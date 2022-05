Der TV-Comedian hat in seiner Sendung auf RTL das Modell der Pflegekammern hart kritisiert – am Beispiel von NRW, wo sich die Landespflegekammer gerade konstituiert. Sie mache Pflegekräften das Leben noch schwerer. Das Geld wäre in eine direkte Verbesserung der Pflegebedingungen besser angelegt. Der Beitrag sorgt für stürmische Reaktionen im Netz.

Pfle­ge­kam­mern als Ziel für Hohn und Spott

Mit einem bis­si­gen Bei­trag über die Ein­füh­rung der Lan­des­pfle­ge­kam­mer in Nord­rhein-West­fa­len hat der TV-Come­di­an Mario Barth in sei­ner Show eine Debat­te über die berufs­stän­di­schen Kam­mern aus­ge­löst. Die Pfle­ge­kam­mer, in der alle akti­ven und ehe­ma­li­gen Pfle­ge­kräf­te ver­pflich­tend Mit­glied sein sol­len, brin­ge für die Pfle­ge nichts, son­dern kos­te sie nur Geld. Eine ent­schei­den­de Ver­bes­se­rung der Bedin­gun­gen in der Pfle­ge kön­ne sie dage­gen nicht errei­chen, so die Vor­wür­fe. Im Netz gibt es kon­tro­ver­se Reak­tio­nen auf die Sen­dung, die am 25. Mai auf RTL zu sehen war.

Kühler Empfang für die „Superpflegerin“

In der 50. Sen­dung sei­nes For­mats „Mario Barth deckt auf“ (Bei­trag im zwei­ten von vier Blö­cken, ab 11:30) schlüpft Mode­ra­to­ren-Kol­le­gin Lisa Fel­ler in die Rol­le einer „Super­pfle­ge­rin“ im Super(wo)man-Kostüm. Die hoch­mo­ti­vier­te Pfle­ge-Ein­stei­ge­rin will durch ihre Mit­ar­beit in einem Kli­ni­kum dabei hel­fen, die Bedin­gun­gen auf Sta­ti­on kon­kret zu ver­bes­sern. Doch kaum auf der Sta­ti­on ange­kom­men, bekommt sie von einer kühl dar­ge­stell­ten Funk­tio­nä­rin erst­mal ihren Auf­nah­me­an­trag für die Pfle­ge­kam­mer unter die Nase gehal­ten. „Aber ich will doch nur hel­fen?! „– „Nix da! Name, Anschrift, Kon­to­da­ten!“ bekommt sie kalt zurück.

Die Lan­des­pfle­ge­kam­mer Nord­rhein-West­fa­len kon­sti­tu­iert sich seit Sep­tem­ber 2020, als das Land NRW einen Errich­tungs­aus­schuss für das zukünf­ti­ge Gre­mi­um ein­setz­te. Am 31. Okto­ber die­ses Jah­res sol­len die ers­ten Wah­len statt­fin­den. Grund­la­ge war eine reprä­sen­ta­ti­ve Umfra­ge unter mehr als 1500 Pfle­gen­den, bei der 79 Pro­zent den Plä­nen zustimm­ten, eine Pfle­ge­kam­mer zu errich­ten. Bis 2027 über­nimmt das Land NRW mit jähr­lich 6,1 Mil­lio­nen Euro die Finan­zie­rung der Kam­mer, danach sol­len die Pfle­gen­den durch ihre Kam­mer­bei­trä­ge die Arbeit selbst finan­zi­ell tragen.

„Die Pflegekammer des Schreckens“

Ein Kern­punkt der Kri­tik ist, dass die Lan­des­pfle­ge­kam­mer kei­ne direk­te Wir­kung auf bes­se­re Bedin­gun­gen wie mehr Gehalt und Fle­xi­bi­li­tät oder bes­se­re Per­so­nal­aus­stat­tung in den Sta­tio­nen habe, und im Zwei­fels­fall auch gegen Mit­glie­der vor­ge­hen kön­ne, die beruf­li­che Stan­dards ver­let­zen. „Sie den­ken viel­leicht: Mehr Geld, bes­se­re Arbeits­be­din­gun­gen, weni­ger Über­stun­den? Tja, Pus­te­ku­chen! Man macht ihnen büro­kra­tisch das Leben schwer, und am Ende dür­fen sie selbst, und wir, die Steu­er­zah­ler, dafür ble­chen“, fol­gert Fel­ler. Wei­te­re Kri­tik­punk­te sind die erwähn­te nur stich­pro­ben­ar­ti­ge statt gene­rel­le Befra­gung der Pfle­ge­kräf­te zu einer zukün­fit­gen Kam­mer und die Ein­be­zie­hung ehe­ma­li­ger sowie pen­sio­nier­ter Pfle­ge­kräf­te in die Beitragspflicht.

In Schles­wig-Hol­stein und Nie­der­sach­sen hat es nach einer Urab­stim­mung der Pfle­ge­kräf­te in den Län­dern ein kla­res Votum für die Auf­lö­sung der Kam­mern gege­ben, wor­auf der TV-Bei­trag auch ver­weist. „Die Pfle­ge­kam­mer des Schre­ckens“, fol­gert Fel­ler aus alle­dem. Wei­te­re kri­ti­sche Stim­men kom­men am Ran­de einer Kund­ge­bung der Gewerk­schaft Ver­di gegen die Pfle­ge­kam­mer-Ein­füh­rung, sowie von einem SPD-Poli­ti­ker. Immer­hin kommt mit Gud­run Haa­se-Kol­k­ow­ski, die im Errich­tungs­aus­schuss der Pfle­ge­kam­mer NRW sitzt, auch die Gegen­sei­te zu Wort. Nach dem zehn­mi­nü­ti­gen Ein­spie­ler schließt sich eine Stu­di­o­de­bat­te mit Mario Barth und sei­nen Gäs­ten an.

Marc Raschke: „Nicht in ein paar Minuten in Comedyshow abzufrühstücken“

Die Reak­tio­nen in den Sozia­len Netz­wer­ken lie­ßen nicht lan­ge auf sich war­ten – so etwa in den Face­book-Grup­pen pro und con­tra Pfle­ge­kam­mer NRW (oder zu den Pfle­ge­kam­mern im All­ge­mei­nen) sowie von Marc Rasch­ke, einem Mode­ra­tor und PR-/HR-Bera­ter, der für diver­se Gesund­heits­ein­rich­tun­gen tätig ist. Als einen „Schlag in die Fres­se der Pfle­ge“ habe er den Bei­trag in der Mario-Barth-Show emp­fun­den, berich­tet er in sei­nem zehn­mi­nü­ti­gen Video-State­ment. Es sei wich­tig, mit der Pfle­ge­kam­mer eine berufs­stän­di­sche Stim­me für die Pfle­ge zu schaf­fen, die Ansprech­part­ne­rin rund um Arbeits­be­din­gun­gen sei und der bis­lang orga­ni­sa­to­risch zer­split­ter­ten Pfle­ge end­lich eine zen­tra­le Stim­me gebe. „Vier­mal grö­ßer als die Ärz­te­kam­mer“ wer­de die neue Orga­ni­sa­ti­on, unter deren ers­ten Auf­ga­ben es sei, end­lich mal ver­bind­lich fest­zu­stel­len, wie vie­le Men­schen über­haupt in NRW in der Pfle­ge arbeiteten.

Jetzt in 3. Auf­la­ge verfügbar Der Arbeits­recht­li­che Leit­fa­den für das Gesund­heits­we­sen von Prof. Dr. Vol­ker Groß­kopf und Micha­el Schanz. Jetzt im Online-Shop bestellen

„Ver­di reprä­sen­tiert die Pfle­ge in NRW nicht“, kri­ti­sier­te Rasch­ke die Aus­wahl der Gewerk­schaft als Stich­wort­ge­ber. Von Anfang an habe die Orga­ni­sa­ti­on in Geg­ner­schaft zu dem Kam­mer­sys­tem gestan­den. Anders als in Nie­der­sach­sen und Schles­wig-Hol­stein, wo Pfle­gen­de als ers­tes mit Gebüh­ren­be­schei­den kon­fron­tiert wur­den, wer­de die Anschub­fi­nan­zie­rung durchs Land in NRW für ein dif­fe­ren­zier­te­res Bild sor­gen, ist er über­zeugt. „Es sind wich­ti­ge Punk­te, die man nicht mal so eben in ein einer Come­dy­show in ein paar Minu­ten abfrüh­stü­cken kann.“