Hilfestellung beim Suizid ist in Italien bislang strafbar. Die Regierung plant jedoch, die Beihilfe zu legalisieren. In der Debatte des südeuropäischen Landes hatten zwei traurige Fälle von Sterbewilligen für Aufsehen gesorgt.

Wenn die Ver­zweif­lung zu groß wird

Bis­lang gehört Ita­li­en zu den­je­ni­gen euro­päi­schen Län­dern, die das The­ma Ster­be­hil­fe eher restrik­tiv behan­deln. Doch das wird sich wahr­schein­lich bald ändern: Die Regie­rung plant, Bei­hil­fe zum Sui­zid zu lega­li­sie­ren. Wie das Deut­sche Ärz­te­blatt mel­det, strebt Gesund­heits­mi­nis­ter Rober­to Spe­r­an­za eine ent­spre­chen­de Ver­ein­ba­rung mit den 20 italie­nischen Regio­nen an, die sich ganz grob mit Bun­des­län­dern ver­glei­chen las­sen. Es sei das Ziel, Rechts­si­cher­heit für Begleit­per­so­nen von Ster­be­wil­li­gen zu schaf­fen. „Ich per­sön­lich bin seit lan­gem von der Not­wen­dig­keit und Dring­lich­keit einer gesetz­ge­be­ri­schen Maß­nah­me in die­ser Ange­le­gen­heit über­zeugt“, wird der Poli­ti­ker zitiert.

Für den Suizid in die Schweiz: Begleitperson wurde angeklagt – Kritik der Kirche an Neuregelung

Die aktu­el­le Initia­ti­ve hat im Wesent­li­chen zwei Aus­lö­ser: Bereits im Novem­ber 2019 erklär­te das ita­lie­ni­sche Ver­fas­sungs­ge­richt den Geset­zes­pa­ra­gra­fen 580 des Straf­ge­setz­bu­ches, der Sui­zid-Bei­hil­fe kri­mi­na­li­sier­te, für ver­fas­sungs­wid­rig. Im kon­kre­ten Fall war es um Ster­be­hil­fe für einen Mann gegan­gen, der 2014 bei einem Ver­kehrs­un­fall schwers­te kör­per­li­che Behin­de­run­gen davon­ge­tra­gen hat­te. Unter ande­rem konn­te er nicht mehr selbst­stän­dig atmen, essen und aus­schei­den. Jedoch war er wei­ter­hin im Voll­be­sitz sei­ner geis­ti­gen Kräfte.

Nach­dem sich sein Zustand über die Jah­re wei­ter ver­schlech­tert hat­te, beschloss er, sei­nem Leben ein Ende zu set­zen. Hier­für nahm er die Diens­te eines Ster­be­hil­fe-Ver­eins in der Schweiz in Anspruch, wo er Ende Febru­ar 2017 Sui­zid beging. Dar­auf­hin wur­de die Begleit­per­son ange­klagt, die ihn mit ihrem Auto ins Nach­bar­land trans­por­tiert hat­te, um des­sen Ster­be­wunsch zu ermög­li­chen. Die­se reich­te letzt­end­lich Ver­fas­sungs­be­schwer­de ein.

Ein wei­te­rer schlag­zei­len­träch­ti­ger Fall ist jener eines 43-Jäh­ri­gen Man­nes, der vor rund zehn Jah­ren eben­falls bei einem Ver­kehrs­un­fall schwer ver­letzt wor­den war und seit­dem bett­lä­ge­rig ist. „Ich möch­te in Wür­de ster­ben, bit­te las­sen Sie mich jetzt gehen“, schrieb er in einem Brief an den Gesund­heits­mi­nis­ter. Sei­nen Antrag auf einen medi­zi­nisch assis­tier­ten Sui­zid hat­te 2020 die loka­le Gesund­heits­be­hör­de abge­wie­sen. Vor eini­gen Mona­ten ent­scheid ein Gericht in Anco­na jedoch, dass man den Antrag aber­mals prü­fen müsse.

Die katho­li­sche Kir­che pro­tes­tiert gegen die Plä­ne des Minis­ters. Das Emp­fin­den der Mehr­heits­ge­sell­schaft sei geprägt von einer „jugend­li­chen und gesun­den Vor­stel­lung, auf deren Grund­la­ge alles, was nicht einem bestimm­ten Wohl­be­fin­den und einer bestimm­ten Vor­stel­lung von Gesund­heit ent­spricht, aus­ge­sto­ßen wird“, so Erz­bi­schof Vin­cen­co Paglia zu Radio Vati­kan. Sei­ner Mei­nung nach dro­he, dass sich Eutha­na­sie ver­brei­te, und – mit Blick auf nicht gesund zur Welt gekom­me­ne Neu­ge­bo­re­ne – sogar eine „neue Form der Euge­nik“, beton­te Paglia.

Stark unterschiedliche Rechtslage in Europa – Verschiedene Formen der Sterbehilfe

Neben der der­zeit – nach dem Ver­fas­sungs­ge­richt-Ent­scheid – unkla­ren Rechts­la­ge in Ita­li­en ist die blo­ße Bei­hil­fe zum Sui­zid der­zeit in Däne­mark, Nor­we­gen, Irland, dem Ver­ei­nig­ten König­reich, Frank­reich, Por­tu­gal, Grie­chen­land, Polen, Slo­we­ni­en und Ungarn straf­bar. In Deutsch­land hin­ge­gen ist sie erlaubt. Der 2015 neu gefass­te Para­graf 217 des Straf­ge­setz­buchs ver­bot bis Anfang 2020 ledig­lich „geschäfts­mä­ßi­ge Sui­zid­be­hil­fe“ durch kom­mer­zi­el­le Anbieter.

Am 26. Febru­ar 2020 ent­schied das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt jedoch, dass auch die­se Rege­lung ver­fas­sungs­wid­rig sei. Damit man ledig­lich von einer Bei­hil­fe zum Sui­zid spre­chen kann, ist es wich­tig, dass Ster­be­wil­li­ge den letz­ten Schritt – etwa die Ein­nah­me der letal wir­ken­den Sub­stanz – selbst­stän­dig durchführen.

Neben der Bei­hil­fe zum Sui­zid sind auch pas­si­ve Ster­be­hil­fe (Unter­las­sen von lebens­ver­län­gern­den Maß­nah­men auf aus­drück­li­chen Pati­en­ten­wunsch hin) sowie indi­rek­te Ster­be­hil­fe (pal­lia­tiv-medi­zi­ni­sche Maß­nah­men etwa zur Schmerz­lin­de­rung, die sich lebens­ver­kür­zend aus­wir­ken kön­nen) in Deutsch­land erlaubt. Klar unter­sagt ist jedoch die akti­ve Ster­be­hil­fe, also etwa das Ver­ab­rei­chen des Medi­ka­ments oder das Set­zen der töd­li­chen Injek­ti­on. Dies wird laut Para­graf 216 des Straf­ge­setz­buchs als „Tötung auf Ver­lan­gen“ sanktioniert.

Auf der ande­ren Sei­te des Spek­trums haben die Nie­der­lan­de, Bel­gi­en, Luxem­burg und Spa­ni­en die libe­rals­ten Rege­lun­gen zur Ster­be­hil­fe in Euro­pa. Dort ist auch akti­ve Ster­be­hil­fe lega­li­siert. Vor­aus­set­zung ist jeweils eine aus­drück­li­che und klar doku­men­tier­te Wil­lens­er­klä­rung der ster­be­wil­li­gen Person.