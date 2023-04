Modell­pro­jekt an Unikli­ni­ken in Baden-Württe­m­­berg Ausbil­dung in nur vier Jahren zur Fachkraft für Inten­siv­pflege!

Fünf Univer­si­täts­kli­ni­ken in Baden-Württe­m­­berg ermög­li­chen die Aus- und Weiter­bil­dung zur Pflege­fach­kraft für Inten­siv­pflege in vier statt fünfein­halb Jahren. Das Land geneh­migte jetzt entspre­chende Modell­pro­jekte in Freiburg, Heidel­berg, Mannheim, Tübin­gen und Ulm.