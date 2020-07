In den letzten Monaten wurden zahlreiche Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Pflegeeinrichtungen getroffen. Die Krankheit hat der Pflege jedoch einmal mehr ihre Schwächen und Baustellen aufgezeigt. Staatssekretär Andreas Westerfellhaus hat in einer Pressemitteilung eine erste Einschätzung dazu abgegeben, was sich in Zukunft in der Pflege ändern muss, damit kommende Herausforderungen effektiver bewältigt werden können.

Staats­se­kre­tär Andre­as Wes­ter­fell­haus, Pfle­ge­be­voll­mäch­tig­ter der Bun­des­re­gie­rung. © Pfle­ge­be­voll­mäch­tig­ter, Foto­graf Hol­ger Gross

Durch die Coro­na-Pan­de­mie wur­de die gesam­te Pfle­ge vor enor­me Her­aus­for­de­run­gen gestellt. Feh­len­de Schutz­aus­rüs­tung, zu wenig Per­so­nal und die höhe­re Anste­ckungs­ge­fahr der Pfle­ge­heim­be­woh­ner oder Pati­en­ten waren oder sind immer noch die gro­ßen Pro­ble­me der Pan­de­mie für das Gesund­heits­we­sen.

Der Bevoll­mäch­tig­te der Bun­des­re­gie­rung für Pfle­ge, Staats­se­kre­tär Andre­as Wes­ter­fell­haus, hat ein ers­tes Zwi­schen­fa­zit für die Pfle­ge gezo­gen. Vie­le Maß­nah­men waren wich­tig und sei­en rich­tig gemacht wor­den, sagt er. Sie sei­en not­wen­dig und erfolg­reich gewe­sen, um die Aus­brei­tung des Virus deut­lich zu ver­lang­sa­men. Die Situa­ti­on um das Coro­na­vi­rus habe der Pfle­ge zum Teil die Gren­zen auf­ge­zeigt, ber­ge jedoch auch Poten­zia­le für die Zukunft. Hier wol­le man anset­zen und an Lösun­gen arbei­ten, damit man bei künf­ti­gen Her­aus­for­de­run­gen noch bes­ser han­deln kön­ne.

Ins­ge­samt spricht Wes­ter­fell­haus sechs Aspek­te an, die es in Zukunft zu ver­bes­sern gilt – auch ohne eine Pan­de­mie:

Pfle­ge­be­dürf­ti­ge und deren Ange­hö­ri­ge sehen sich immer wie­der damit kon­fron­tiert, die häus­li­che Pfle­ge anders zu struk­tu­rie­ren, z.B. wenn die Pfle­ge durch Ange­hö­ri­ge nicht mehr mög­lich ist oder sich der Pfle­ge­be­darf ändert. Es bedarf daher deut­lich mehr Fle­xi­bi­li­tät und Unter­stüt­zung durch die ambu­lan­te Pfle­ge. In der Coro­na­zeit sei die­se Fle­xi­bi­li­tät bereits spo­ra­disch geschaf­fen wor­den. Man müs­se sie den­noch erwei­tern. Dazu legt Wes­ter­fell­haus in sei­nem Kon­zept zum Ent­las­tungs­bud­get 2.0 einen Vor­schlag zur Neu­jus­tie­rung der häus­li­chen Pfle­ge vor. Alle Leis­tun­gen sol­len in einem fle­xi­blen Pfle­ge- und einem Ent­las­tungs­bud­get zusam­men­ge­führt wer­den. Zusätz­lich soll durch eine Vor-Ort-Bera­tung ein indi­vi­du­el­les Pfle­ge­set­ting ermög­licht wer­den.

Faire Löhne:

Wes­ter­fell­haus for­dert von den Sozi­al­part­nern end­lich eine Eini­gung auf einen Tarif­ver­trag für die gesam­te Lang­zeit­pfle­ge, in dem neben bes­se­ren Löh­nen auch zeit­ge­mä­ße Arbeits­zeit­mo­del­le gere­gelt wer­den. Dazu müs­se die Refi­nan­zie­rung der Tarif­löh­ne end­lich in die Wege gelei­tet wer­den, damit auch „ambu­lan­te Pfle­ge­diens­te gegen­über den Kos­ten­trä­gern nicht mehr als Bitt­stel­ler auf­tre­ten müs­sen.“

„Es ist beschä­mend, dass so vie­le Arbeit­ge­ber in der Lang­zeit­pfle­ge und in den Kli­ni­ken sich da ein­fach nicht bewe­gen wol­len“, so Andre­as Wes­ter­fell­haus.

Ein flä­chen­de­cken­des, attrak­ti­ves Gehalt (min­des­tens auf Tarif­ni­veau) und gesün­de­re Arbeits­be­din­gun­gen sei­en in Zukunft mehr wert als nur ein Pfle­ge­bo­nus und Applaus.

Stationäre Pflege: Entscheidungsmacht der Bewohnervertretung:

Die jüngs­te Ver­gan­gen­heit habe gezeigt, wie schwie­rig es ist, den Gesund­heits­schutz der Heim­be­woh­ner mit deren Grund­rech­ten zu ver­ei­nen. Man dür­fe jedoch nicht ver­ges­sen, dass eine sta­tio­nä­re Pfle­ge­ein­rich­tung für die Bewoh­ner ihr Zuhau­se dar­stellt. Sie benö­ti­gen zwar den Schutz vor Infek­tio­nen, müs­sen jedoch auch stets selbst­be­stimmt über ihre Lebens­be­din­gun­gen ent­schei­den kön­nen und dür­fen.

Die Rück­spra­che zwi­schen der Ein­rich­tung und den Bewoh­nern vor Ort sei dabei essen­zi­ell. Nur so kön­ne auf die als wich­tig erach­te­ten Bewoh­ner­be­dürf­nis­se Rück­sicht genom­men wer­den. Die Stim­me der Bewoh­ner­ver­tre­tung kön­ne bei­spiels­wei­se bei der Pla­nung von Besuchs­kon­zep­ten eine wich­ti­ge Rol­le spie­len. Ent­schei­dun­gen über die Bewoh­ner­köp­fe hin­weg wür­den deren Rech­te und Wür­de ver­let­zen – und das in ihrer womög­lich letz­ten Lebens­zeit.

Was Andre­as Wes­ter­fell­haus zum The­ma Auf­ga­ben­ver­tei­lung, Digi­ta­li­sie­rung und Per­so­nal­ein­satz zu sagen hat, erfah­ren Sie auf der nächs­ten Sei­te.