men durch die Pflegestärkungsgesetze etwa wur­den bei­na­he aus­schließ­lich Ver­bes­se­run­gen für die Pflegebedürftigen umge­setzt, nicht aber für die Pflegekräfte. Damit wur­de der zwei­te Schritt vor dem ers­ten gegan­gen. Plötzlich gab es einen deut­lich aus­ge­wei­te­ten Leis­tungs­an­spruch aus der Pfle­ge­ver­si­che­rung, aber nie­man­den, der die­sen Anspruch hätte umset­zen können. Nach den Refor­men gab es nämlich genau­so wenig Pflegekräfte wie zuvor.

Vor die­sem Hin­ter­grund steigt in unse­rer älter wer­den­den Gesell­schaft die Zahl der Pflegebedürftigen gegenüber der Zahl der vor­han­de­nen und nach­wach­sen­den Pflegekräfte so schnell, dass bereits heu­te an vie­len Orten Unter­ver­sor­gung besteht. Die­se droht zum Dau­er­zu­stand zu wer­den und eine Pfle­ge in Würde dra­ma­tisch zu erschwe­ren, wenn nicht sogar unmöglich zu machen. Um das zu ver­hin­dern, reicht nicht eine ein­zi­ge Idee, eine ein­zel­ne Maß­nah­me. Viel­mehr muss ein gan­zes Maßnahmenbündel umge­setzt wer­den. Grund­an­nah­me dabei ist: Ohne ener­gi­sches, rasches Han­deln lässt sich weder mit der gegenwärtigen noch mit der mit­tel­fris­tig zu erwar­ten­den Zahl an Pflegekräften die Zahl der Pflegebedürftigen ange­mes­sen ver­sor­gen.

Zur Pro­blem­be­wäl­ti­gung tun sich zwei Optio­nen auf:

Kei­ne Opti­on ist ein Wei­ter-so.

Zur Per­son: Dr. Jan Basche ist Pfle­ge­ex­per­te und Geschäfts­füh­rer meh­re­rer ambu­lan­ter Pfle­ge­diens­te. Basche war auch in die­sem Jahr einer der Red­ner auf der Pfle­ge­fort­bil­dung des Wes­tens, auf wel­chem er über das The­ma Tech­ni­sis­rung in der Pfle­ge refe­rier­te.